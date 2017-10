Lydia Pool: ‘Alles met het doel om de huisdieren in Volendam, Edam en omgeving van de beste diergeneeskundige zorg te voorzien’

Alle festiviteiten vallen samen voor De DierenKliniek Volendam Edam

Er is de komende tijd alle reden tot feest voor De DierenKliniek Volendam Edam. Allereerst viert eigenaresse Lydia Pool haar vijftigste verjaardag en 25-jarig jubileum als dierenarts. Daarnaast bestaat dochterbedrijf De DierenSpiegel aan de Julianaweg volgende maand vijf jaar en houdt de kliniek aan de Dukaton aanstaande zaterdag een Open Dag. Verder heeft het bedrijf afgelopen zomer een nieuw en succesvol programma op de markt gebracht. Eigenaren van huisdieren kunnen hieraan deelnemen voor een vast bedrag per maand en hebben op die manier recht op alle preventieve en diergeneeskundige zorg die De DierenKliniek Volendam Edam aanbiedt. En dat is flink wat. ,,We hebben als het ware een klein ziekenhuis.”

De DierenKliniek Volendam Edam heeft drie locaties. In DierenKliniek Oosthuizen worden spreekuren gehouden en relatief kleine ingrepen verricht. De DierenSpiegel aan de Julianaweg in Volendam is een combinatie van dierenartsen, trimsters en een dierengezondheidswinkel. Hier kan men terecht voor kwalitatief hoogwaardige producten voor huisdieren - van gebitverzorgingsproducten en shampoos tot topvoeding – maar ook voor veel verschillende controles voor huisdieren. De hoofdpraktijk van De DierenKliniek bevindt zich aan de Dukaton in Volendam. Daar wordt zo’n beetje alles gedaan op het gebied van diergeneeskundige zorg. Operaties, echo’s, bloedonderzoek, röntgenfoto’s, bloeddrukmetingen, gebitsverzorging en ga zo maar door. Onlangs heeft De DierenKliniek een van de modernste volledig geautomatiseerde bloedlaboratoria aangeschaft. Nauwkeurigheid, precisie en het niet meer hoeven opsturen van de meeste bloedmonsters geeft de cliënt direct de uitslag waarmee actie kan worden genomen indien nodig.

Sint-bernard

Het bedrijf bestaat inmiddels uit dertien werknemers, waarvan drie dierenartsen en tien dierenartsassistenten. ,,Wat we doen, is heel gevarieerd”, begint eigenaresse Lydia Pool. ,,Het ene moment zijn onze medewerkers bij De DierenSpiegel bezig met het geven van deskundig advies. Het andere moment maken we aan de Dukaton röntgenfoto’s van een cavia en opereren we bijvoorbeeld een sint-bernard-hond. Dieren kunnen in onze hoofdpraktijk ook aan het infuus worden gezet en een paar dagen worden opgenomen. Simpel gezegd doen we er alles aan om de huisdieren in Volendam, Edam en omstreken van de beste dieren zorg te voorzien, in welke vorm dan ook.”

Preventieve zorg

Lydia behoort sinds 2001 tot de maatschap van De DierenKliniek Volendam Edam en staat sinds 2009 alleen aan het roer van het moederbedrijf. Los van het feit dat de techniek en mogelijkheden in het vak ontzettend vooruit zijn gegaan in de loop der jaren, heeft ze zelf ook de nodige dingen verbeterd. De oprichting van De DierenSpiegel aan de Julianaweg is daarvan een goed voorbeeld van. Maar ze ontwikkelde op verzoek van vele klanten ook het zogeheten ZorgGarantiePlan. Deelnemers van dit basispakket hebben recht op veel verschillende vormen van preventieve zorg. Denk daarbij aan de basisinentingen, vlooien-, teken- en wormbestrijding, uitgebreid lichamelijk onderzoek, twee keer per jaar naar de dierentandarts, et cetera. ,,Het doel van dit pakket is dat we de dieren vaker zien en daarmee eerder problemen kunnen signaleren of zelfs op voor zijn”, vertelt Lydia. ,,Het ZorgGarantiePlan is een eenvoudige en kosteneffectieve manier om de juiste en tijdige preventieve verzorging aan je huisdier te geven. Een leuke bijkomstigheid: deze verzorging vermindert de behandelingskosten voor je huisdier gegarandeerd met veertig procent. Bovendien krijg je ook hoge kortingen. Het is dus win-win.”

Op de kaart

Uiteraard kan De DierenKliniek Volendam Edam niet alle problemen uitsluiten. Een huisdier kan altijd onverwacht ziek worden of slachtoffer zijn van een ongelukje. In dat geval zijn er tal van manieren om je huisdier te verzekeren, maar de praktijk wijst uit dat baasjes daarmee vaak problemen ervaren. Als er geen onverwachte rekeningen binnenkomen dan is er wel gedoe met wachttijden of declaraties. Lydia besloot daarop in te spelen door het zogeheten TopPakket te ontwikkelen. Dit is een vervolg op het eerder genoemde basispakket van het ZorgGarantiePlan. Aan het TopPakket kunnen eigenaren van huisdieren voor een vast bedrag per maand deelnemen. Op die manier hebben ze altijd de medische zorg en professionals ter beschikking die de De DierenKliniek Volendam Edam hen kan bieden. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. ,,Hiermee willen we onze klanten optimaal ontzorgen”, aldus Lydia. ,,Deelnemers aan dit pakket hoeven zich nooit meer zorgen te maken over onverwachte diergeneeskundige kosten. We hebben al een aantal enthousiaste deelnemers en willen het pakket de komende tijd verder op de kaart zetten. Volendammers houden van zekerheid en met dit plan kunnen we hier goed invulling aan geven.”

