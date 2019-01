Kees Tol in vtwonen én online ochtendprogramma

Alleskunner is niet meer weg te denken van de tv

De Nederlandse televisie is inmiddels bijna niet meer voor te stellen zonder Kees Tol. Al jaren is de goedlachse Volendammer actief in de mediawereld. Voorheen als producer achter de schermen, tegenwoordig voor de camera als presentator. Daarnaast is hij ook actief als stemacteur in bioscoopfilms. Sinds kort is de alleskunner te zien als presentator voor ‘De Ochtend Show To Go’ en is inmiddels zijn tweede jaar bij woonprogramma’s van vtwonen ingegaan. Tijd om aan te schuiven, in zijn eigen woning.

Door Kevin Mooijer

,,Binnenkort gaat alles eruit, hoor. Ik ga grondig verbouwen”, start Kees het gesprek. ,,Wanneer je dagelijks bij vtwonen met de beste stylisten en de mooiste interieurs te maken hebt, is de verleiding natuurlijk groot om steeds na te denken over een verbouwing. Je kunt natuurlijk niet ieder jaar je woning vernieuwen, maar ik woon hier nu al elf jaar en heb het destijds ook helemaal zelf ingericht. Dus onlangs heb ik de knoop doorgehakt om te gaan verbouwen.” Vol passie vertelt Kees over zijn plannen voor de nieuwe indeling van zijn woning; ,,Deze wand gaat eruit. Hier komen industriële kozijnen met glas. De keuken gaat eruit… Eigenlijk is de bank het enige dat blijft.” Na een rondje door de huiskamer schuiven we aan.

Grafisch Lyceum

De presentator licht toe hoe hij bij vtwonen terecht is gekomen: ,,Ik heb altijd al verregaande interesse gehad in interieurstyling. Tijdens mijn opleiding aan het Grafisch Lyceum was ik ook altijd al bezig met ontwerpen en kleuren. Later heb ik zelf de inrichting van mijn huis gedaan, dat vond ik geweldig om te doen. Ik hoefde dus niet lang na te denken toen ik gevraagd werd voor vtwonen.”

In het nieuwste programma van vtwonen overvalt Kees Tol nietsvermoedende mensen die op het punt staan te verhuizen naar een nieuwe woning. De vtwonen-stylist maakt het grote plan en zorgt ervoor dat de inrichting helemaal af komt. De toekomstige bewoners geven alles uit handen; Kees en zijn team nemen het klussen, de inrichting en de verhuizing volledig over.

Ondanks dat Kees Tol en vtwonen een perfecte match is, heeft de presentator toch één voorwaarde gesteld voor hij het gezicht van het programma werd. ,,Ik gaf aan dat ik het op mijn manier wilde doen. Af en toe een rake opmerking, soms een schunnige uitspraak, je kent het wel.” Op z’n Kees Tol’s dus. ,,Als ik die vrijheid niet zou krijgen zouden ze beter een andere presentator kunnen zoeken, maar gelukkig was dit precies wat de studio voor ogen had!” Aan humor dus geen gebrek bij vtwonen. Het programma is sinds zondag 9 december jl. wekelijks te zien om 19.30 uur op SBS6.

Naast vtwonen is Kees sinds kort ook actief als presentator van een online nieuwsprogramma. ,,Vanochtend heb ik de eerste ‘Ochtend Show To Go’ gedaan. Dit is een luchtig live-programma waarin we dagelijks in twintig minuten tijd het nieuws doornemen. Je kunt het zien als een combinatie van het nieuws en shownieuws. Ik ben dus de nieuwste aanwinst voor het programma en neem het programma één of twee keer per week voor mijn rekening.” De Volendammer werd onlangs benaderd door Algemeen Dagblad of hij het leuk zou vinden om dit online programma te gaan presenteren. ,,Online wordt natuurlijk steeds belangrijker. Ook in de TV-wereld. Mensen gaan tegenwoordig eerder het internet op dan dat ze de televisie aanzetten. Het leek me dus een uitdaging om mijn horizon te verbreden en mee te doen aan deze live online-nieuwsshow.”

‘De Ochtend Show To Go’ is iedere werkdag om half 8 en half 10 ’s ochtends te zien op de website en app van het Algemeen Dagblad.

Als kind wist Kees al dat hij ooit voor de televisie zou gaan werken. ,,Bij mijn ouders thuis was ik vroeger al bezig met studiootjes bouwen, waar ik dan verslag uitbracht. Uitgerust met mijn nep-camera ging ik op pad om reportages en documentaires te maken.” Een paar jaar later kwam de creatieveling bij de L.O.V.E. terecht. ,,Ik ben van mening dat je altijd eerst bij de lokale omroep moet beginnen voordat je landelijk werk gaat doen. Ik heb verschrikkelijk veel geleerd bij de L.O.V.E. voordat ik als side-kick van Jan Smit meedeed aan ‘Gewoon Jan Smit’. Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met de ‘echte’ televisiewereld.” Toch zit er een groot verschil tussen meedoen aan een programma en werken voor een professionele omroep. ,,Tijdens ‘Gewoon Jan Smit’ heb ik tegen iedereen die het horen wilde mijn ambitie uitgesproken om voor de TV te werken. Niet veel later werd ik benaderd of ik als producer van het programma aan de slag wilde. Die kans heb ik met twee handen aangepakt.”

Kees is zeven jaar als producer werkzaam geweest voor hij zelf op de beeldbuis verscheen.

Dubbelrol

,,Na het succes van ‘Gewoon Jan Smit’ kwamen al snel de plannen voor ‘De Zomer Voorbij’. Ik kreeg hier een wat prominentere rol en was wederom actief als producer. Ik had dus een soort dubbelrol in deze fase.” Ondanks het grote podium waarop hij acteerde, was Kees nog niet verzadigd. Via wat kleine programma’s bij de TROS kwam hij al gauw bij SBS6 terecht. ,,Inmiddels werk ik alweer zes jaar voor SBS. Het laatste nieuws is dat Linda de Mol en Wendy van Dijk mijn nieuwe collega’s worden, hoe leuk is dat!”

Volendammer mag ook in Lego Film 2 de stem van hoofdrolspeler Emmet doen

Naast zijn televisieoptredens maakt Kees zo nu en dan een uitstapje naar het allergrootste scherm. In 2014 verzorgde hij de stem van Emmet in ‘De Lego-Film’. Later, in 2017, was hij als Klungelsmurf te horen in ‘De Smurfen en het Verloren Dorp’. Nu mag hij ons verrassen met een heuse primeur: ,,Binnenkort wordt de cast van ‘De Lego-Film 2’ landelijk bekend gemaakt. Maar ik kan het tegen de Nivo al wel zeggen: ik ben Emmet, de hoofdrol! De film speelt vanaf 6 februari in de bioscoop.” Hij straalt van blijdschap bij het brengen van dit nieuws, en dat is begrijpelijk. Het kleine jongetje dat met zijn nep-camera op pad ging, is inmiddels een gevestigde naam in TV-land. En Volendam is natuurlijk trots, heel trots op ‘uis’ Kees.