Mühren: ‘Het gaat goed komen’

FC Volendam-spits Robert Mühren onderkende dat zijn ploeg heel matig voor de dag kwam tijdens het ‘Avondje Breda’ (0-0) in een leeg Rat Verlegh-Stadion. ,,Het was niet best, maar we hadden ‘m gewoon nog kunnen winnen.”

Door Eddy Veerman

,,Af en toe lag er ruimte, maar dan werd het slecht uitgespeeld. De momenten dat we de bal van kant naar kant lieten gaan, waren schaars. Boy Deul was er vorige week niet bij vanwege corona en is ziek geweest, Benamar (de nieuwkomer van FC Utrecht, red.) heeft daar lange tijd weinig wedstrijden gespeeld, dat geldt ook voor Franco Antonucci bij Feyenoord. Die jongens moeten dus minuten maken en dan gaat er echt wel goed voetbal komen, want die spelers kunnen echt wel wat aan de bal.”

Slechts één ploeg hield NAC in Brabant op de nul dit seizoen, dat lukte FC Eindhoven vorige week. ,,0-0 uit bij NAC, daar teken ik voor. Excelsior speelde ook 0-0 tegen De Graafschap, dus zij lopen niet in. Het veld werkte ook niet mee, was moeilijk bespeelbaar. Zelf was ik er in de eerste helft ook niet genoeg bij betrokken. In de tweede helft zag je wel wat voetballende momenten die goed waren.”

Mühren werd zelf een keer weggestoken door Antonucci, maar werd onterecht afgevlagd vanwege buitenspel. ,,Dat voelde ik zelf ook zo. En ik weet dat Franco mij straks wel steeds vaker gaat weten te vinden”, besloot de aanvaller, die blij was met de goede partij van doelman Filip Stankovic.