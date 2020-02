DJ Retrospect mag optreden op Tomorrowland: enorme opsteker na turbulent jaar

‘In dezelfde line-up als mijn helden’

Pieken en dalen liggen soms dichtbij elkaar. Dat ondervond DJ Ruud Schilder (24), alias Retrospect. In augustus vorig jaar verloor hij zijn moeder. Haar overlijden liet diepe sporen na bij hem. Inmiddels is er weer reden tot blijdschap. Onlangs kreeg Ruud te horen dat hij komende zomer mag optreden op Tomorrowland, een toonaangevend Belgisch dancefestival. Een betere opsteker was nauwelijks denkbaar voor de Volendamse DJ, die alles op alles zet om professional te worden. Hij komt steeds dichter bij dit doel. Boekingen voor grote festivals getuigen daarvan, maar ook de erkenning van zijn voorbeelden.

Door Laurens Tol

Het afgelopen jaar was niet makkelijk voor Ruud. De voortdurende onzekerheid over de gezondheid van zijn moeder veroorzaakte spanning. Ze verloor uiteindelijk de zware strijd tegen een ingrijpende ziekte, wat voor Ruud nog altijd moeilijk te verteren is. Hij had een hechte band met zijn moeder. Het is inmiddels ongeveer vier maanden geleden dat ze overleed en Ruud probeert de dagelijkse dingen zo goed als mogelijk op te pakken.

Zijn liefde voor muziek is daarbij een belangrijke uitlaatklep. Zijn creatieve productie begint langzaam weer op volle toeren te draaien en de optredens voor het komende seizoen stromen binnen. Het overzicht van zijn boekingen kan Ruud inzien via een app. Ineens verscheen daar ook een aanvraag voor een optreden op ‘Tomorrowland’. In eerste instantie alleen nog als optie. Kortgeleden werd het definitief vastgelegd.

Het was een bijzonder moment voor Ruud. ,,Ik sta in dezelfde line-up als dj’s die mijn helden waren toen ik twaalf was. Dat betekent dat ik straks op dezelfde draaitafel draai als zij, alleen een uurtje vroeger. Natuurlijk heb je dan zoiets van: dit is wél vet. Dat jouw naam tussen die grote artiesten staat. Laatst hoorde ik nog een productie van mezelf uit 2011. Ik vond het niet best. Als je dan nu op Tomorrowland mag draaien, dan is dat wel gaaf. Ik zal optreden op de ‘Q-dance-stage’. Een groot podium voor hardstyle-muziek, waar veel mensen kunnen komen kijken.”

Het aanstaande optreden op Tomorrowland is niet zijn eerste grote prestatie. Eerder al draaide Ruud in de Ziggo Dome. Een show voor meer dan tienduizend mensen. De komende tijd heeft hij nog enkele mooie optredens in het verschiet. ,,Met de boekingen gaat het best al wel lekker. In april begint het seizoen weer. Vanaf dat moment staat er elke maand wel een show of drie. Er gaat altijd iemand met mij mee naar de optredens. Joey Jonk rijdt vaak en is er al vanaf het begin bij. Soms ben je twee uur onderweg. Dan is het natuurlijk wel leuker als er iemand bij is. Vorig jaar nam ik een paar vrienden mee naar ‘Dreamfields’, ook een festival. Voor mij is zoiets inmiddels vrij normaal. Voor hen is het wel leuk om te zien hoe het er bijvoorbeeld backstage aan toegaat.”

Ruud blijft nuchter onder het toenemende succes. ,,Ik probeer nooit op te scheppen over iets. Ik probeer het vooral te laten zien. Toen ik begon met muziek maken, heb ik daar tegen niemand wat over gezegd. Ik dacht bij mezelf: ik houd het gewoon stil. Het eerste bericht dat ze van mij hoorden, was dat ik bij een platenmaatschappij tekende. Dan kun je wat zeggen, omdat je echt wat gedaan hebt. Ik loop dus niet graag met alles te koop.”

Het optreden op Tomorrowland is een mijlpaal. ,,Het is super om mee te maken dat veel dingen lukken. En toch voor mijn gevoel ben ik er nog niet. Ik wil op maandagmorgen wakker worden en daarna meteen naar de studio kunnen gaan. Als mijn hele week er zo uitziet en ik in het weekend kan draaien, dán ben ik pas tevreden. Daarom ben ik nog niet waar ik wil zijn. Toch weet ik ook wel dat het misschien nooit gaat voelen als ‘geslaagd’. Op het moment dat ik professional ben, wil ik waarschijnlijk nog grotere dingen bereiken. Wanneer je denkt: ik ben er, dan ga je inhouden. Ga je rustig aan doen. Dan val je waarschijnlijk net zo hard weer terug.”

Carrière maken als DJ is niet zo gemakkelijk. Het komt aan op voortdurend bezig blijven met het maken van nieuwe muziek. Daarnaast is actief zijn met social media belangrijk in deze tijd. Als je iets wilt bereiken, dan is dat volgens Ruud een kwestie van een lange adem hebben. ,,In het begin weet je totaal niet waar je mee bezig bent. Op een gegeven moment kun je maken wat je in je hoofd hebt, maar dan ben je wel twee jaar verder. Geduld hebben is belangrijk. Het is niet zo dat je morgen gaat zitten en dat er dan een topplaat uitkomt. Ik heb geluk gehad dat ik al begonnen ben op mijn twaalfde.”

Naast zijn activiteiten als DJ, werkt Ruud nog altijd als zzp’er in de technische sector. Hij wil deze baan vooralsnog niet opgeven om zich volledig te kunnen richten op de muziek. ,,Op dit moment werk ik veertig uur per week en besteed ook nog ongeveer evenveel tijd aan het produceren. Dat is soms best heftig. Binnenkort werk ik wel een tijdje maar drie dagen. Dan komt er best wat tijd vrij om aan mijn muziek te werken. Ik wil de baan erbij nog niet helemaal opgeven. Als je je volledig richt op de dj-carrière en het mislukt, dan heb je niks opgespaard. Maar het gaat niet mislukken, want ik ga net zo lang door totdat ik ben wil zijn.”