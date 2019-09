Arnold Mühren (ex-Cats) op tour met Evergreen Top 1000 Live

‘Het gaat om de verhalen achter de muziek’

,,Ik stond in eerste instantie niet direct te trappelen. Voel mezelf niet zo’n entertainer, net zoals ik me geen instrumentalist voel”, begint Arnold Mühren, ex-bassist van The Cats (75). Als onderdeel van de legendarische band maakte hij furore in de jaren ’70 en verkocht hij een ongekend aantal geluidsdragers. Het leverde de band 19 noteringen op in The Evergreen Top 1000. ,,De link was dus snel gelegd”, glimlacht Simon ‘Stein’ Tol (39). Hij is de bedenker van The Evergreen Top 1000 Live en benaderde Arnold met de vraag of hij onderdeel wilde worden van de karavaan, die zaterdagavond de PX aandoet.

Door Jan Koning

Tol: ,,Het bestaat eigenlijk al sinds 2016 en in 2017 hebben we een aantal optredens gegeven in verschillende Fletcher Hotels. Onder anderen Anita Meijer, Toni Willé en Henk Westbroek werkten al mee aan eerdere edities. Ze zongen meerdere liedjes. Voor Arnold is er een andere rol weggelegd.”

Wat die rol is, dat vertelt de Mühren, die na z’n muzikale carrière een succesvolle muziekstudio runt, zelf. ,,Ik ben vertellend ervaringsdeskundige. Heel misschien zing ik een liedje, maar dat moet zich nog bewijzen. De laatste keer dat ik echt zong – behalve een optreden met de band AlascA in Paradiso – was in 1985. Dat is flink wat jaartjes geleden. Ik zing zelfs niet onder de douche. Mensen vragen ook wel eens of ik nog speel, maar ik heb in 1985 mijn basgitaar in de studio gezet en heb deze nooit meer aangeraakt. Je gaat een basgitaar niet even in je eentje bespelen, daar hoort een band bij. Als je die niet hebt, blijft het instrument liggen. Ik heb mezelf zoals gezegd ook nooit een instrumentalist gevoeld. Dat komt ook omdat er bij ons in de studio sessiemuzikanten voorbijkwamen die mij vierkant de hoek in speelde. Die vroegen me dan; jij bent toch bassist? Klopt, zei ik dan, maar ik moest vechten voor iedere noot. Dat moest ik ook met zingen en daarom is het nog even afwachten of ik ook zal zingen.”

Mühren kan wel putten uit een arsenaal aan anekdotes uit zijn tijd bij The Cats en dat zal hij tijdens The Evergreen Top 1000 Live dan ook uitgebreid doen. ,,Niet met een briefje op het podium, maar zittend achter een bureau met een laptop voor me. Een ideetje van de regisseuse.” Dat is in dit geval Leoni Jansen en ‘Stein’ geeft aan dat hij ongelooflijk vereerd is dat zij deze rol op zich heeft willen nemen.,,Het is echt een theatershow geworden, niet simpelweg een band die wat liedjes uit de beroemde lijst zal spelen. De verhalen die verteld worden tijdens de show zijn vooral verhalen achter de plaat. Bijzondere én natuurlijk persoonlijke verhalen. Verhalen van The Cats ook. Logisch, aangezien deze wereldberoemde band maar liefst 19 keer in de lijst voorkomt.”

Mühren: ,,Daarmee zijn we de Nederlandse hofleverancier in de Evergreen Top 1000. We staan hiermee ver boven de nummer twee van eigen bodem, Boudewijn de Groot. De enige die we boven ons moeten dulden zijn – ik heb het natuurlijk even opgezocht – Abba met 20, The Rolling Stones met 21, Elvis met 25 en The Beatles met 31.”

The Evergreen Top 1000 Live trapt op 28 september af met de première in PX te Volendam. Daarna trekt de show het land door. Tol: ,,We spelen een grote selectie aan nummers uit de lijst en die worden bijna allemaal vergezeld door een prachtige anekdote van Arnold. De zaal zal in theateropstelling staan, zodat mensen echt kunnen genieten van de muziek. Alles draait deze avond om de muziek.”