Bouw van KIVO Recycling B.V. loopt prima op schema

De bouw van KIVO Recycling B.V. loopt gestaag. Op zaterdag 30 juni werd de eerste paal geslagen. Het hoogste punt van de bouw is bereikt. De staalconstructie is reeds geplaatst en deze week werd de wandbeplating aangebracht. Binnen deze hal wordt er een re-genereerlijn geplaatst. Middels deze installatie zal KIVO beter in staat zijn om al het productieoverschot direct en volledig traceerbaar te recyclen.

In aanloop van het recyclingproject heeft KIVO begin dit jaar succesvol de hoeveelheid productieafval met ruim 40% gereduceerd. Dit sluit goed aan op KIVO’s duurzaamheidsagenda. KIVO streeft ernaar het bedrijf over generaties duurzaam voort te zetten en daarbij speelt het milieu een cruciale rol.

De bouw van het pand van KIVO Recycling B.V. wordt gerealiseerd door JWM-bouw en verwacht wordt dat de lijn begin 2019 in productie kan gaan.