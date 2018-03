Wim Runderkamp (mepper) met nieuw bedrijf ZZP-specialist terug bij waar het allemaal begon

Oude liefde roest niet

Na een weg vol schoonheden en leermomenten is Wim Runderkamp (mepper) weer terug op de plaats waar het voor hem allemaal begon: administratie-/belastingadvies. Met zijn nieuwe bedrijf ZZP-specialist helpt hij startende én gearriveerde ondernemers met hun (digitale) boekhouding. En Runderkamp zou Runderkamp niet zijn als hij dat niet doet op een manier die opvallend en eigentijds is. ,,Ik voel me weer als een vis in het water.”

Het positivisme, de blijdschap en het enthousiasme stralen ervan af. Runderkamp raakt maar niet uitgepraat over het vak dat hem als jongetje van vijftien jaar al interesseerde. Waarom is hij niet veel eerder teruggekeerd naar zijn oude liefde? Misschien omdat hij nog niet uitgeleerd was in andere takken van sport, denkt hij zelf. Zijn laatste uitdaging was de oprichting van Experience Volendam, nadat hij eerder onder meer twee reisbureaus runde en als wethouder werkzaam was.

De Experience was een ‘ervaring’. Simpel. Dat hoofdstuk is afgesloten. En nu zit hij hier, trots, op zijn verbouwde en brandschone kantoor in winkelcentrum De Stient.

,,Ik heb geprobeerd om het pand rust te laten uitstralen. Want rust in je omgeving en in je boekhouding betekent rust in je hoofd.”

Kostenbesparing

Runderkamp is van huis uit accountant. De wereld van het boekhouden is in de loop der jaren in heel veel opzichten veranderd. De digitalisering heeft zijn intrede gedaan. Dit geeft de ondernemer alle mogelijkheden om de boekhouding snel, gemakkelijk en overzichtelijk te doen.

Digitaal je uren bijhouden, facturen versturen maar ook ontvangen en scannen. Al je belangrijke zaken digitaal, in de Cloud, archiveren is wel zo handig. Alles kan en met de app op je smart- of iPhone ben je iedere minuut van de dag ‘bij’. Hierdoor kunnen niet alleen de accountantskosten (fors) omlaag. Belangrijker: vanaf minuut 1 heb je constant 100% overzicht in je eigen boekhouding. Wel zo prettig.

Samenwerken

Runderkamp heeft een duidelijke missie: ‘Je hele boekhouding 100% digitaal’. Hij wil zijn klanten wegwijs maken in de wereld van automatisering. Dat is voor hun eigen bestwil, zo verzekert ‘Mepper’. Hoe beter de klant het digitale boekhouden beheerst, hoe meer overzicht in de administratie, hoe meer tijd voor het ondernemen en hoe lager het tarief dat de boekhouder hanteert. ,,Ik coach ze daar uiteraard in”, verzekert Runderkamp.

,,En dat ik doe ik 24/7. Ja, ook ’s avonds en in het weekend. Een boekhouder moet altijd bereikbaar zijn. Zo stel je de ondernemer echt in staat om een goed inzicht in zijn financiën te krijgen. Geloof het of niet, ondernemers gaan boekhouden op deze manier leuk vinden. Uiteindelijk worden processen vereenvoudigd, is er orde in je boekhouding en daarmee dus in je onderneming.”

Borrel

Alleen al in de afgelopen weken mocht de ras-ondernemer veel nieuwe klanten verwelkomen.

En dat terwijl hij pas een half jaar volop bezig is. Stuk voor stuk heel enthousiast. Het komt waarschijnlijk ook doordat het qua prijs-/kwaliteitverhouding goed toeven is bij ZZP-specialist. Runderkamp biedt zeven verschillende pakketten aan. Op zijn website www.zzpspecialist.nl staat alles uitgelegd. Een echte starter betaalt gemiddeld 65 euro per maand, een ZZP’er het eerste jaar 95 euro, daarna 125 euro. Midden- en kleinbedrijven met een omzet boven de 200.000 euro zitten op gemiddeld 200 euro per maand.

,,Daar zijn dan echt alle services bij inbegrepen. Check de website maar. Laatst zei iemand: hier krijg je echt (veel) meer voor minder.”

Zeer interessant zijn de tarieven die hij berekent voor de loonadministratie. Per werknemer per loonstrook 9 euro. Geen startkosten. Informatie over ruim 250 cao’s, alle pensioen- en sociale fondsen etc. etc. De werknemer heeft digitaal toegang tot zijn volledige salarisadministratie. Loonstroken, jaaropgaven, pensioenoverzichten. Alles in eigen hand. En ook hier geldt: alles digitaal. Wel zo transparant.

,,Het voornemen is om elk kwartaal een borrel te organiseren met mijn klanten. Dan geef ik eerst in vijf minuten aan waar ze de komende tijd op moeten letten en daarna drinken we wat met z’n allen. Zo creëren we een band met elkaar. Dat vind ik belangrijk.”

Valkuilen

Naast het boekhouden en coachen publiceert hij tevens regelmatig een blog of een vlog. En hij geeft workshops. Stel dat je bijvoorbeeld een eigen onderneming wilt starten en niet weet waar je moet beginnen, dan neemt Runderkamp je mee op sleeptouw. ,,Dat kan op elke dag van de week (ook op zaterdag of zondag) en op ieder tijdstip (ook ’s avonds). Dan gaan we hier op m’n kantoor zitten en bespreken we de zaken die ertoe doen. Wat komt erbij kijken? Welke verplichtingen heb je? Hoe ga je zorgen dat je ervan kunt leven? Et cetera. Dit kan heel veel narigheid voorkomen.”

Zo houdt hij ook workshops over uitleg van het digitale boekhoudsysteem maar ook over boekhouden, verzekeringen en pensioenen. Iedere bijeenkomst kost 25 euro per persoon en is eveneens toegankelijk voor niet-klanten. ,,Ik organiseer het zo laagdrempelig en vrijblijvend mogelijk. Geen huiswerk, geen opdrachten, geen verplichtingen. Gewoon een paar uurtjes sparren, eventueel met een expert erbij, en daarna drinken we samen een drankje. Dat vind ik zelf ook leuk. En door mijn ervaring op tal van verschillende vakgebieden ken ik heel veel valkuilen en durf te zeggen dat ik de meeste vragen kan beantwoorden. Wees welkom, zou ik zeggen. Ik ben 24/7 bereikbaar.”

Meer weten? Kijk op de website ZZPspecialist.nl of bel 0653288663

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wim Runderkamp (mepper) heeft nog een tak van sport. Als consultant ondersteunt hij ondernemers en particulieren bij provinciale of gemeentelijke aangelegenheden.

Vergunningsaanvragen, uitkeringen, problemen. Voor alle zaken kan je bij hem aankloppen. Als gewezen wethouder kent hij de wegen en opent deuren die voor anderen gesloten blijven. In de afgelopen periode heeft hij dan ook diverse kwesties weten op te lossen.