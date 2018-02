Topfotografe Heidi Wallheimer ontroert breed publiek met zeldzame portretbeelden

‘Als je de foto ziet, ga je naar binnen, in de ziel van het kind’

Bij het betreden van haar huis in Amstelveen valt meteen op dat Heidi Wallheimer bijzonder werk verricht. Aan de wand hangen diverse levensgrote portretfoto’s, die ze zelf heeft gemaakt. Het zijn veelal kinderen van tussen de vier en tien jaar. Opvallend is dat alle foto’s één ding gemeen hebben: ze maken indruk en blijven boeien. De verslaggever van Nieuw-Volendam ging dieper in gesprek met de beeldend kunstenares, wier portretten refereren aan het licht van Rembrandt.

Wallheimer is in Nederland een bekende naam. Ze exposeerde reeds in verschillende musea en op andere bijzondere plekken, waar bezoekers soms tot tranen toe geroerd waren bij het zien van haar foto’s. Iets dat echter nog ontbreekt op haar curriculum vitae, is het fotograferen van Volendammers. En daar hoopt ze vanaf heden verandering in te brengen. ,,Het speelt al een tijdje in mijn hoofd”, opent de sympathieke topfotografe het gesprek. ,,Ik kom vaak bij de viswinkel van Henry Schilder in de Van der Hooplaan in Amstelveen. Los van het feit dat hij geweldige producten verkoopt, zijn de mensen die daar werken allemaal zó aardig. Dat heeft mij al een paar keer aan het denken gezet. Toen ik een paar weken geleden een schildersbedrijf nodig had en terecht kwam bij Volendammer Ed Veerman, wist ik het zeker. Ook met Ed was het contact namelijk heel leuk en hij toonde zich bovendien heel enthousiast over mijn foto’s. Ik dacht bij mezelf: hoe geweldig zou het zijn om mensen uit Volendam te gaan fotograferen? Dat heb ik nog nooit gedaan.”

Schilderij

Heidi fotografeert mensen van alle leeftijden, maar is gespecialiseerd in het vastleggen van kinderen. Ze maakt geen portretten die je doorgaans vaak in huiskamers ziet hangen. Nee, dit is kunst van de bovenste plank. ,,Je moet het zien als een schilderij, maar dan in een foto.”

‘Op het gezicht zie je

een expressie van het kind

die ouders herkennen,

maar bijna nooit zien’

De geboren Amsterdamse fotografeert de kinderen op hun kwetsbaarst. Roerloos en stil. In een zwarte omgeving en dezelfde kleur kleding. ,,Ik gebruik zo min mogelijk kleuren, omdat het bij mij puur om de expressie van het kind gaat”, verklaart ze. ,,Als je de foto ziet, ga je naar binnen, in de ziel van het kind. Een ziel die nog heel zuiver is en veel te wachten staat. Op het gezicht zie je een expressie van het kind die ouders herkennen, maar bijna nooit zien. Het kind is immers altijd bezig. Met spelen, met springen, met school, met sport.”

Het kleine moment dat Heidi met haar empathisch vermogen uit het kind krijgt, is daardoor heel speciaal. ,,Een van mijn eigenschappen is dat ik in een kort tijdsbestek een goede band kan opbouwen met kinderen, ook als ze te boek staan als ‘lastig’ en ‘onrustig’. Ik durf wel te stellen dat ze zich bij mij snel thuis voelen, waardoor er een wederzijds vertrouwen ontstaat en zij mij dit kleine en mooie moment willen geven. Misschien komt het doordat ik zelf drie kinderen heb die ook al heel vaak zijn geportretteerd door mij.”

Opvallend is dat de kinderen op geen van de foto’s lachend poseren. Ook dat is onderdeel van Heidi’s stijl. ,,Als je lacht, zie je tanden. De mond vervormt. De ogen worden kleiner, de wangen boller. Het is een heel ander moment. Iedereen kan een lachend kind fotograferen. Het moment dat ik vastleg, is ingetogen en vertelt een verhaal. Een verhaal dat nooit gaat vervelen.”

Huilende ouder

De allereerste keer dat Heidi een portretfoto in deze stijl toonde, was in 2005, ergens in een schoolgebouw. Ze was net afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie en raakte ontroerd toen ze in het grasveld voor haar deur een tweetal kinderen zag spelen. ‘Dit wil ik vastleggen’, dacht ze bij zichzelf. Het resultaat was, hoe kan het ook anders, indrukwekkend. ,,Ik ben naar de ouders van de kinderen gelopen en gevraagd of ik hen mocht portretteren. Dat vonden ze goed. Toen ik de foto’s later exposeerde in het betreffende schoolgebouw, kwam er eerst een vrouw langs die zei: deze werken horen in een museum te hangen. Toen vervolgens de ouders er waren, had ik opeens een huilende moeder voor de portretten staan. Zo ontroerd was ze. Hier wil ik mee verder, dacht ik. Sindsdien is het snel rond gegaan. En die ontroering zie ik vaak.”

‘Het lijkt me fantastisch

om binnenkort ook kinderen

uit Volendam te mogen verwelkomen’

Niet alleen de foto’s an sich zijn zeldzaam. De manier waarop ze zijn afgedrukt, maakt het kunstwerk helemaal compleet. ,,Eerst selecteer ik samen met de ouders het meest indrukwekkende portret, waarbij je voelt dat het iets met je doet. Daarna ga ik aan de slag met de beeldbewerker en het vak-laboratorium. Wat volgt, is een zeer hoogwaardig product. Afgedrukt op een pvc-aluminium-compressie en vaak geplastificeerd. Dat laatste maakt het zwart nog diepgaander. Het past in elk interieur en verstilt iedere ruimte. Je kunt het dus totaal niet vergelijken met bijvoorbeeld een afdruk op canvas.”

Spiegel

Heidi fotografeert de kinderen steevast in Amstelveen, vaak in het bijzijn van de ouders. Op de eerste etage van haar huis bevindt zich een dakraam, waaruit die Rembrandt-achtige lichtinval komt die ze gebruikt voor haar foto’s. ,,Naast het fotograferen ben ik veel bezig met beeldhouwen, schilderen en tekenen. Maar uit het portretteren van kinderen haal ik nog steeds het meeste plezier. Het liefst zou ik elk kind willen vastleggen. Kinderen vertegenwoordigen een moment dat ook in ons zit. Zij zijn onze spiegel.”

Heidi werkt voornamelijk voor particulieren. Ze vindt dat ze haar aandacht op die manier veel beter kan richten op degene met wie ze bezig is. Doordat ouders doordeweeks vaak werken en kinderen naar school gaan, fotografeert ze tevens in het weekend. ,,Het lijkt me fantastisch om binnenkort dus ook kinderen uit Volendam te mogen verwelkomen”, glimlacht Heidi.

Eén ding is zeker: je krijgt er een zuiver, ontroerend en zeldzaam kunstwerk voor terug.

CONTACT:

Heidi Wallheimer

wallheimerh@gmail.com

+31(0)655945919

www.heidiwallheimer.com