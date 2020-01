KRAS/Volendam en Van den Broeck na seizoen uit elkaar

Ruud van den Broeck (op foto rechts)s bezig aan zijn laatste seizoen als trainer van Garage Kil/Volendam. In onderling overleg is besloten dat HV KRAS/Volendam en de trainer van het eerste damesteam aan het einde van het seizoen afscheid van elkaar nemen. Een verschil van inzicht over de te volgen koers is de voornaamste reden van dit besluit.