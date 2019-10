Tweede plaats Albert Veerman bij verkiezing lekkerste sambal van Nederland smaakt naar meer

Tuin met prijzenpakkende pepers

Voor de kost is hij directeur van het Amsterdamse restaurant d’Vijff Vlieghen, maar een van zijn grootste hobby’s is het maken van sambal. De achtertuin van Albert Veerman aan de Schoener in Volendam telt meer dan veertig verschillende pepersoorten. ,,Als ik ergens aan begin, dan ga ik er altijd vol voor. Vandaar dat ik mijn sambal, de Darvaza, doorontwikkeld heb tot het in mijn ogen perfect is.” Het herkenbare etiket, ontworpen door René Pius Schilder, leest #notforpussies, dat vrij vertaald niet voor watjes betekent. ,,Die quote hebben we erop gezet vanwege één specifiek ingrediënt; de Carolina Reaper. Beter bekend als de heetste peper op aarde.” De Darvaza sambal is zo smaakvol, dat hij onlangs de prestigieuze tweede plaats van Neerlands lekkerste sambal op het Dutch Chili Fest heeft gewonnen. Toch blijft het op sambalgebied voor de 43-jarige Volendammer niet bij de Darvaza.

Door Kevin Mooijer

Albert heeft altijd al een voorliefde voor koken, restaurants en de hospitalitywereld gehad. ,,Ik heb vroeger de hotelschool gedaan en ben later in het Schotse Aberdeen afgestudeerd op Hospitality Management aan de Robert Gordon University. Inmiddels ben ik directeur van restaurant d’Vijff Vlieghen in Amsterdam.”

In zijn rol als directeur staat de veredelde hobbykok niet zelf in de keuken. ,,Ik ben wel groot liefhebber van koken en alles daaromheen. Ik heb zo ook al meerdere prijzen gewonnen voor bijvoorbeeld de lekkerste dikke koek van Volendam en de derde prijs bij de verkiezing lekkerste gehaktbal van Nederland. Dat zijn leuke dingen”, zegt hij trots. ,,De sambal heeft echter wat langer geduurd dan ik had gehoopt. Mijn goede vriend en tevens gastheer van d’Vijff Vlieghen, Kees Blokziel, inmiddels 77 jaar oud, maakte incidenteel in het restaurant zijn eigen sambal. We zaten dan met alle collega’s na afloop van het werk met een biertje, broodje en een pot van zijn sambal in het restaurant. Als we uitgepraat waren was de pot leeg. Het is zo’n milde sambal dat je je brood er gewoon in kunt dippen. Tien jaar lang heb ik Kees tevergeefs gevraagd om het recept van zijn sambal. Tot hij een keer belde; ‘Albert, heb je zin om sambal te maken?’ Wij hebben de sambal toen bij mij thuis gemaakt en eindelijk kreeg ik het recept van hem.”

‘Het is een leuke bevestiging,

helemaal omdat er ook

wat pepers uit eigen tuin

in verwerkt zijn'

,,Toen de sambal eenmaal af was en in potjes was gestopt, ging het als een lopend vuurtje bij collega’s en oud collega’s. Ook anderen waren nieuwsgierig, overal vandaan kreeg ik verzoekjes of vrienden en kennissen ook een potje konden krijgen. Ik heb toen aan Kees voorgelegd om het op kleine schaal te gaan produceren en lokaal aan de man te gaan brengen, hetgeen Kees gelukkig ook een leuk idee vond. De sambal naar recept van Kees wordt verkocht onder de naam milde sambal van De Vergulde Tong. Sindsdien is de milde sambal exclusief bij Slagerij Runderkamp in winkelcentrum het Havenhof verkrijgbaar.” Deze sambal is perfect geschikt als smaaktoevoeging in de soep, pasta of rijstgerechten, maar voor de echte liefhebber is hij ook heerlijk op een broodje.

Ondanks de goede berichten over het oude vertrouwde sambalrecept dat Kees en Albert hanteerden, zag Albert uitdaging in een wat pittigere sambal. ,,De milde sambal is geweldig, maar ik kreeg vaak de vraag of ik geen hetere sambal had. Die had ik dus niet. Ik begon met experimenteren. De basisingrediënten zijn hetzelfde als die van de milde sambal, maar ik heb wat aanvullingen gedaan om het wat scherper te maken. Eén van die toevoegingen is de heetste peper op aarde; de Carolina Reaper.”

De Darvaza sambal is door Albert ingezonden naar het Dutch Chili Fest 2019 in Eindhoven. ,,Daar wordt jaarlijks de lekkerste sambal van Nederland gekozen. Dus niet de heetste, maar de lekkerste. De heetste sambal maken is geen kunst”, zegt Albert stellig. ,,Er lopen daar duizenden mensen die tientallen verschillende soorten sambal proeven en de Darvaza heeft dus de tweede prijs gewonnen. Dat is een leuke bevestiging voor mij, helemaal omdat er ook wat pepers uit eigen tuin in verwerkt zijn.”

‘Zal ik gerookte pepers

of oranje paprika

gebruiken voor

Vølensambal?’

Nu de Darvaza sambal een mooie bekroning heeft bemachtigd, pakt Albert door naar zijn volgende project. ,,Ik speel al een tijdje met de gedachte om een sambal als eerbetoon aan Volendam te maken. De naam wordt de Vølensambal en ik ben nog aan het brainstormen over hoe ik het beste Volendamse aspecten kan toevoegen aan het recept. Ik zou hem bijvoorbeeld oranje kunnen maken door toevoeging van de oranje paprika. Of ga ik gerookte pepers gebruiken als knipoog naar gerookte paling? Dat soort ideetjes.”

Wat al wel vaststaat is dat de Vølensambal een exclusief product zal worden. ,,Omdat ik alleen pepers uit eigen tuin gebruik wordt het een schaars product. Ik doe het puur omdat ik het leuk vind en hoef er dus niet rijk van te worden. Ik vind het mooi dat het zo kleinschalig is, op die manier heb ik contact met veel mensen die de sambal proeven. Als je de verkoop uit handen geeft ben je dat kwijt.” Albert heeft één droom als het aankomt op zijn voorliefde voor sambal. ,,Het zou geweldig zijn als straks ieder huishouden in Volendam een potje milde sambal, Darvaza sambal of Vølensambal in het keukenkastje heeft staan!”