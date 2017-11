Donderdag start tentoonstelling van De Spotvogel in PX

Vorig jaar ging de tentoonstelling van Vogelvereniging De Spotvogel in PX na 51 jaar voor de eerste keer niet door. Er is nu een herstart gekomen en een tentoonstellingscommissie gevormd bestaande uit Piet Smit en Jaap Veerman. De entree tot de expositie is gratis.

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag is de expositie met 197 vogels van 19 liefhebbers in PX te doen (op de eerste verdieping). Dinsdag werden de tropische vogels gekeurd door drie keurmeesters.

Donderdag om 19.00 uur als de tentoonstelling begint worden de win-naars in de verschillende categorieën bekend gemaakt. Het bestuur van De Spotvogel hoopt dat weer veel vogelliefhebbers een kijkje komen nemen. De laatste puntjes voor de expositie worden nu op de ‘i’ gezet.