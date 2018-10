Kraamzorg Excellent bestaat pas anderhalf jaar, maar wordt nu al breed gedragen in Volendam en omstreken

‘Bij ons ben je geen nummer, maar een mens’

Stel, je bent in verwachting van een kind. Wat maakt een kraamverzorgende dan ook een goede kraamverzorgende? In Volendam en omstreken is Kraamzorg Excellent uitgegroeid tot een gewild bureau. De onderneming van Kelly Bond, Diana Vlak en Anja Guijt bestaat inmiddels anderhalf jaar, heeft bij elkaar vijftig jaar ervaring en krijgt van veel ouders lovende recensies voor haar bewezen diensten. ,,Wij zijn geen lopende band, maar drie nuchtere jonge moeders uit Volendam die vinden dat ieder gezin de beste persoonlijke zorg verdient.”

Speciaal voor de gelegenheid zitten Kelly, Diana en Anja met z’n drieën aan de eettafel in het huis van Kelly. Het is geen wonder dat ze er alle drie zo vrolijk uitzien. Ze zijn blij dat ze in mei 2017 de sprong in het diepe hebben gewaagd. En het gaat de laatste tijd zo hard met Kraamzorg Excellent dat ze twee nieuwe leden aan hun team hebben mogen toevoegen: Coby en Corina.

,,De vraag was enorm en het ging ons tegenstaan om steeds ‘nee’ te moeten verkopen”, verklaart Anja. ,,Vandaar dat we heel blij zijn met Coby en Corina. Daardoor hebben we wat meer ruimte om aan de vraag te kunnen voldoen. Met de komst van deze twee meiden is ons team nu ook meteen compleet, want we willen niet nóg groter worden. Dan loop je het risico dat je het persoonlijke en laagdrempelige contact met de ouders verliest en dat is wel het laatste dat we willen. We zouden dolgraag iedereen willen ondersteunen, maar dat gaat dan weer ten koste van onze kwaliteit. En bij ons ben je geen nummer, maar een mens.”

Onregelmatig

Kelly, Diana en Anja waren voor veel dorpsgenoten al bekende namen, vanwege hun werkzaamheden voor een bestaand bedrijf dat ook in Volendam actief was. Nadat ze anderhalf jaar geleden hun eigen bedrijf oprichtten, stroomden hun agenda’s al snel vol. ,,Misschien ook omdat de mensen weten wat ze krijgen als ze ons vragen als kraamverzorgenden”, denkt Kelly. ,,We zijn met vijf Volendammers, spreken het dialect en dat voelt voor veel mensen lekker vertrouwd. Bovendien beschikken we samen over aardig wat knowhow en een groot netwerk. Stel dat we iets niet zelf weten, hebben we korte lijnen met diverse specialisten: verloskundige, lactatiekundige en JGZ/GGD. Dat kan heel handig zijn.”

Het leven van een kraamverzorgende gaat niet altijd over rozen. Kelly, Diana, Anja, Coby en Corina zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook op zon- en feestdagen staan ze klaar voor hun cliënten. ,,Tijdens de Volendammer kermis hebben wij ook gewoon gewerkt. Alleen Diana niet, maar die is volgend jaar aan de beurt”, lacht Anja. ,,Kindjes kun je nu eenmaal niet plannen. En wij houden zo erg van ons vak dat we het ook niet erg vinden om op onregelmatige tijdstippen te werken. Het geeft ons ontzettend veel voldoening om ouders te mogen helpen na het krijgen van een kind. Ook al is het op zondag van kermis, midden in de nacht…”

Veranderingen

De Volendamse kraamverzorgsters hebben best een verantwoordelijke taak te vervullen. Los van het feit dat ze soms behoorlijk ingrijpende dingen meemaken, wordt van hen verwacht dat ze er binnen acht tot tien dagen voor zorgen dat mensen zelfverzekerd in hun compleet nieuwe rol als ouders staan. Kraamverzorgsters helpen bij het creëren van vertrouwen, rust en regelmaat. Ze observeren, signaleren en rapporteren over de gezondheid van moeder en kind. Ze geven tips en tricks. Ze bieden hulp bij de verzorging van de baby. Ze adviseren over het geven van borst- of kunstvoeding. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. ,,Voorheen werd de kraamverzorgende nog weleens gezien als een hulpje dat tijdens de kraamweek alleen ondersteunde bij de huishouding”, vertelt Diana. ,,Inmiddels worden wij gelukkig beschouwd als deskundigen, die van groot belang kunnen zijn rond een zwangerschap. Dat wil niet zeggen dat wij niet schoonmaken of koffiezetten als de situatie daar om vraagt. Maar het belangrijkste is dat wij een gezin dusdanig helpen dat ze na de kraamtijd op eigen kracht verder kunnen.”

Anja: ,,Als je twintig tot dertig jaar teruggaat, kwam de kraamverzorgende nog tachtig uur per kraamweek. De man ging al vrij snel na de bevalling weer aan het werk, terwijl de kraamverzorgende voor het gezin zorgde. Papa schoof ‘s avonds aan bij het eten en zo was het goed. Ook dat is enorm veranderd in de loop der jaren. Vanaf januari 2019 krijgt de vader na de bevalling sowieso vijf dagen vrij van de overheid. En mannen zien steeds meer in hoe belangrijk het gezinsleven is, hoe kostbaar het is om daarbij te worden betrokken en dingen te leren. Dat zijn mooie ontwikkelingen die wij signaleren in de geboortezorg.”

Extraatjes

Dat het nu goed gaat met Kraamzorg Excellent, betekent niet dat de meiden er niet alles aan doen om hun bureau naar een steeds hoger niveau te tillen. Naast een eigen website en drukbezochte Facebook-pagina houden ze ook via e-mail en WhatsApp contact met hun cliënten, mits daar behoefte aan is. Daarnaast volgen ze elk jaar wel een aantal cursussen om up-to-date te blijven. Ze laten weinig aan het toeval over.

,,We proberen voortdurend dat stapje extra te blijven zetten”, zegt Kelly. ,,Daarom komen we tevens bij iedere cliënt op intakegesprek. Ook als het gaat om het tweede, derde, vierde of vijfde kind. In dat geval wordt het niet vergoed door de zorgverzekeraar, dus doen we het gratis. Op die manier versterken we het persoonlijke contact met de cliënt, kunnen we de thuissituatie rustig bekijken en bereiden we het gezin voor op wat komen gaat.”

Diana: ,,Je kunt dat soort dingen ook allemaal door de telefoon bespreken, maar we doen al zoveel met die telefoon. Zo’n face-2-face gesprek werkt vaak voor beide partijen prettiger.”

Tot slot krijgt iedereen die zich aanmeldt bij Kraamzorg Excellent een welkomstcadeautje, zolang de voorraad strekt. Óók als het gaat om het derde, vierde of vijfde kind. Dit alles vanwege de teamuitbreiding met Corina en Coby. ,,Dat nemen we dan mee tijdens het kennismakingsgesprek of we sturen het op”, vertelt Anja. ,,En als de baby eenmaal geboren is, krijgt het gezin nog een heerlijke Excellent-verrassing.”

Kelly, Diana, Anja en Coby zijn allemaal al moeder. Corina verwacht binnenkort haar eerste kindje. De Volendamse kraamverzorgenden zijn al aan het aftellen. ,,De eerste Excellent-baby komt eraan”, glimlacht Diana. ,,Aan de kraamzorg zal het in elk geval niet liggen…”

Kraamzorg Excellent

info@kraamzorgexcellent.com

Dienstdoende nummer:

0657674835 (24/7 bereikbaar).