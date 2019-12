Zondagavond 8 december in de St. Vincentiuskerk: Het Populair Kerstconcert

Met meer dan 100 artiesten in de kerststemming komen

Klassiekers als Silent Night, Little Drummer Boy en Jingle Bells, populaire kersthits zoals onder andere Stop the Cavalry, Thank God it’s Christmas en We all Stand together, maar ook kerstmuziek van Volendamse bodem: ze komen allemaal voorbij tijdens het Populair Kerstconcert zondagavond 8 december.

Door Leonie Veerman

Het Populair Kerstconcert is een samenwerking tussen Fanfarecorps Wilhelmina, de B-Six Band en Stichting Cultuur Volendam en is al meer dan 20 jaar een begrip in Volendam. „Vroeger kon je rond kerst alleen naar klassieke concerten”, vertelt Nico Brinkkemper, voorzitter van Stichting Cultuur Volendam. „Terwijl de sfeer die echte kerstmuziek met zich meebrengt juist erg veel mensen aanspreekt. Dat is dan ook de reden dat we het Populair Kerstconcert hebben opgezet. Met de grote variëteit aan bekende kerstnummers, de verscheidenheid aan artiesten en de sfeervol versierde Vincentiuskerk hebben we er keer op keer een groot succes van weten te maken. Na een jaar van afwezigheid zijn we ervan overtuigd dat de komende editie weer een waar spektakel wordt.”

Indrukwekkende muzikale ervaring

Het 100 jaar jubilerende Fanfarecorps Wilhelmina en de B-Six Band zullen de muzikale begeleiding van het concert verzorgen. Voor blazer en slagwerker Evert Veerman (Kluit) is het een bijzonder optreden. „Om zowel het corps als de B-Six band samen als groot orkest in de kerk te horen spelen, met daarnaast ook nog eens de Zangertjes en de verschillende zangers en zangeressen, dat is echt een indrukwekkende muzikale ervaring. Je moet je bedenken dat de akoestiek in de kerk eigenlijk niet optimaal is, dus we leggen dikke tapijten neer op het altaar zodat er niet teveel galm ontstaat. Maar juist dat laatste beetje galm maakt het kerstconcert bijzonder.”

Gevarieerd programma

Al sinds juni zijn Evert en Nico bezig met de voorbereidingen. „Het begint dan altijd met het regelen van de artiesten en het samenstellen van het programma”, zegt Evert. Nico knikt. „Het is daarbij de kunst om in de gaten te houden dat er geen dubbele nummers op het programma komen. Maar ik kan met trots vertellen dat we ook dit jaar weer een prachtige variatie van bekende en iets minder bekende kerstmuziek ten gehore kunnen brengen.”

Nico vertelt onder andere over het nummer ‘De donkere dagen voor kerstmis’ van Willem Nijholt, dat Kees Nor op 8 december zal vertolken. „Niet veel mensen kennen dat, maar het is een prachtig nummer.” Evert heeft het nummer inmiddels al een keer heeft geoefend met het korps knikt instemmend. „Onze arrangeur, die de muziekpartijen voor de verschillende muzikanten op bladmuziek zet, was zelf ook enorm onder de indruk.”

Podium voor aanstormend talent

Naast Kees Nor zullen er tijdens het populair kerstconcert diverse andere doorgewinterde lokale artiesten optreden, waaronder Simon Stein, Jan Mühren, De Proppies, Johan Keizer, Niels Buijs, Shadee van Vlaanderen, Frank Zwarthoed en Tamara Tol. Er is bovendien ook volop ruimte voor nieuwe stemmen.

In de organisatie van het populair kerstconcert worden Nico en Evert al jarenlang enthousiast ondersteund door PX-zangcoach Annie Kras, die samen met Carola Smit de nieuwe vocale talenten klaarstoomt voor het podium. Onder haar bezielende leiding zullen dit jaar optredens verzorgd worden door Lenno Mol, Lesley Steur, Sharmaine Plat, Marleen Sier, Davina Tol, Lisa Mooijer, Geranne Tuijp en Anne Tol. „Stuk voor stuk toppers”, aldus Annie Kras. „Voor hen is het een prachtige gelegenheid om hun stem te laten horen aan het grote publiek. Tegelijkertijd is het natuurlijk enorm spannend zo’n optreden in een grote kerk. In tegenstelling tot het publiek in bijvoorbeeld de PX of in de kroeg is het publiek in de kerk namelijk muisstil.

Een aantal van hen zijn nog wel zenuwachtig, maar ik ben ervan overtuigd dat ze zullen stralen en een prachtig optreden neer zullen zetten.”

Thomas Tol als maestro

Naast de grote verscheidenheid aan vocale gasten, vertelt Nico dat ook muzikant Thomas Tol dit jaar op een heel bijzondere wijze meewerkt aan het populaire kerstconcert. „Normaliter is Thomas Tol de muzikaal leider vanaf de piano, maar speciaal voor ons neemt hij de baton ter hand en gaat hij de uitdaging aan als maestro voor het fanfarecorps en de Zangertjes.” Voor het kerstnummer van Jan Smit: ‘Kerstmis begon daar in die nacht’ heeft Thomas Tol alle partijen voor de instrumenten en zang uitgeschreven. Samen met het corps en het koor studeert hij het nummer in en tijdens het kerstconcert zal hij hen dirigeren. „Dat is waarschijnlijk wel een van de highlights dit jaar”, zegt Nico. “Ik ben in ieder geval erg benieuwd naar deze bijzondere uitvoering.”

Aanvang 19.00 uur, kaarten à € 15,- zijn verkrijgbaar bij Jan Cas, Gerro & Esther De Stient en bij Etos Van Baarstraat.

Foto: Het publiek geniet in 2013 bij een indrukwekkende uitvoering van Christmas Eve Sarajevo