Frank Tuijp: eigen praktijk én fysiotherapeut bij FC Volendam

Ervaringsdeskundige met eigen visie

Aantrekkelijk voetbal en prestaties gaan momenteel bij FC Volendam hand in hand en zorgen voor positieve attentiewaarde. Achter de schermen maakt fysiotherapeut Frank Tuijp deel uit van het team dat de mogelijkheden, waarop de spelers fysiek kunnen worden belast en bewegen, vergroot. Frank, die in Gympact een eigen fysiopraktijk runt, treedt voor even uit de schaduw.

Door Eddy Veerman

Onlangs stond in deze krant dat, toen bekend werd dat FC Volendam-voetballer Gerry Vlak (en naderhand ook Berry Smit als trainer) volgend seizoen voor IJsselmeervogels gaat uitkomen, hij de eerste Volendammer is, die als speler naar de ‘Rooien’ gaat. Dat klopt niet helemaal. Frank Tuijp ging hem voor, nadat hij zijn opleiding bij de FC had genoten: ,,Alleen heb ik nooit een officiële wedstrijd in het eerste gespeeld. Het is zeven jaar geleden en ik studeerde nog Fysiotherapie, kon daardoor onvoldoende trainen. Daarom heb ik de eer aan mezelf gehouden.”

Zijn ervaringen als sporter, in goede en minder goede tijden, brachten hem de fascinatie voor het menselijk lichaam. ,,Dat is deels ontstaan door hetgeen mezelf is overkomen. En deels uit natuurlijke interesse voor het lichaam. Ik wilde op jonge leeftijd als voetballer het onderste uit de kan halen, qua fysiek. Dat kwam door mijn mindset en mijn – soms zware – blessures. Als ik terugkijk, had het nog veel beter gekund. Met de kennis die ik nu heb.”

,,Toen was er één manier van revalideren, nu wel twintig verschillende. Door die bredere en completere aanpak krijg je een beter revalidatieproces, kom je nóg sterker terug, met verminderde risico’s op terugkeer van blessures.”

‘Ik had gelukkig

een goede stagebegeleider.

Maar ik legde de lat

voor mezelf steeds hoger.’

,,Zelf bleef ik altijd klachten houden. Daar kon ik niet tegen. De angel van mijn werkelijke fysieke probleem kwam er niet uit. Dus elke keer leek ik topfit en conditioneel sterk, maar bam… dan gebeurde er weer iets. Met een lullige activiteit. Op een gegeven moment was ik het zat. En dacht ik ook: als ik ooit een sporter in mijn praktijk krijg met zo’n blessure, moet ik degene zijn die hem of haar – topsporter of recreant – met die brede aanpak écht fit uit de revalidatie laat komen.”

,,Op school leer je een breed basispakket en krijg je een rugzakje mee. En als dan aan het werkzame leven begint, begin je eigenlijk opnieuw, want je weet nog niks van de praktijk. Ik had gelukkig een goede stagebegeleider. Maar ik legde de lat voor mezelf steeds hoger. Liep daarbij tegen bepaalde situaties aan, waarbij ik dacht: dit kan nóg beter. Daarom wilde ik mezelf doorontwikkelen en ben ik de Master-opleiding gaan volgen. Om mijn rugzak nog meer te vullen.”

,,Met onder meer manuele therapie. Ik las en leerde veel, deed in de Master-opleiding nóg meer wetenschappelijke kennis op en ik kon het toepassen op sporters. Zoals ik voor aanvang van dit seizoen – wetenschappelijk onderbouwd – de schema’s voor de spelers van FC Volendam heb gemaakt.”

,,Soms lijkt iemand qua revalidatie klaar, maar merkt dat hij of zij bij een hele specifieke sportbeweging toch pijn houdt. Wat de sporter belemmert om een voorzet, smash of worp te maken. Dan is dat aspect heel belangrijk, die angel wil ik er altijd uithalen. Dan rust ik niet voordat diegene pijnvrij wordt, maar ook blíjft. Dat laatste, da’s héél belangrijk.”

