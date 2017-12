Speeltuin De Speelderij wordt herbestraat

Vorige week woensdag zijn Cor van der Gracht en Berry Klaus van stratenmakerbedrijf Van der Gracht gestart met het ophogen en bestraten van de paden in speeltuin De Speelderij. Alleen al om het beheerdersgebouwtje werd voor het ophogen 50 kuub zand gebruikt.

Eind deze week komt het bestraten van de paden rond het huisje gereed. Daarna worden de slingerpaden in de speeltuin eveneens opgehoogd en herbestraat. Als dat klaar is zal het parkeerterrein onder handen genomen worden door de stratenmakers.

De speeltuin wordt nu “winterklaar” gemaakt. Er komt ook een nieuw speeltoestel. De boot, waarin de kinderen konden klimmen, wordt weggehaald en hier komt een nieuwe speelattractie voor in de plaats.