Het maandelijkse bedrag hangt af van diersoort, ras en gewicht. ,,Er is veel over te vinden op onze website en we staan uiteraard altijd klaar om vragen te beantwoorden.”

Katvriendelijk

Lydia wist als peuter al dat zij op latere leeftijd dierenarts wilde worden. Toen ze eenmaal de mogelijkheid had, begon ze dan ook meteen met de betreffende studie. Daarin leerde ze alle theoretische facetten van het vak. ,,Naderhand heb ik acht jaar lang in verschillende praktijken gewerkt, waaronder twee jaar in de spoedkliniek in Amsterdam. Daar heb ik heel veel meegemaakt en geleerd, wat mijn ontwikkeling erg ten goede is gekomen. Uiteindelijk kreeg ik in 2001 de mogelijkheid om onderdeel te worden van De DierenKliniek Volendam Edam. Zestien jaar geleden alweer. Als ik er nu op terugkijk, kan ik het me bijna niet voorstellen. Ik doe het allemaal nog steeds met zóveel plezier en zit vol met plannen voor de toekomst.”

Een van die plannen is het katvriendelijker maken van de kliniek aan de Dukaton, zodat katten zich daar nog meer op hun gemak voelen. Verder gaat een van de dierenartsen een cursus hartecho’s volgen, zodat het bedrijf binnenkort ook die diensten kan aanbieden. En dan is er natuurlijk nog de verdere ontwikkeling van De DierenSpiegel, die in de loop der jaren is uitgegroeid tot een begrip in Volendam en omstreken. ,,Genoeg werk aan de winkel dus”, glimlacht Lydia. ,,Maar we gaan stap voor stap, want anders lopen we onszelf voorbij. En dat is natuurlijk niet de bedoeling…”

Kom zaterdag naar de Open Dag van De DierenKliniek Volendam Edam!



De maand oktober staat voor De DierenKliniek Volendam Edam bol van feestelijke activiteiten. Er worden diverse informatieavonden, cursussen en workshops georganiseerd en komende zaterdag 7 oktober vindt een Open Dag plaats in de kliniek aan de Dukaton. Naast de medewerking van de Dieren Ambulance Purmerend krijgen bezoekers ook de mogelijkheid tot het bijwonen van operaties, röntgenfoto’s, echo’s en nog veel meer. Het is een must see voor elke dierenliefhebber. Kijk voor meer info op www.dierenkliniekvolendam.nl.

Ervaringsdeskundigen lovend over TopPakket van De DierenKliniek Volendam Edam

Afgelopen zomer is De DierenKliniek Volendam Edam gestart met het zogeheten TopPakket van het ZorgGarantiePlan voor kleine huisdieren. Eigenaren van huisdieren kunnen hieraan deelnemen voor een vast bedrag per maand en hebben op die manier recht op alle diergeneeskundige zorg die de DierenKliniek aanbiedt. De eerste reacties van de ervaringsdeskundigen zijn lovend.

Lia Buijs heeft samen met haar twee dochters in totaal vijf American Shepherds. Een paar weken nadat ze lid werd van het TopPakket-programma, werden drie van de vijf honden flink ziek. ,,Het was een geluk bij een ongeluk dat we onszelf net hadden ingeschreven voor het pakket”, vertelt Lia. ,,En we hebben ervaren dat het écht fantastisch is. De dierenartsen van De DierenKliniek Volendam Edam zijn compleet van goud en zetten zich dag en nacht in voor je huisdieren. Het is bijna ongelooflijk wat Lydia en haar collega’s voor ons hebben gedaan. Eigenlijk zou ik het iedereen met een huisdier kunnen aanbevelen om lid te worden. Stel dat je geen pakket hebt en er gebeurt wat, ben je veel geld kwijt. Bij De DierenKliniek Volendam Edam kom je terecht in een warm bad en ben je bovendien voor veel zaken verzekerd.”

Alice en Kino de Boer zijn sinds dit jaar de baasjes van Sheppy. ,,Onze hond had een valse start”, vertelt Kino. ,,Hij kreeg eerst te maken met een gebroken been en daarna met een vergroeiing van het kraakbeen bij zijn poot. Daarbij is hij beide keren goed geholpen door De DierenKliniek Volendam Edam en doordat we lid waren van het TopPakket-programma, hoefden we niets extra’s te betalen. Inmiddels is Sheppy weer de snelste en knapste hond van allemaal en gaan we af en toe nog langs bij De DierenKliniek Volendam Edam. En ik heb daarvoor nog nooit een nare factuur of iets in die trant gekregen. We worden zeer goed geholpen en ik zou het iedereen met een huisdier kunnen aanbevelen om lid te worden. Het is een goed product.”