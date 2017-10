Op bezoek bij Monica Tuijp in schaatswalhalla Inzell: ‘Ooit hoop ik in een groot merkenteam terecht te komen’

Verslaafd aan die ene kick

Het is voor schaatsster Monica Tuijp ieder jaar weer een feestje om op trainingskamp in Inzell te zijn. Daar, in het Mekka voor schaatsers, kan ze zich dan anderhalve week lang volledig op haar sport focussen met de beste faciliteiten tot haar beschikking. Een leuke bijkomstigheid is dat ze in het Duitse bergdorpje bijna dagelijks op de ijsbaan staat met toppers als Sven Kramer en de broertjes Mulder. Afgelopen week keerde de 20-jarige Volendamse terug van het jaarlijkse tripje, waarbij ze voortvarend aan het nieuwe seizoen begon en zich kwalificeerde voor de Holland Cup van komend weekend. De verslaggever van Nieuw-Volendam zocht haar op in Inzell.

Het duurt zonder file en wegwerkzaamheden ongeveer acht uur om in Inzell te komen met de auto. Een behoorlijke rit, maar zodra je het Duitse dorpje binnenrijdt weet je meteen waarom de schaatsers hier zo graag komen. De bergen, de rust, de gezelligheid, de waanzinnige omgeving. Je moet er eigenlijk zijn geweest om erover te kunnen meepraten. Monica Tuijp kan dat inmiddels. Ze arriveert rond afgesproken tijd op de afgesproken plek; een hotel met een typisch Oostenrijkse uitstraling. Geen toeval, want Inzell ligt op een half uurtje rijden van Salzburg.

Nadat Monica een ‘mineralwasser’ heeft besteld, klinkt meteen het geluid van een vastzittende hoest. ,,Mijn lichaam heeft de afgelopen dagen een flinke opdonder gehad”, vertelt ze. ,,De lucht op de ijsbaan was erg droog en als je heel diep gaat, adem je ook heel diep in. Dat vinden je longen en luchtpijp niet zo lekker. Dat doet gewoon echt zeer. Maar dat hoort erbij. Als je hard wilt rijden, moet je nu eenmaal diepgaan…”

Vaart maken

Schuin tegenover het betreffende hotel verblijft het team van Sven Kramer. Monica vindt het na al die jaren niet meer vreemd om de 31-jarige schaatslegende regelmatig tegen het lijf te lopen. Natuurlijk kijkt ze wel even op als ze dat soort toppers ziet, maar verder zijn alle sporters vooral met zichzelf bezig. Met schaatsen, fietsen, krachttrainen en uitrusten.

Monica verblijft in Inzell samen met tien ploeggenoten en twee trainers in een groot appartement. Het team heet Spindl Speed Skating, vernoemd naar de sponsor. Monica en haar kompanen krijgen (nog) niet betaald voor hun diensten als schaatser, maar de sponsors zorgen ervoor dat ze wel een paar keer per jaar op trainingskamp kunnen, goed vervoer hebben en allemaal dezelfde sportkleding dragen. ,,Ooit hoop ik in een groot merkenteam terecht te komen”, zegt Monica. ,,Daar werk ik keihard voor. Nu zelfs tijdelijk fulltime, omdat ik even geen studie volg. De kans dat het lukt, is aanwezig. Maar ik moet wel vaart maken, want er komt alweer een nieuwe lichting schaatsers aan die heel goed is.”

In Inzell heeft ze in elk geval weer een belangrijke stap gezet. Monica verbeterde haar persoonlijke records op de 500 (40.62 seconden), 1000 (1.21,48 minuut) en 1500 meter (2.04,42 minuten) en kwalificeerde zich op al die afstanden voor de Holland Cup van komend weekend in Deventer. Als ze zich daar tot de besten weet te kronen, mag ze in het weekend van 27 oktober meedoen aan de NK Afstanden in Thialf in Heerenveen. ,,Het zou een klein wondertje zijn als dat lukt, maar het is niet onmogelijk”, zegt ze. ,,Vorig jaar deed ik op één afstand mee aan de Holland Cup en nu op drie, dus ik heb wel meer kans. Ik zal echt een goede dag moeten hebben.”

