Edamse kermis van start gegaan

Donderdagmiddag om 14.00 uur is de Edamse kermis van start gegaan. Traditioneel wordt dan ook de door AV Edam georganiseerde OOG Kermisloop gehouden. Hier namen 500 lopers aan deel en langs de kant stond veel publiek de atleten aan te moedigen.

Voor, tijdens en na de loop namen velen even een kijkje op de Edamse kermis. Ook veel vrienden- en vriendinnenploegen uit Volendam kwamen alvast sfeer proeven. Het is weer een hele attractieve en knusse kermis. De kramen en attracties staan opgesteld op de Baanstraat, Keizersgracht, Damplein en de Kaasmarkt. Het was de eerste avond lekker druk. Er staan verder talloze vermakelijke en sportieve activiteiten op het programma tijdens de kermis, zoals het kermistouwtrekken, steenwerpen, ringsteken, etc.