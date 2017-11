Shannon Karhof proeft ‘van alles een beetje’ in het Venetië van het Noorden

Verliefd op Stockholm

Van het overzichtelijke leventje in Volendam naar een zelfstandig avontuur in Stockholm. Eind augustus vertrok Shannon Karhof naar de hoofdstad van Zweden voor een studieperiode van een krap half jaar. En tot dusver bevalt het haar uitstekend in het Venetië van het Noorden. ,,Ik zou hier zo kunnen blijven wonen…”

Shannon studeert al enige tijd International Business & Languages aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Tijdens die opleiding is het verplicht om minimaal 22 weken in het buitenland te vertoeven, om daar een paar vakken te volgen of stage te lopen. Shannon koos voor het eerste en kwam zo terecht in Zweden, waar ze nu studeert aan Stockholms Universitet.

,,Ik droomde altijd van een uitwisseling naar Australië, maar ik heb inmiddels alweer een tijdje verkering en dat heeft de zaken veranderd”, glimlacht de 23-jarige Volendamse. ,,Daarom ben ik gaan kijken voor een ander mooi land met een goede school, dichter bij huis. Stockholm zag er op de foto’s geweldig uit en de school staat goed aangeschreven. Bovendien is dit een stad waar je normaal gesproken niet zo snel naartoe gaat op vakantie. Dat was voor mij wel een soort vereiste. Ik wilde iets nieuws ontdekken.”

Redding

Ze schreef zich in voor een woning op de campus van de universiteit. De kans is groot dat je dan wordt ingeloot, maar voor Shannon ging die vlieger niet op. Al haar medestudenten van de HvA kregen een onderkomen toegewezen, behalve zij. ,,Drie weken voordat ik in het vliegtuig stapte, had ik nog geen huis”, blikt ze terug.

,,Het was een compleet drama om nog aan iets te komen, want de vraag is in Stockholm groter dan het aanbod. Uiteindelijk had ik heel veel geluk met een Zweeds meisje dat precies in deze periode op uitwisseling ging naar Parijs. Zij had mijn advertentie op Facebook gezien en nam contact met me op. Dat is mijn redding geweest. Ik zit nu in haar huis en als zij straks terugkomt, ben ik weg en heeft zij haar huis weer terug. Een win-winsituatie dus.”

Luxeprobleem

Het enige ‘nadeel’ is dat ze nu dus alleen in een appartement woont en niet samen met haar medestudenten op een campus zit. ,,Daar zag ik aanvankelijk best tegenop”, bekent ze.

,,Ik ben van huis uit vrij zelfstandig, maar je weet niet wat het met je doet als je een half jaar helemaal op jezelf bent aangewezen in een stad die je niet kent. Gelukkig kan ik nu zeggen dat ik het heerlijk vind. Ik heb ervaren dat ik eigenlijk helemaal geen groepsmens ben en prima met mezelf overweg kan. Ik ga vaak alleen op pad, lekker door de stad slenteren. Over een paar weken zit ik met veel Nederlanders in de klas, omdat we dan hetzelfde vak volgen. Waarschijnlijk ga ik dan wel wat meer met hen optrekken, maar voorlopig vind ik dit helemaal goed zo.”

‘Als toekomstig privégids

zou ik zeggen:

deze stad is de moeite waard

om een keer te bezoeken’

Shannon volgt in Stockholm om de vijf weken een ander vak. ,,Ik heb allemaal vakken gekozen die niet in mijn normale pakket zitten; van Human Resource Management tot Corporate Finance. Ik weet totaal nog niet wat ik na mijn studie wil gaan doen qua werk, vandaar dat ik hier een beetje van alles wat wilde proeven. Mijn luxeprobleem is alleen dat ik bijna alles wel leuk vind. Na deze uitwisseling in Zweden moet ik ergens stagelopen en ik heb nog geen idee in welke branche ik dat ga doen.”

‘Wat ik zelf extra goed ben gaan

beseffen, is dat familie en

vrienden erg belangrijk zijn

in het leven’

Hoewel ze het prima naar haar zin heeft in Zweden, weet ze al wel zeker dat ze haar stage gewoon in Nederland gaat afleggen. ,,Twee buitenlandtrips in zo’n korte tijd vind ik te veel van het goede. Daar zou m’n vriend ook niet zo blij mee zijn, denk ik. Maar ik sluit niet uit dat ik in de toekomst nog een keer zoiets ga doen. Je ziet zo eens wat anders van de wereld. En wat ik hier extra goed ben gaan beseffen, is dat familie en vrienden erg belangrijk zijn in het leven. Dat je daar echt tijd voor vrij moet maken. Als je veel alleen bent in een ander land, ga je veel meer over dat soort dingen nadenken.”

Bezoek

Voordat u medelijden krijgt met onze ‘eenzame’ studente uit Volendam: het valt best mee hoe vaak ze alleen is in Zweden. Shannon krijgt om de haverklap bezoek uit Nederland. ,,M’n schoonfamilie, m’n eigen familie, een aantal vriendinnen, m’n vriend”, somt ze lachend op. ,,Ik ben inderdaad niet héél veel alleen. Ik vind het geweldig dat ze allemaal langskomen. Je kunt dan steeds ergens naartoe leven en het is ook heel leuk om al die mensen te laten zien hoe en waar ik woon. Ik denk dat ik na dit half jaar wel privégids in Stockholm kan worden…”

Ze heeft zelf ook al een keer het vliegtuig naar Amsterdam genomen, om als verrassing op te duiken tijdens de Volendammer kermis. ,,Ik had het aan niemand verteld. In de weken voordat ik vertrok heb ik (bij wijze van spreken) bijna een hartverzakking gekregen, omdat ik tegen Jan en alleman moest liegen en ik hou absolúút niet van liegen. Maar goed, uiteindelijk vonden ze het allemaal heel leuk en ikzelf ook. Het was een geslaagde kermis. Met Kerstmis ga ik trouwens nog een keer naar Nederland. Waarom zou ik het niet doen? Het is maar twee uurtjes vliegen…”

Duur leven

In februari keert ze definitief terug naar haar ouderlijk huis in Volendam. En dan gaat ze dringend aan het werk, want het leven in Stockholm is nou niet bepaald goedkoop. ,,De stad an sich is echt geweldig, ik ben er gewoon verliefd op geworden”, vertelt Shannon, die de Zweedse taal nog niet machtig is. ,,Er is hier veel te doen en te bezichtigen en je kunt er geweldig eten. Met het openbaar vervoer is ook niets mis. Alles vertrekt op tijd en je kunt binnen twintig minuten van de ene naar de andere kant van Stockholm reizen. Het enige nadeel is inderdaad dat het leven hier behoorlijk duur is. Ik heb gelukkig anderhalf jaar heel veel gewerkt, in een viswinkel in Purmerend en als adviseur bankzaken bij nemassdeboer/RegioBank. Ik kan het dus uithouden. Maar het gaat wel hard…”

Waar ze ook aan moet wennen, is dat het in Zweden relatief vroeg donker is buiten. ,,Het gaat hier om een uur of vier ’s middags al schemeren en dat wordt straks in december nog een uur vroeger. Qua temperatuur is het nu ongeveer hetzelfde als in Nederland, al voelt het hier wel een stuk frisser aan. Máár… ik mag niet klagen. Dorpsgenootje Melissa Smit zit op dit moment in Noorwegen en daar sneeuwt en vriest het al. Dus, als toekomstig privégids zou ik zeggen: Stockholm is de moeite waard om een keer te bezoeken!”