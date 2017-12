Jeroen Schilder doet volgende week mee aan bodybuildingwedstrijd in Veldhoven

De laatste loodjes wegen het zwaarst

Jeroen Schilder kijkt al maandenlang uit naar dat ene weekeinde. Op 9 en 10 december is het dan eindelijk zover. Dan doet de 24-jarige Volendammer mee aan dé Nederlandse wedstrijd voor beginnende bodybuilders: de SAP Cup in Veldhoven. ,,Volgens mijn coaches maak ik zeker kans op een podiumplek.”

Jeroen, waarom ga je aan deze wedstrijd meedoen?

,,Vorig jaar was ik samen met mijn vriendin Samantha Kuenen in de Verenigde Staten. Daar bezochten we in Las Vegas de grootste bodybuildingwedstrijd ter wereld: Mister Olympia. Dat was zo’n happening. Er waren 50.000 mensen in die zaal, allemaal kijkend naar wat deze mensen hadden gepresteerd om tot hun beste fysiek ooit te komen. Dit wil ik ook, dacht ik. Ik wilde alleen niet zo’n zwaar opgepompt lichaam, aangezien daar ook vaak verboden middelen bij komen kijken. Daarom heb ik uiteindelijk gekozen voor de klasse Men’s Physique. Daarbij word je op vijf punten beoordeeld: hardheid van je spieren, vetpercentage, poseerkwaliteiten, looks en symmetrie.”

Hoe lang ben je al bezig met voorbereiden?

,,Ik werk zelf als personal trainer en ben in feite al jarenlang bezig met gezond eten en fitness. Maar dinsdag na kermis ben ik echt serieus voor deze wedstrijd gaan trainen. Ik probeer verschillende dingen uit, om te kijken in welke modus ik het best presteer. Op dit moment zit ik bijvoorbeeld een paar dagen heel laag in koolhydraten en heel hoog in vocht. Ik drink nu zeven liter water per dag en eet gemiddeld twintig gram koolhydraten. Het is belangrijk dat straks alle reserves uit mijn spieren zijn. Twee dagen voor de wedstrijd ga je dan kei- en keihard trainen, totdat je he-le-maal leeg bent. Op de dag van de wedstrijd drink je vervolgens heel weinig. Je lichaam is dan nog wel gewend aan zeven liter water per dag, dus je plast heel veel vocht uit. In de tussentijd eet je zo veel mogelijk snelle koolhydraten, waardoor je lichaam zichzelf helemaal opblaast en je als een soort Michelin-poppetje kan shinen op het podium. Dat is het idee…”

Hoe vaak train je nu gemiddeld per week?

,,Ik train negen keer: zes keer anderhalf uur kracht en drie keer cardio. Dat is best zwaar. Daarnaast eet ik heel strikt. Als ik 31 gram rijst moet eten, dan is het ook echt 31 gram. Mijn moeder zegt altijd: als je iets écht wilt, dan lukt het. Daar ga ik voor. Ik moet gewoon winnen. Punt.”

Waar haal je het plezier uit?

,,Als personal trainer vind ik het superleuk, interessant en heftig om te zien hoe je lichaam kan veranderen. Bovendien is het goed voor de naamsbekendheid van mijn eigen onderneming. Ik ben een paar maanden geleden (samen met Kevin Sijmonsbergen) gestart met Apex Online Coaching. Dat is een bedrijf op het gebied van online coaching, zoals de naam al verraadt. En als ik de SAP Cup zou winnen, dan kom ik in het magazine van Muscle & Fitness. Daarmee kan ik het bereik van Apex behoorlijk vergroten.”

‘Je kunt het ook allemaal

op eigen houtje doen,

maar ik wil niets

aan het toeval overlaten’

Hoeveel mensen nemen deel aan de wedstrijd?

,,Het officiële aantal weet ik niet, maar het zijn er vele tientallen. Het evenement begint op zaterdag met de vergelijkingen. Hierin word je vergeleken met alle andere deelnemers uit jouw klasse. Daarbij wordt een selectie gemaakt, om zo duidelijk te schetsen welke atleten mogen strijden om de titel. Vervolgens gaat op zondag iedereen individueel het podium op en mag dan laten zien wat hij in huis heeft.”

Hoe groot is de kans dat je daadwerkelijk wint?

