Jimmy Snoek: ‘We willen een standaard neerzetten voor de digitale registratie van belangrijke certificaten’

De wereld over om levens te veranderen

Als 14-jarige scholier vertrok Jimmy Snoek samen met zijn ouders en zusje naar het Spaanse Alicante. Nu reist hij de wereld over om indirect mensenlevens te veranderen; van Aruba tot Dubai en van New York tot Miami. En hij is nog steeds ‘maar’ 22 jaar jong. Soms kan hij het zelf ook niet geloven. ,,Toen ik vorig jaar vertrok uit Canada, was het 30 graden onder nul. Een paar dagen later stond ik met m’n zwembroek in de warme zee van Miami. Nee, het is geen alledaags leven.”

Om het simpel te houden: Jimmy is mede-oprichter en mede-eigenaar van Tykn. Dit Nederlandse bedrijf heeft een applicatie ontworpen waarmee identiteitspapieren, zoals geboortecertificaten, op een blockchain worden gezet. Blockchain is voor veel mensen nog steeds een onbekend begrip, ook omdat het vrij complex is om kort uit te leggen. Het is als het ware een grote database, die gebruikt kan worden om gegevens digitaal vast te leggen. Dat gaat van bankoverschrijvingen en eigendomsaktes tot persoonlijke berichten en dus geboortecertificaten. Systemen als Google Drive en OneDrive maken bijvoorbeeld ook gebruik van een blockchain. Bitcoin ook. Het bijzondere aan blockchain is dat het te gebruiken is zonder centrale autoriteit, zoals een bank.



Toufic

Jimmy is er elke dag mee bezig. ,,De applicatie die we hebben ontworpen, is een idee van Toufic”, vertelt de geboren Volendammer. ,,Toufic is een jongen die met zijn familie is gevlucht uit Koeweit. In de tussentijd is zijn geboortecertificaat verwoest tijdens de Golfoorlog. Daardoor bestond hij dus officieel niet meer. Toufic belandde via-via in Nederland en kreeg daar een werkvisum. Hij werkte hier vijf jaar, had een rijbewijs en een huis. Totdat zijn visum was verlopen en hij opeens twee jaar in een asielzoekerscentrum moest doorbrengen. Dat was voor hem een zeer moeilijke tijd.”

‘Het moet alleen wel

‘even’ van de grond komen,

en dat betreft een historische ingreep’

Het positieve punt was dat Toufic in het asielzoekerscentrum veel lotgenoten ontmoette. Zo deelde hij een kamer met een hartchirurg uit Syrië, wiens diploma’s niet konden worden geverifieerd. Nu is die man vakkenvuller in een Nederlandse supermarkt. ,,Toufic was in die periode al gefascineerd door blockchain en dacht bij zichzelf: hoe kunnen we deze technologie koppelen aan het identiteitsprobleem? Daar heeft hij uiteindelijk de juiste infrastructuur voor ontworpen.”

Historische ingreep

De juiste technologie is er nu en dat kan op lange termijn positieve gevolgen hebben. Vooral voor de tientallen miljoenen mensen die in hun dagelijks leven worden beperkt doordat ze geen geboortecertificaat hebben. Een aanzienlijk deel daarvan bestaat uit kinderen. ,,Belangrijke documenten als geboortecertificaten zijn, zelfs in het huidige tijdperk, nog altijd op papierbasis”, weet Jimmy. ,,Als die papieren worden verwoest, heb je vaak een groot probleem. Zeker in derdewereldlanden. Daar komt bij dat heel veel kinderen bij hun geboorte niet worden geregistreerd vanwege economische, logistieke of administratieve redenen. Een ander probleem is dat er nog geen digitale standaard is voor een document als het geboortecertificaat. Daar willen wij dus verandering in brengen. En daar moet stevig voor gelobbyd worden binnen overheden en andere organisaties.”

Je kunt immers de beste technologische oplossing op aarde hebben, maar als mensen er geen weet van hebben, kun je er weinig mee ondernemen. ,,Aan de ene kant zijn we nu druk met het verder ontwikkelen van de technische infrastructuur en aan de andere kant hebben we een stichting opgericht voor het lobbyen en aanbieden van educatie binnen overheden en intergouvernementele organisaties, zoals de Verenigde Naties. We bestaan nu twee jaar en hebben al een aardig netwerk van bedrijven en organisaties die zo’n digitale oplossing willen. Vorige maand hebben we in Aruba nog vruchtbare gesprekken gevoerd met mensen van de Kamer van Koophandel, Belastingdienst en Autoriteit Persoonsgegevens. Maar we lobbyen bijvoorbeeld ook binnen de Nederlandse overheid en het Europees parlement. Je komt weinig mensen tegen die er afwijzend tegenover staan. Alleen het moet wel ‘even’ van de grond komen. En dat betreft een gigantische, historische ingreep.”



