Met het aantreden van de zomer start ook onze fotowedstrijd

De zomer op de foto

Laat de zomer maar komen! We dagen alle (amateur)fotografen uit om onze gemeente zo mooi mogelijk op de foto te zetten. De zon, de zee, spelende kinderen, Volendammerdag... we noemen maar een paar onderwerpen. Trek er op uit richting Middelie, Kwadijk, Hobrede, Oosthuizen of Warder en geniet...

Een professionele jury bestaande uit Piet Blaauw (foto Blaauw), Jan Tuijp (BZN) en René Schilder (NIVO) zal de inzendingen beoordelen en hieruit de mooiste kiezen. Voor de winnaar wacht een fotocursus bij Foto Blaauw en een prominente vermelding in abonneekrant de Nivo. De beste drie inzendingen krijgen hun foto op groot formaat afgedrukt en ingelijst.

U kunt uw inzending uploaden (en voorzien van een stukje tekst) via: www.nieuw-volendam.nl Voor de zomer fotowedstrijd hanteren we ± zes weken inzendtermijn (in dit geval tot uiterlijk zaterdag 31 augustus). De winnaars krijgen daarna persoonlijk bericht.

Lente, zomer, herfst, winter en drone

Ieder jaargetij heeft zo zijn charmes en daarom zullen de herfst en wintereditie ook aan bod komen. Tevens willen we een drone fotowedstrijd organiseren. Daarover later meer.



Doet u ook mee?