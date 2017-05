Periodiek onderhoud aan kwakken op Edamse scheepswerf



Een mooi plaatje kan nu gemaakt worden bij Scheepswerf Groot aan de Lingerzijde te Edam. Op het terrein staan sinds een week de Volendammer kwakken de VD17 en VD172. Deze houten botters ondergaan nu een reguliere onderhoudsbeurt.

Om de twee kwakken zeevaardig te houden dient er geregeld onderhoud aan gepleegd te worden. De VD17 blijkt nog in redelijke conditie te zijn. Bij inspectie van de VD172 bleek dat er behoorlijk wat onder-delen van de romp van het schip zijn aangetast door schimmel. Deze stukken worden nu op Scheepswerf Groot vervangen.

Dat is een arbeidzame en tijdrovende klus. Volgens de dame en heren van Scheepswerf Groot komt alles weer piekfijn in orde.