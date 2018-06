Janina Plat wil als veelzijdige zangeres vaker podium op

Van Roelofarendsveen tot Barcelona

Opeens maakte Volendam weer kennis met haar veelzijdigheid als zangeres, toen Janina Greven-Plat in een duet met Dick Kwakman tijdens ‘Vrienden van PX live’ de zaal in vervoering bracht met ‘Barcelona’ van Queen’s Freddie Mercury en operazangeres Montserat Caballe. Op 8 juli doen ze het nog een keer in de PX. De geboren Volendamse trekt dezer weken vooral het land in met haar eerste eigen single: ‘Leven met een lach’, waarmee ze vorig jaar op de kermis-cd verscheen.

De 39-jarige Janina woont inmiddels tien jaar in Avenhorn en is moeder van twee zoons van 9 en 7 jaar. Toen ze zelf tiener was, werd ze gevraagd door Dick Veerman om in de band Frame te komen zingen en daar kwamen enkele prachtige songs uit voort. ,,Met het grote concert van de ‘t Gat in de Markt Band ging ik voor het eerst wat anders doen. Daarna ben ik bijvoorbeeld solo gaan optreden op bruiloften en feesten. En belandde ik in andere bandjes. Waaronder de rockband Six. Rock was toch wel mijn ding en toen die band – mannen met leren broeken en lange haren – een zangeres zocht, ben ik auditie gaan doen in Heerhugowaard. Ik werd meteen aangenomen en heb heel veel van geleerd van de optredens in grote feestzalen in (West-)Friesland. Dat was het echte werk.”

‘Ik vind het leuk

om verschillende soorten

muziek te zingen’

,,Precies dat wat m’n vader (Kees ‘Schien’) jarenlang deed met Friends.” Kees belandde later in Stampvast, LosVast en de laatste jaren maakt hij deel uit van de Tribute to The Cats Band. Janina maakte ook een overstap. ,,Ik werd op een gegeven moment gevraagd door de Very Eighties Band uit Hoorn. Dat was heerlijk om te doen, met een hele leuke, gezellige, band. Dan doe je zoveel ervaring op”, aldus Janina, die tussentijds ook nog in een koor meezong.

,,Als hoge sopraan. Ik pak dat graag beet, als ik mijn stem kan verbeteren. En ik doe graag dingen die ik nog nooit heb gedaan. Zoals die uitdaging van ‘Barcelona’, samen met Dick Kwakman, erg eng maar ik doe het toch. De eerste keer in de repetitieruimte dacht ik: waar zijn we aan begonnen? Maar in de PX was het echt knallen, dat had niemand verwacht. Ik kreeg naderhand heel veel reacties, want iedereen kende mij als de feestzangeres. Ik wist zelf ook niet dat ik het kon”, lacht ze. ,,En dan staat er op zo’n moment ook nog een koor achter je, Afslag Edam, dat is kippenvel.”

,,Allemaal nieuwe dingen, want ook dit had ik ook nooit gedaan en dat haalt me uit mijn comfortzone. Net als deze single. Volendammers zijn erg nuchter en dat zijn ze hier in Avenhorn ook, maar buiten Noord-Holland ben ik nu opeens die zangeres en komen mensen handtekeningen halen. Dat hoort er kennelijk bij. Ik snap het niet zo goed, want ik heb dat zelf niet met mensen. Ik mocht laatst optreden tijdens de ‘Toppers van Oranje’ en toen stonden er mensen in de rij om me een handje te geven. Ik wist niet dat ze mij kenden, da’s heel bizar.”

Daar in Boxmeer werd zij gevraagd vanwege die debuutsingle, een gevolg van de vorige kermis. ,,Ik heb ‘m bij Jan Koning in diens studio opgenomen voor die kermis-cd. Als je dan de demo krijgt te horen, dat is echt een bijzonder moment. Ik heb het liedje en de tekst zelf geschreven, m’n vader heeft geholpen en er is ingespeeld door muzikanten als Michel de Haan, Martijn Tuyp en Daniel Metz.”

,,Daarna kreeg ik veel vragen van buitenaf, waar ze het konden kopen en of het op Spotify stond. Bovendien was er een aantal mensen dat zei: probeer het nou eens. De laatste tijd trad ik als duo op met Mark van Veen en toen hij me vertelde het solo te proberen omdat iemand een single voor hem wilde schrijven, zei ik: dan ga ik het ook proberen. Ik werd door Gert Oerlemans voorgesteld aan Bert Schenau (beter bekend als zanger Stefan Storm) van feestartiesten.nl en zo ging het lopen. Bert liet liedje horen aan Ivo Franklin, oprichter van Toppers van Oranje en die wilde mij vervolgens in zijn show en in het programma bij Radio Nunspeet. Mooi om te horen dat hij het zo verfrissend vond en iemand zonder sterallures te treffen. Dan gaat ook de gunfactor zijn werk doen, want zo mocht ik dus bij de Toppers van Oranje komen.”

,,Alles wat er gebeurt, is mooi meegenomen. Ik heb niet de ambitie op beroemd te worden, maar heb wel de drive om meer te gaan zingen. En ik vind het leuk als het om verschillende soorten muziek gaat. Of dat nou bruiloften of feestjes zijn, of dat je door iemand thuis wordt gevraagd en daar in een lounge-setting iets moois mag doen. Regelmatig val ik in bij een bandje en dat vergroot alleen maar je repertoire.”

,,De één heeft een drive in de sport, voor mij zit het in de muziek. Als er een nieuw liedje in top 40 uit is wat me pakt, dan is het de uitdaging dat ik het meteen leer. Maar ik sta ook af en toe in een zorginstelling en dan maak ik een muzikale reis door de tijd, speciaal voor die doelgroep. Met liedjes van Wim Sonneveld, Jasperina de Jong en Willeke Alberti.”

,,Muziek brengt zoveel vreugde, maar neemt je ook mee langs jeugdherinneringen of zorgt dat je verdriet kwijt kunt. Vorige week stond ik in Roelofarendsveen op een bruiloftsfeest en de mensen daar gaan niet gemakkelijk staan. Sommige keken ook zo van: ik weet niet wat jij hier komt doen? Maar uiteindelijk gingen ze. Tja, al moet ik op m’n hoofd staan. Ik doe alles met gekke bek.”

,,Ik ben een tijdje geleden ook een eigen schoonmaakbedrijfje begonnen, maar ik zou het liefst vaker op het podium staan dan met een poetsdoek in de weer zijn. En dit is het moment om het te proberen. Deze single heb ik alvast. Als ik ooit een oma van 85 jaar ben en de klein kinderen vragen ‘wat deed u vroeger?’, dan kan ik zeggen ‘oma was zangeres’. Vanaf nu heb ik iets dat ik dan ook kan laten zien en horen.”



Foto is genomen door Bianca Tol