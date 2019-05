Glas- en afvalcontainer geen fraai gezicht in het centrum

Vlak tegen de zijgevel van Pop- en Cultuurhuis PX zijn in de Dwarsstraat een glasbak en een grote gele afvalcontainer geplaatst. De vele inwoners en toeristen die hier langs komen over het fraai nieuw ingerichte Europaplein en de Zeestraat, hebben er geen mooi uitzicht op, midden in het centrum van Volendam.

Ook de omwonenden in de W.J. Tuijnstraat kijken al weken tegen deze afvalcontainers aan. Deze zijn er geplaatst toen het bestraten van het plein afgerond werd. Dat zouden ze graag anders zien.

Het is een vreemde situatie en het ziet eruit dat het nog een paar maanden kan gaan duren. Het is de bedoeling dat er in de buurt een ondergrondse container komt voor het papier, (GFT)afval en glas. Daar is echter nog geen locatie voor gevonden. De buurtbewoners hopen dat er snel een oplossing voor komt.