Mentaal probleem

Het betekent veel voor Monica dat ze in Inzell eindelijk weer boven zichzelf uitstak. Ze zet al jarenlang alles opzij om zo goed mogelijk te worden als schaatsster, maar desondanks verliepen haar voorgaande twee seizoenen moeizaam. Ze wilde zo graag, maar het kwam er niet uit. ,,Het was vooral een mentaal probleem”, bekent ze. ,,Ik had erg veel spanning voor wedstrijden en dat kostte me veel tijd. Uiteindelijk heb ik hulp gezocht, waardoor het nu veel beter gaat. Ik heb trucjes geleerd om met die spanning om te gaan. Als ik nu zenuwen heb, let ik bijvoorbeeld erg op mijn ademhaling. Dat werkt rustgevend. En ik laat me niet meer gek maken door wat andere schaatsers doen, want daar heb ik geen invloed op. Ik ga nu vooral van mijn eigen kracht uit. Voorlopig werpt dat zijn vruchten af. Hopelijk kan ik deze lijn vasthouden.”

Er volgt een korte stilte, waarna ze verder gaat: ,,Ik heb het de afgelopen twee jaar lang niet altijd makkelijk gehad. Je wordt op een gegeven moment behoorlijk moedeloos als je telkens keihard je best doet, maar de goede prestaties uitblijven. Vooral als het bij teamgenootjes wel goed gaat. Dan moet je sterk zien te blijven, want er komt een moment dat het wel weer lukt. Dat is in Inzell weer gebleken. Gelukkig...”

Stoppen met eten

Uitgaan met vriendinnen is er voor Monica nauwelijks bij. Dat is een van de offers die ze moet brengen voor het leven als sporter. Vrijwel alles staat in het teken van schaatsen. ,,Naast de sport heb ik bijna geen sociaal leven”, zegt ze eerlijk. ,,Of dat moeilijk is? Nee, ik weet niet beter. Ik doe dit al jarenlang op deze manier en de sport is in feite mijn leven. De sport is waar ik altijd die grote glimlach van op mijn gezicht krijg. Ik ben bezig met een doel en dat ga ik niet opgeven voor stapavondjes. Dat gaat gewoon niet samen. Bovendien heb ik in het schaatsen ook veel vrienden. Die zie ik bijna elke dag.”

Vooral tijdens zo’n trainingskamp in Inzell groeien Monica en haar ploeggenoten naar elkaar toe. ,,Het is altijd gezellig. Als je zin hebt om even alleen te zijn, ga je naar je kamer. Als je zin hebt in een spelletje of praatje, ga je naar de woonkamer of keuken en dan zit er meestal nog wel iemand. We zijn hier allemaal met hetzelfde doel bezig en dat schept automatisch een band. Vooral los van de trainingen hebben we heel veel lol. Bij ieder ontbijt moeten we wel weer even stoppen met eten omdat we te veel aan het lachen zijn. Dat maakt zo’n trainingskamp wel extra speciaal.”

Verslavende kick

Sceptici zouden zich misschien afvragen: wat maakt dat professioneel schaatsen nou zo leuk? En hoe houd je het als jonge sporter vol om keer op keer heel veel van je lichaam te vragen en tot het uiterste te gaan? Monica legt het uit. ,,Het is de kick van het beter worden. Die werkt verslavend. Het mooie van schaatsen is dat er altijd verbetering mogelijk is. Er is altijd wel iets om te perfectioneren. Dat lukt echt niet altijd, maar als ik dan zoals in Inzell drie tijden verbeter, kan ik daar weer een tijdje op teren. Ik vind dat echt mooi. En daarnaast heb ik er ook gewoon heel veel van geleerd. Je leert gedisciplineerd te zijn, op jezelf te zijn, met spanning omgaan, je beleeft allerlei avonturen, je ontmoet heel veel mensen. Dat, gecombineerd met de sportieve uitdagingen, houdt het leuk.”

De toekomst zal uitwijzen tot hoever die sportieve uitdagingen voor Monica gaan reiken. Dromen heeft ze genoeg, maar zoals elke topsporter werkt ze stap voor stap. ,,Vorige week was het mijn doel om mezelf te plaatsen voor de Holland Cup en komend weekend wil ik me kwalificeren voor de NK Afstanden. Als dat lukt, en dat zou geweldig zijn, dan kan ik weer een stapje verder kijken.”

Ze lacht: ,,Klinkt zeker heel saai, hè? Zo’n leven als schaatser...?”

De prestaties van Monica Tuijp zijn mede mogelijk gemaakt door de steun van Rabobank Waterland en Omstreken, Eetcafé ‘t Havengat, Euroschilders BV, NBC Van Roemburg & Partners, Schoonmaakbedrijf De Boer & Schilder en Care IS Vermogensbeheer.