,,Een simpel voorbeeld: als je er voor kunt zorgen dat iemand met artrose zijn of haar operatie kan uitstellen of er zelfs voor kunt zorgen dat die ingreep kan worden gecanceld, dat kan voor die persoon enorm veel betekenen. Voorheen werden mensen met een hernia aan de lopende band geopereerd, maar inmiddels is dat achterhaald, omdat we weten dat actieve training geeft en verhelpt. Als je dat in mentaal opzicht bij mensen kunt overbrengen, dan zijn we goed bezig.”

,,En dat betekent niet dat je iemand simpelweg alleen aan enkele apparaten krachttrainingsoefeningen laat doen, maar ook sportspecifieke oefeningen aanreikt. Je deelt de componenten op. Voor een op maat gemaakt traject wat je nodig hebt als voetballer, of als patiënt met artrose, of een persoon die tien kilometer wil wandelen.”

,,Als je nog een laag verder gaat en stelt dat je de bilspier wilt trainen: bij welke oefening krijg ik dan de meeste activiteit van die bilspier? Bereik je die met een squat maximaal of is daar nog een andere oefening voor? Dat vind ik het mooie aan dit vak. Als iemand terugkeert van lang blessureleed en zich fitter voelt dan daarvoor, dat is prachtig. Kijk naar Boy Deul, de aanvaller van FC Volendam.” Tijdens de voorbereiding op dit seizoen wandelde Frank nog met hem langs de zijlijn en deed enkele specifieke oefeningen. Inmiddels heeft hij zijn tweede volle wedstrijd achter de rug.

‘Ik vraag altijd om

reflectie; dat is

niet altijd even leuk,

maar wél belangrijk

voor je zelfontwikkeling’

,,Dat is mijn drive. Bij de FC krijg ik de ruimte om specifiek aan de slag te gaan en er wordt kritisch gekeken. Als ik iets maak, wordt dat geobjectiveerd door anderen. We sparren, je krijgt continue feedback en kijken telkens of er een aanpassing nodig is. En dat vind ik leuk, want dat houd je scherp. En de kennis die ik daar opdoe, kan ik implementeren in mijn praktijk en vice versa.”

,,Als je de blessurecijfers omlaag ziet gaan en de sporter en persoon sterker ziet worden, dat is top. En qua studie ben ik nooit klaar. En ik moet zeggen dat mijn interesse daarbij fluctueert. Afgelopen maanden heb ik twee schoudercursussen gevolgd, de schouder vind ik persoonlijk het meest interessante gewricht, omdat het zo complex is. Er is geen gouden standaard voor. Daarom vind ik het mooi om de kennis van de cursus, het wetenschappelijke én mijn eigen visie, om die cocktail te mixen. Je krijgt tijdens die dagen onwijs veel kennis aangereikt van mensen die er heel veel verstand van hebben, dat neem je mee, maar je past vervolgens ook je eigen visie toe in de praktijk.”

Aanvankelijk bleef hij hangen op zijn stageadres, bij Guido Couwenberg. ,,Dat is een grote meneer in de voetbalwereld, van wie ik onwijs veel heb geleerd. Ik wilde stappen maken, voelde het vertrouwen om op eigen benen te staan. Timo de Jong van Gympact vroeg vervolgens een gesprek aan. Ik had al mijn eigen praktijknaam, FTC Volendam en ben daarna bij Gympact verder gegaan.”

,,De combinatie van de selectie van FC Volendam en een eigen praktijk is geweldig. Het werken bij FC Volendam geeft uiteraard een positieve impuls en motivatie. Binnen dat medische team heeft ieder zijn specialiteit en kijk op zaken. Het is eigenlijk een samensmelting van kennis en dan kun je kwaliteit leveren. En als je kijkt welke stappen spelers gemaakt hebben, dat is gigantisch. En wie weet waar het nog heen gaat.”

,,Ik vraag altijd om reflectie. Dat is niet altijd even leuk, maar wél belangrijk voor je zelfontwikkeling, daar word je beter van. De lat bij de FC ligt hoog, er wordt hoger dan eredivisieniveau geëist. Ik ben er inmiddels met allerlei mensen uit ons vakgebied in aanraking gekomen, dat verbreed mijn horizon. Soms heeft een lichaam een andere aanpak nodig. Dat kan verrassend zijn en daar moet je open voor staan.”

,,Mijn drive is en blijft om elke dag bij te leren, om mensen beter te kunnen behandelen en vertrouwen te geven.”

Voor vragen is Frank Tuijp bereikbaar op 06-28680626.