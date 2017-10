De Volendamse Denise Veerman is klaar voor de finaleshow van de Miss Nederland-verkiezing

‘Nu ik zo ver ben, wil ik er vol voor gaan ook’

Het kan zomaar zo zijn dat Denise Veerman binnenkort een totaal ander leven krijgt. Na een aanloop van vier maanden staat ze komende maandagavond in de finaleshow van de Miss Nederland-verkiezing. In Studio 21 in Hilversum strijdt ze samen met tien andere meiden om de eerste plaats, die recht geeft op deelname aan de Miss Universe-verkiezing in het Amerikaanse Las Vegas. Mocht ze winnen, dan moet ze haar baan als kapster opzeggen en reist ze een jaar lang de wereld rond om haar land te vertegenwoordigen. ,,Ik heb lang gedacht dat ik het toch niet zou worden. Maar nu het zo dichtbij komt, krijg ik het toch wel een beetje benauwd…”

Het is iets na zeven uur ’s avonds als ze de deur van Café-Restaurant De Dijk opent. De 26-jarige Volendamse is net een paar dagen terug van een tripje met de Miss Nederland-finalisten in Amsterdam. ,,Het was erg leuk, maar ook heel pittig”, opent ze even later het gesprek. ,,We sliepen in het Fashion Hotel en de agenda was een week lang volgepland met allerlei afspraken; van shoots en trainingen tot persdagen en sponsorevenementen.”

Veel tijd om uit te rusten had ze niet. Afgelopen maandag werkte ze ‘gewoon’ weer als kapster in Volendam en Edam. ,,Het is een intensieve periode. Ik werk normaal gesproken fulltime en tussendoor ga ik al die evenementen van Miss Nederland af. Daarnaast heb ik natuurlijk ook nog een sociaal leven. Al met al betekent het weinig slaap, weinig eten en veel haast. Maar goed, tot dusver is het me gelukt om het allemaal in te plannen.”

En uiteindelijk is ze ‘heel blij’ dat ze deze uitdaging is aangegaan. ,,Ik kan niet zeggen dat de afgelopen maanden me erg hebben veranderd, al denk ik wel dat ik ietsjes opener en zelfverzekerder ben geworden. En je wordt ook wel wat wereldwijzer, doordat je met mensen uit zoveel verschillende dorpen en steden optrekt.”

Psycholoog

De organisatie van Miss Nederland beschouwt Denise en haar mede-finalisten als een van de leukste groepen die ze ooit hebben meegemaakt. De sfeer onderling is uitzonderlijk goed en er is niemand die uit de toon valt. ,,Bij de casting in juni zag ik veel meiden die een beetje verwaand rondliepen”, vertelt Denise. ,,Toen dacht ik: zo ben ik écht niet, die finale ga ik nooit halen. Maar inmiddels weet ik dat de organisatie dat soort meiden juist niet zoekt. Daarom hebben we waarschijnlijk ook zo’n leuke groep. We zijn heel aardig voor elkaar.”

En doordat de meiden zo vaak met elkaar op pad zijn, leren ze elkaar ook goed kennen. ,,Vlak na de bekendmaking van de finalisten zijn we bijvoorbeeld een week naar Turkije geweest. Onlangs hebben we ook tweeënhalf uur gezamenlijk met een psycholoog gepraat. We stonden één voor één op om onszelf bloot te geven. Ik heb gelukkig een heel goed leven, maar je hoort tijdens die gesprekken dan hoe moeilijk sommige andere finalisten het hebben gehad. Het werd één grote huilpartij. Heftig, maar zo creëer je wel een hechte band met elkaar. Als het straks afgelopen is, vallen we waarschijnlijk in een gat.”

Eng idee

Toch bestaat er ook een reële kans dat Denise straks juist in een rollercoaster terechtkomt. Mocht ze Miss Nederland worden, vertrekt ze op 10 november al voor drie weken naar Las Vegas voor de Miss Universe-verkiezing. In dat geval komt ze terecht in een totaal andere wereld. Hoewel het uiteraard nog alle kanten op kan, zijn de voortekenen goed. Denise komt voor de camera’s prima over en is als een van de weinige finalisten relatief lang. En dat zijn de ingrediënten waar de organisatie doorgaans naar op zoek is. ,,Ergens vind ik het ook wel een eng idee. Mocht het echt zo zijn dat ik win, dan gaat er natuurlijk heel veel op me afkomen en moet ik mijn baan als kapster in ieder geval tijdelijk opzeggen. Om eerlijk te zijn had ik nooit gedacht dat ik zo ver zou komen. Ik zou het daarom ook geen ramp vinden als ik niet win. Maar nu ik zo ver ben, wil ik er vol voor gaan ook.”

Eigen kledingmerk

Maandagavond zitten er ongeveer vijftig mensen voor Denise in Studio 21. Vrienden, vriendinnen, (schoon)familie, buren, et cetera. De jury bestaat uit onder anderen Albert Verlinden, fotograaf William Rutten, kapper Rob Peetoom en Kim Kötter. Het programma begint vanaf 20.00 uur en is live te volgen via een stream op de Miss Nederland-website. ,,We komen eerst het podium op in een cool pak, begeleid door het nummer Run The World van Beyoncé. Daarna is er onder meer een badpak- en galaronde. Tussendoor zijn er allerlei optredens. De spanning begint nu wel een beetje te komen…”

Over een specifiek toekomstplan na een eventuele eerste plaats heeft Denise nog niet nagedacht. ,,Misschien een eigen kledingmerk”, zegt ze terwijl ze hardop denkt. ,,Dat is wel altijd mijn droom geweest. Maar… laten we niet op de zaken vooruitlopen. De kans is één op elf dat ik win. Zo simpel is het op dit moment”, lacht ze. ,,We zien wel waar het schip strandt.”