,,Volgens mijn coaches ga ik goed en maak ik zeker kans op een podiumplek. Maar dit blijft natuurlijk een jurysport en je weet nooit wie er naast je staat. Ik ben laatst wel bij een poseerclinic geweest en daar was ook een aantal mensen aanwezig dat meedoet aan de SAP Cup. Toen merkte ik dat ik ver voorliep op hen. Dat gaf me extra motivatie om het maximale eruit te halen. Ik doe er voor m’n gevoel alles aan. Kevin Sijmonsbergen is mijn coach op het gebied van fitness en ik heb daarbij een poseer- en voedingscoach in arm genomen. Je kunt het ook allemaal op eigen houtje doen, maar ik wil niets aan het toeval overlaten. Ik zou het niet kunnen verkroppen als ik punten zou mislopen, omdat bijvoorbeeld het poseren niet goed zou gaan.”

Waar valt nu nog winst te behalen voor jou?

,,Ik vind mijn borst nog te klein ten opzichte van de rest van m’n lichaam. En de linkerkant van mijn borst is nog iets groter dan de rechterkant, dus op het gebied van symmetrie zou ik in dat geval punten kunnen mislopen. Verder lig ik wel aardig op schema. Ik was eigenlijk te vroeg in shape en ben nu al een paar weken aan het pieken. En dat is niet zo fijn, kan ik je vertellen. Ik was 5,5 kilo afgevallen. Daardoor voelde ik me behoorlijk lamlendig. De afgelopen dagen ben ik wat meer gaan eten, waardoor ik weer wat fitter ben. Nu ga ik weer wat lager zitten, om dan volgende week hopelijk weer in de perfecte vorm te zijn. Mijn vetpercentage ligt nu rond de vijf procent.”

Is dit hele proces ongezond?

,,Alles waar ‘te’ voor staat, is niet goed. En misschien zijn die laatste weken wel een beetje te veel. De laatste loodjes wegen het zwaarst en dat gaat in dit geval zeker op. Maar dat moet om je doel te behalen. Het is gewoon topsport, in combinatie met een drukke baan. Heftig, maar ik heb het er voor over.”

‘Ik was eigenlijk te vroeg

in shape en ben nu al

een paar weken aan het pieken’

Wat ga je doen als deze SAP Cup erop zit?

,,Dan ga ik het sowieso iets rustiger aanpakken qua trainen. En ik ga mezelf even een week uitleven qua eten. Dan komen er een hoop ongezonde dingen op tafel, maar dat heb ik dan wel even verdiend. Doordat ik zoveel ben afgevallen, is mijn kleding te groot geworden en heb ik het voortdurend koud. Dat gaat straks hopelijk weer veranderen.”

En daarna op naar de volgende wedstrijd?

,,Haha, zeg nooit nooit.”

‘Dat was zo’n emotioneel moment’

Jeroen Schilder is van jongs af aan actief in de sportwereld. De 24-jarige Volendammer turnde jarenlang op topniveau bij Sint Mauritius. Hij werd één keer Nederlands kampioen allround en won daarnaast nog drie keer goud, twee keer brons en een keer zilver op de toestelfinale. ,,Daarna ging ik puberen en wilde ik ook met vrienden op stap”, vertelt Jeroen. ,,Ik trainde zes dagen per week drieënhalf uur per dag en zat daarnaast nog op school. Op een gegeven moment gaat dat tegenstaan. Ik was zestien jaar toen ik stopte.”

Spijt daarvan heeft hij niet. ,,Ik was niet gemotiveerd genoeg om alles eruit te halen. En als ik eerlijk ben, was ik misschien ook wel niet goed genoeg om een evenement als de Olympische Spelen te halen.”

Na het Don Bosco College ging hij naar het CIOS in Haarlem. ,,Daar heb ik vier geweldige jaren gehad. En indirect ben ik via Ruud Jacobs in het vak van personal trainer beland. Ik liep stage bij Ruud en was erbij toen paralympisch basketballer Marc de Hond zijn eerste stappen zette na een dwarslaesie. Dat was zo’n emotioneel moment. Dit wil ik ook, dacht ik.”

Jeroen werkte nadien nog twee jaar voor Radmilo Soda en trainde BN’ers als Freek Vonk en Eva Jinek. ,,Totdat ik het twee jaar geleden zo druk kreeg met mijn werk als personal trainer, dat ik me daar fulltime op ben gaan focussen. En dat doe ik tot op de dag van vandaag met veel plezier.”



Foto-onderschrift: Bodybuilder Jeroen Schilder (Foto: Eddie Smit Fotografie).