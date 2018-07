Aanleg fietspad naar het tunneltje onder de N247

Vorig jaar werd de N244 verdubbeld tot 4 rijbanen en de kruising met de N247 hiervoor aangepast. Nabij de brug werd onder de N247 door een fietstunnel aangelegd, zodat veilig, zonder de drukke N247 te hoeven oversteken, het fietspad langs de N247 en het nieuwe pad richting Purmerend (naast de N244) bereikt kan worden vanuit Volendam.

Er ontbrak nog een stukje fietspad vanaf het grindpad tussen de beide kommen van Edam en Volendam, om deze fietstunnel te kunnen bereiken. Het ligt in de bedoeling dat hier in de toekomst de derde ontsluitingsweg komt tussen de N247 en de Dijkgraaf Poschlaan. Dat kan nog wel even duren. Om toch de nieuwe fietstunnel te kunnen bereiken wordt nabij de boerderij beneden aan het viaduct, een fietspad aangelegd. Daarvoor vonden vorige week de grondwerkzaamheden plaats.