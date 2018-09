Nieuw fietspad naar tunnel N247/N244

Vorige week is een nieuw (tijdelijk) fietspad geasfalteerd in de Lange Weeren naast het talud van de verhoogde kruising N247/N244. Onder deze kruising van de drukke provinciale weg is een fietstunnel aangelegd.

Zo kunnen fietsers vanaf de fietspaden uit Purmerend, Monnickendam en Edam, veilig onder de weg door fietsen richting Volendam. Er is hier een kruispunt van verschillende fietsroutes. Op de kruising N247/N244 is reeds een afslag aangelegd die aan moet sluiten op de toekomstige derde ontsluitingsweg in Edam-Volendam, die door gaat lopen tot de Dijkgraaf Poschlaan. Maar het duurt nog enkele jaren voor deze weg aangelegd wordt. Om toch de fietstunnel te kunnen bereiken is nu een (tijdelijk) fietspad aangelegd naast het talud van de N247. Zo is er een nieuw fietspad bijgekomen met een veilige oversteek voor de fietsers. Vorige week is het pad geasfalteerd. Alleen de belijning en een hekwerk ontbreken nog.