Denise Veerman grijpt naast Miss Nederland-titel

‘Maar het was geweldig om mee te maken’

Afgelopen maandagavond was Denise Veerman een van de elf finalisten in de Miss Nederland-verkiezing. De 26-jarige Volendamse was dus dichtbij de titel, maar moest uiteindelijk de Brabantse Nicky Opheij voor zich dulden. ,,Wat overblijft, zijn de herinneringen en de trots dat ik dit heb gedaan.”

Foto: Pascal Raymond Dorland – Studio ParadoX Design

Er zaten maandagavond in totaal 55 Volendammers in Studio 21 in Hilversum om Denise aan te moedigen. ,,Tijdens de show was ik erg zenuwachtig, dus ik heb weinig tijd gehad om echt te kunnen genieten. Maar ik ben nu wel echt aan het nágenieten”, vertelde de finaliste een dag na de finale. ,,De hele zaal zat bomvol, we hebben een mooie show neergezet en het publiek was erg enthousiast. Ik vond het geweldig om mee te maken.”

Denise was naar eigen zeggen niet teleurgesteld dat ze de titel van Miss Nederland aan zich voorbij moest laten gaan. ,,Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik het niet erg zou vinden als ik niet zou winnen en zo sta ik er nog steeds in. Ik heb de afgelopen maanden heel veel geleerd en meegemaakt en er erg van genoten. Bovendien vind ik Nicky een terechte winnares. Ze heeft er echt voor geknokt.”

De dag na de finaleshow had Denise een vrije dag. Vandaag is ze gewoon weer werkzaam als kapster. ,,Ik ga verder waar ik gebleven was en zie wel wat er op m’n pad komt. Of ik in een zwart gat denk terecht te komen? Nee, dat verwacht ik niet. Ik vind het wel jammer dat ik medefinalisten straks minder ga zien. We zagen elkaar de afgelopen maanden een paar keer per week en hebben een hechte band opgebouwd. Hopelijk verwatert dat contact niet helemaal.”

Denise is de derde Volendamse in korte tijd die in de finale van de Miss Nederland-verkiezing stond. Eerder grepen Laura van Rees en Marissa Klouwer ook net naast de titel.

Foto: Pascal Raymond Dorland – Studio ParadoX Design