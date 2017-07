Helaas komt er een einde aan het Natuurpad

Woensdag vond in de Nicolaasschool een afscheidsreceptie/koppie plaats van het Natuurpad, dat 15 jaar geleden is opgezet door Thames en Nel Tol van IVN Waterland. Zij waren toen door Tomas Tol (voor het cultureel lesprogramma van de SKOV) benaderd met het verzoek iets op te zetten voor de Volendamse kinderen over de natuur.

Het lopen van het Natuurpad werden natuurleuke middagen die omvlogen en bij zo’n 4.000 kinderen veel indrukken achterlieten. Dit pad ligt in het ecologische parkje tusen de kommen Edam en Volendam.

Thames en Nel Tol besloten er een punt achter te zetten. Opvolgers konden helaas niet gevonden worden. Zodoende is er een einde gekomen aan deze natuurlessen in de praktijk. En dat is erg jammer.