Sint-Maarten

Tykn heeft in haar korte bestaan al twee toonaangevende prijzen gewonnen. In 2016 veroverde het technologiebedrijf een driedaagse hackathon die werd georganiseerd door Google. Een jaar later won het de Spindle Innovation Awards, een initiatief van branchevereniging Partos en adviesbureau Accenture. ,,We werken met slechts tien mensen en oogsten steeds meer respect vanuit de community”, vertelt Jimmy trots. ,,Naast de werkzaamheden die ik zojuist noemde, werken we nu met het Rode Kruis aan een groot project op Sint-Maarten. Dat eiland is vorig jaar aardig verwoest door orkaan Irma. De Wereldbank heeft een half miljard vrijgesteld om de boel weer op te bouwen. Er moeten echter sneller en efficiënter donaties kunnen worden overgemaakt om de beste hulp te kunnen geven. Nu kost dat belachelijk veel geld. Om een voorbeeld te geven: Oxfam Novib had een budget van ruim 500.000 dollar voor een project in Kenia. 360.000 dollar daarvan ging op aan administratiekosten. Niet om corrupte redenen, maar omdat het via zóveel

‘Stel dat we morgen

een kans zien in Singapore,

dan kan ik binnen twintig minuten klaar staan

om het vliegtuig te pakken’

verschillende omwegen ging. Alle partijen die ertussen zaten, pikten hun graantje mee. Dat wil het Rode Kruis voorkomen.”

Hoe Tykn daarin van waarde kan zijn? Jimmy legt het uit: ,,Het registreren van mensen gebeurt nu nog op de ouderwetse manier en wordt uiteindelijk opgeslagen op een soort centrale server. Stel dat het Rode Kruis weggaat en over twee jaar gebeurt weer zoiets, moet alles opnieuw handmatig geregistreerd worden. Dat kost bakken met tijd en geld. Doordat wij hier een applicatie voor hebben, zijn ze niet alleen van dat registratieprobleem af. Als iedereen zijn eigen digitale identiteit heeft, kunnen ze ook een stuk efficiënter het geld versturen en daarmee een hoop kosten besparen.”

Wereldburger

In september gaat Tykn het digitale systeem implementeren. Tot die tijd is Jimmy druk bezig om alles op tijd gereed te krijgen. Het was dan ook niet makkelijk om een gaatje te veroveren in zijn agenda voor een interview. Hij was net terug van een conferentie in New York, kampte nog met een jetlag en moest eigenlijk aan het werk. Maar vooruit, voor de krant uit zijn geboortedorp maakte hij een uitzondering. ,,Een paar jaar geleden heb ik Volendam achter me gelaten”, blikt de wereldburger terug. ,,Toen ik veertien was, zijn we met ons gezin verhuisd naar Alicante. Mijn ouders vonden het een goed idee als mijn zusje en ik wat meer exposure zouden krijgen en andere culturen leerden kennen. Alicante was daarvoor de juiste plek. Ik kwam op een zeer multiculturele school terecht en ging compleet uit mijn comfortzone. Alles was vers en nieuw. Alles wat ik tegenkwam, was een nieuwe ervaring. Ik vond het geweldig.”

Jimmy woonde er vier jaar, trad er op als muzikant, leerde vloeiend Spaans en Engels spreken en verhuisde op 18-jarige leeftijd terug naar Nederland om te starten met een vervolgstudie: Business Administration in Amsterdam. ,,Intussen kwam ik in aanraking met blockchain en Bitcoin. Ik vond het fascinerend. Via een netwerkevenement dat een vriendinnetje organiseerde, ontmoette ik vervolgens een vrouw die me wilde voorstellen aan de jongens met wie ik nu samenwerk. Op dat moment had ik al een plekje aangenomen op de McGill University in Montreal. Maar het verhaal van Toufic intrigeerde me en ik besloot vanuit Canada met hen te gaan samenwerken. Na mijn studie wilde ik eigenlijk nog een paar jaar in Noord-Amerika blijven wonen en werken, maar het ging zo goed met Tykn dat ik ben teruggegaan naar Nederland. Nu woon ik in Amsterdam en werk ik in Leiden.”



Verrassing

Dat wil niet zeggen dat hij daar ook vaak is. Alleen al in het afgelopen jaar reisde hij naar Miami, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje, Dubai, Aruba en de VS. ,,Ik werk hard en leef erg minimalistisch. Mijn hebben en houwen past in twee koffers. Dat vind ik heel prettig. Stel dat we morgen een kans zien in Singapore, dan kan ik binnen twintig minuten klaar staan om het vliegtuig te pakken. Dat geeft een gevoel van vrijheid.”

‘Vorig jaar stond ik

in de Ridderzaal in Den Haag

opeens met Prins Constantijn te praten’

En dan te bedenken dat hij relatief gezien nog steeds een broekie is. ,,Het is best bizar hoe snel het allemaal is gegaan. Vorig jaar stond ik in de Ridderzaal in Den Haag opeens met Prins Constantijn te praten. Ik mocht in Miami voor meer dan 4000 mensen spreken. En zo zijn er nog veel meer dingen. Het nadeel is dat ik mijn familie en vrienden niet vaak zie. Gelukkig kon ik wel als verrassing aanwezig zijn bij de achttienjarige verjaardag van m’n zusje, in Spanje. Vanuit Dubai vloog ik naar Amsterdam en vanaf Schiphol meteen door naar Alicante. We hadden een geweldig weekend.”

Hij slaakt een zucht: ,,Op dit moment is het behoorlijk afzien. Het gáát maar door. Gelukkig heb ik Volendams bloed en hou ik van hard werken. En ik krijg er ook heel veel moois voor terug. Ervaringen voor het leven. Ik reis de hele wereld over en ontmoet zóveel mensen die ook sociale impact willen maken. Dat is best bijzonder. Hopelijk krijgen we binnenkort loon naar werken en kunnen we een standaard neerzetten voor de digitale registratie van belangrijke certificaten, zodat het kwijtraken van die papieren certificaten over tien tot twintig jaar geen maatschappelijk probleem meer is.”

Het is een ambitieus streven, beseft ook Jimmy. ,,Maar we komen elke maand een stapje dichterbij. En dat geeft erg veel moed.”