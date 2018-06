Coverband Bolistic Smoke brengt ode aan Paul McCartney in PX Volendam

‘Het wordt een onvergetelijke avond’

De liefhebbers van Paul McCartney kunnen hun hart ophalen. Op zaterdag 9 juni brengt de Volendamse coverband Bolistic Smoke in samenwerking met verschillende gastartiesten een ode aan de Britse popzanger en componist. De PX wordt het decor van het muzikale festijn. ,,We hebben zelfs een doedelzakspeler opgetrommeld voor de solo in het nummer Mull of Kintyre”, verzekert zanger Tom Jurriaans. ,,We doen er werkelijk alles aan om er voor het publiek een onvergetelijk evenement van te maken.”

Een zonnige maandagochtend in Volendam. Jurriaans en bassist Laurens Tol nemen plaats op de bank in het onderkomen van Tol. Er staan onder meer diverse gitaren en een piano opgesteld in het appartement. Op de achtergrond klinkt, hoe kan het ook anders, Paul McCartney. Muziek van het album Band On The Run, een van zijn meest bekende platen. ,,Wij zijn allemaal gek van McCartney”, bekent Tol. ,,Twee jaar geleden zijn we met de hele band naar Pinkpop gegaan om hem live aan het werk te zien. Het regende de hele dag, maar we zijn tot het bittere einde gebleven. Daar kregen we geen spijt van. Het was een fantastische avond, die werd besloten met het nummer All You Need Is Love. We hebben gearmd en luidkeels meegezongen.”

Verjaardag

Geen toeval dus dat de mannen van Bolistic Smoke uitgerekend McCartney hebben uitgekozen om een ode aan te brengen. Bovendien heeft de Volendamse coverband ervaring met het organiseren van concerten. Onlangs waren ze nauw betrokken bij de Evergreen Top 1000 in het Jozefgebouw. Een paar jaar geleden kwamen ze tevens met het idee voor The Beatles versus The Rolling Stones. Dat werd in november 2015 gehouden in de PX en resulteerde in een groot succes, met een volle zaal en lovende reacties vanuit het publiek.

‘Een goede doedelzakspeler

kun je niet even contacten

via de Gouden Gids.’

,,Het organiseren van zo’n concert is wel even wat anders dan spelen in een kroegje, maar je krijgt er ook zóveel moois voor terug”, vertelt Jurriaans. ,,Vandaar dat we nog een keer de stoute schoenen hebben aangetrokken. De keuze voor McCartney was uiteindelijk snel gemaakt. Hij heeft ontzettend veel mooie liedjes gemaakt die zelden zijn gecoverd en heeft veel fans in deze omgeving. Bovendien is hij een paar maanden geleden 75 jaar geworden.”

Tol: ,,Het is dus ook een mooi moment om zijn verjaardag te vieren in Volendam, met al zijn bekende en minder bekende platen.”

Doedelzakspeler

Qua gastartiesten komen onder anderen Simon Stein, Jack Stroek en Robin Küller langs. Naast de solo-hits wordt er eveneens Beatles-muziek ten gehore gebracht, maar dan wel alleen nummers die door McCartney zijn gecomponeerd. Hits als Mrs. Vandebilt, Band On The Run en Let Me Roll It komen voorbij, maar ook een knaller als Hey Jude. ,,Het wordt ongeveer vijftig procent Beatles en vijftig procent McCartney solo”, verduidelijkt Tol. ,,Om het compleet te maken, wordt onze band ondersteund door een blazerssectie, violiste Anne Veerman en een doedelzakspeler.”

Vooral dat laatste is opvallend. Want een doedelzakspeler, waar vind je die in hemelsnaam? Jurriaans lacht: ,,Een goede doedelzakspeler kun je inderdaad niet even contacten via de Gouden Gids. Ik heb hulp gehad van mijn werkgever NH. In de radioshow van June Hoogcarspel mocht ik een oproep doen. Dat werkte uitstekend, want binnen een paar uur hadden we een geschikte kandidaat gevonden. Hij komt voor één nummertje naar Volendam: Mull of Kyntire. Dat belooft ongetwijfeld spektakel.”

Fascinatie

Een kaartje kost 15 euro en is verkrijgbaar bij het loket van de PX, via pxvolendam.nl en bij platenhandel Jan Cas Sombroek. Om de muziekliefhebbers op de hoogte te stellen van het evenement, zijn de bandleden al wekenlang bezig met promotiecampagnes. Ze hangen zo veel mogelijk posters op in Volendam en omstreken. Daarnaast maken ze veel reclame via sociale media. En dat lijkt te werken, aangezien de video’s van Bolistic Smoke door duizenden mensen worden bekeken. ,,We interviewen onze gastartiesten over hun fascinatie voor McCartney, spelen stukjes van liedjes en meer van dat soort dingen”, vertelt Tol. ,,Daar krijgen we veel positieve reacties op. Uiteindelijk gaan we uiteraard weer voor een volle zaal, net zoals tweeënhalf jaar geleden bij The Beatles versus The Rolling Stones.”

Jurriaans: ,,Qua investering nemen we een behoorlijk risico, maar wij zijn ervan overtuigd dat er genoeg mensen zijn die het concert graag willen bijwonen. Kwaliteit verloochent zich niet. En waar kun je tegenwoordig nog een hele avond lang van live topmuziek genieten en uit je dak gaan voor slechts 15 euro entreegeld? Ik zou zeggen: zet ‘m in je agenda. Je krijgt geen spijt.”

Foto: Bolistic Smoke, met van voor naar achteren: Tom Jurriaans, Peter Schilder, Rik Jurriaans, Laurens Tol en Jacco Mak.