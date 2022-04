Partnercontent

Zo tik je ook in Volendam een mooi designmeubel op de kop

Als starter op de woningmarkt, heb je het Volendam ook lastig. Zie maar eens een mooi appartement of woning tegen een betaalbare prijs te bemachtigen. Zoek je als jong gezin een nieuwe en ruimere plek, dan sta je binnen de sociale huursector op een wachtlijst van jaren, terwijl koop vaak buiten het bereik ligt. Heb je toch een nieuw onderkomen gevonden, dan mag je tegenwoordig echt van geluk spreken. De volgende stap is de inrichting van je nieuwe onderkomen. Hoe doe je dat op een manier dat het ook nog betaalbaar blijft?



Veel huishouden in Nederland gaan toch vaak voor een modern interieur waar wit, hout en een industriële look de boventoon voeren. Ga je voor het eerst in een nieuw appartement wonen dan ben je blij dat je het in Volendam voor elkaar hebt gekregen. Het is een gegeven dat ook in onze vissersplaats ouderen langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Ben je eindelijk toe aan de inrichting van je nieuwe huis, dan start je echt vanaf de basis om je interieur, badkamer en keuken naar je eigen smaak vorm te geven en in te richten.

Naast de wand- en vloerbedekking wordt ook de keukenapparatuur meestal nieuw aangeschaft. Dat zijn kosten waar vaak niet op bespaard wordt. Ook op het witgoed wordt niet beknibbelt, waardoor er tegenwoordig meestal de keuze op energiezuinige drogers en wasmachines valt.

Ga je voor een moderne en strakke inrichting dan is de industriële stijl echt helemaal van deze tijd. Wil je ook in duurzaamheid investeren en niet afhankelijk zijn van gas dan past een mooie gietvloer in betonlook helemaal binnen deze stijl. Hoewel het wel een behoorlijke investering vergt, gaat zo’n vloer toch gauw twintig jaar mee. Daarnaast is een gietvloer makkelijk te onderhouden en is het geen ramp als je er eens iets op laat vallen. Even de mop erover en de vlek is weer weg.

Kringloop

Het mooie aan een industriële inrichting is dat je niet alles spiksplinternieuw hoeft te kopen. Vaak kun je in vintage of kringloopwinkels prachtige items vinden. Daarvoor hoef je zelfs Volendam niet uit. Kijk eens bij Kringloopwinkel Noppes in Volendam. Het is namelijk zo dat gedurende de afgelopen twee jaar heel wat mensen hun oude nog goede meubels bij de kringloopwinkels in Nederland hebben gebracht. Omdat er minder bezoek was blijkt er nog veel keuze te zijn in meubels en accessoires die een tweede kans verdienen. Als je goed zoekt vind je misschien nog wel een uniek design stuk tegen een redelijke prijs. Het is daarom beslist de moeite waard ook in andere kringloopwinkels eens goed rond te neuzen voor dat ene juweeltje voor je huiskamer.

Online

Ben je na een zoektocht bij de regionale kringloopwinkels rondom Volendam niet geslaagd, dan kun je je zoektocht altijd nog vervolgen op internet. Zo is artifort orange slice tweedehands een prachtige designstoel die in z’n tweede leven ook nog eens betaalbaar is. Dit bijzondere ontwerp stamt uit 1927 toen de ontwerper Pierre Paulin kennis maakte met het buigen van multiplex. De nu nog steeds geproduceerde orange slice, gebaseerd op sinaasappelpartjes, hebben qua design de tand des tijds probleemloos doorstaan. Binnen een moderne inrichting is deze designstoel een echte eye catcher die ook nog eens heerlijk comfortabel zit.