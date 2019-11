Na succes Social Club Jongeren nu nóg twee groepen voor eenzamen

Afgelopen juni startte Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam het initiatief om eenzame jongeren, in de leeftijdscategorie van zestien tot en met negentien jaar, bij elkaar te laten komen. ,,We hebben in kaart gebracht waar de behoefte van de groep lag en hier hebben we verder op voortgeborduurd”, licht jongerenwerker Cynthia Bleeker toe. ,,Wat duidelijk werd, was dat de jongeren eigenlijk allemaal iets te doen wilden hebben in weekenden en dan vooral op zaterdagavond. Het is inmiddels een hechte groep die wekelijks samen iets onderneemt en een dagelijks contact heeft via een groepsapp. Je kunt dus wel stellen dat het initiatief geslaagd is.”

Door Kevin Mooijer

Vanwege het succes van de eerste groep – die inmiddels bekend staat als de Social Club Jongeren – hebben de drijvende krachten achter het mooie idee besloten ook actie te ondernemen voor een jongere en oudere doelgroep. ,,We willen groepen creëren voor volwassenen en voor jongeren tussen de twaalf en vijftien jaar. Donderdag 14 november vindt een bijeenkomst in PX plaats voor eenzame volwassenen. Dus, heb je behoefte aan wat meer contact met mensen? Kom donderdagavond vanaf 19.30 uur dan gezellig langs in PX. Je krijgt een lekker kopje koffie van ons en je wordt verwelkomd door een warme groep deelnemers.”

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Social Club Jongeren schoven twaalf personen aan. ,,De groep bestaat uit jongens en meiden en telt onderhand twintig vrienden. Het is een hechte vriendengroep geworden, die veel onderneemt. De groep is gegroeid door zowel initiatief van bestaande leden als door nieuwe aanmeldingen bij ons. Vorige week hebben we drie nieuwe leden geïntroduceerd bij de groep. Het is leuk om te zien dat de hele groep dan gelijk enthousiast is en de moeite neemt om op te komen dagen en de nieuwe leden op hun gemak te stellen. Ze werden echt gelijk opgevangen door de hele groep, omdat de groep ook goed weet hoe zij zich voelen.”

‘Sommigen gaven aan nog

nooit lid van een

vriendengroep te zijn geweest,

anderen zeiden nooit

eerder zoveel plezier

te hebben gemaakt’

Cynthia vroeg de groep wat zij tot dusver aan het eenzame jongeren initiatief hebben gehad. ,,Sommigen gaven aan nog nooit lid van een vriendengroep te zijn geweest, anderen zeiden nooit eerder zoveel plezier te hebben gemaakt. We hebben zelfs bloemen gekregen van zowel jongeren als ouders van leden van de Social Club”, lacht Cynthia. ,,De vriendengroep is nu ieder weekend samen op pad. Of ze gaan samen naar de bioscoop, of ze organiseren een zitje bij iemand thuis. Vier meiden uit de groep kunnen het zo goed met elkaar vinden dat ze samen op vakantie gaan. Dat is toch hartstikke mooi?”

,,Om tijdens de eerste bijeenkomsten de leden op hun gemak te stellen hebben we een paar keer een filmavond georganiseerd. Ook hebben we in de zomer een gezellige barbecue georganiseerd, maar lekker spellen spelen met elkaar werkt natuurlijk ook goed. Veel mensen hebben een hoop te vertellen, dus het wordt niet ongemakkelijk. Ook werd er gelijk een groepsapp aangemaakt, waardoor ze direct al vaker contact hadden dan alleen onze bijeenkomsten.”

Na het succes van de eerste Social Club, druppelden ook tips binnen over eenzame volwassenen en eenzame jongeren tussen twaalf en zestien jaar. ,,We hebben besloten ook groepen te starten voor die twee doelgroepen. Niemand hoeft eenzaam te zijn. Eenzaamheid is zeker niet iets waar je je voor hoeft te schamen. Het kan iedereen overkomen. We begrijpen dat het moeilijk is om de stap te zetten om je aan te melden, maar we kunnen beloven dat het echt iets moois oplevert. Als je ziet hoe de eerste Social Club opgebloeid is, wat ze allemaal samen doen en hoeveel plezier ze eruit halen, dan is het alles echt waard.”

Ook voor de jonge tieners en volwassenen wordt per groep weer in kaart gebracht waar de behoefte ligt. ,,Bij volwassenen kan ik me voorstellen dat de leden bijvoorbeeld graag samen een kop koffie drinken en een goed gesprek hebben. Zoiets is natuurlijk goed te organiseren hier in PX. Voor de jongeren tussen twaalf en zestien kunnen we in het Club Soda Café op de eerste etage in het PX gebouw gamen, spellen spelen, films kijken, gezellig wat drinken. Gezellig met leeftijdsgenoten rondhangen in een geschikte omgeving. Het is er de perfecte locatie voor!”

Heb je behoefte aan meer informatie over één van de drie doelgroepen? Mail Cynthia Bleeker dan: cynthia@cbwedamvolendam.nl