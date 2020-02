DBC-wetenschappers in de dop maken kennis met academische wereld

Het Don Bosco College beschikt sinds een aantal jaar over een in Nederland uniek vak: pre-Academisch Onderwijs (PAO) is na jaren van planning en voorbereiding tot ontwikkeling gekomen door eigen docenten uit verschillende vakgebieden en staat inmiddels te boek als een erkend vak. Aan het roer van dit initiatief stond en staat natuur- en scheikundedocente docente Kim Blankendaal. ,,PAO stoomt havo en vwo leerlingen klaar voor het hbo en de universiteit”, licht Kim toe. ,,Op praktische, gestructureerde wijze worden leerlingen algemene academische vaardigheden aangeleerd.”

Door Kevin Mooijer

Collega PAO-docente Elly Karregat vult aan: ,,PAO is op verschillende wetenschappelijke inzichten gebaseerd, maar de nadruk ligt op digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden.” Onderdeel van PAO is de jaarlijks terugkerende Wetenschapsweek die vorige week plaatsvond op het Don Bosco College. Van virtual reality workshops tot het uitpluizen van je eigen familieachtergrond en van de welbekende Solar Challenge tot veldonderzoek naar dieren die in gevangenschap leven: niets is onmogelijk tijdens de Wetenschapsweek.

Alle leerlingen van klas 1 tot en met 3 van havo/vwo hebben meegedaan aan de Wetenschapsweek. ,,De Wetenschapsweek is officieel onderdeel van het vak PAO en dus doen alle 330 leerlingen mee”, vertelt Elly. ,,Een groot voordeel is dat de leerlingen een week lang in de rol van wetenschapper kruipen. Het is niet even een les of een lezing waarop de leerlingen het één en ander bijgebracht wordt over de wetenschap, maar ze duiken een volle schoolweek in de academische wereld.” De leerlingen blijken net zo enthousiast als de docenten over de bewuste week. ,,Nadat de bel gegaan is blijven ze allemaal zitten om hun onderzoek of opdracht af te ronden. Ze zijn heel gemotiveerd en competitief bezig met alle projecten en met hun enthousiasme steken ze elkaar aan!”

De projecten waaraan de havo/vwo-leerlingen dit jaar werkten liepen uiteen van het simuleren van het migratieproces in de Verenigde Staten tot onderzoek betreffende overeenkomsten en verschillen in het gedrag van dieren die in gevangenschap leven, ten opzichte van dieren in het wild. Kim: ,,Klas A3A en A3B hebben zich tijdens de Wetenschapsweek verplaatst in vluchtelingen die asiel aanvragen in de Verenigde Staten. Na het invullen van lange vragenlijsten werden ze voor een relatief lange periode in een wachtkamer gezet om vervolgens streng ondervraagd te worden door een zogenaamde douaneagent. ‘Wat kom je in Amerika doen? Heb je een diploma? Ben je wel eens in vijandelijke landen van de Verenigde Staten geweest?’ Na de ondervraging ontdekten de leerlingen tot hun ongenoegen dat ze het land niet binnen mochten.” De frustrerende ervaring werd opgevolgd door een gezelligere opdracht waarbij leerlingen in samenwerking met het Waterlands Archief mochten onderzoeken waar hun eigen achtergrond lag. ,,Leerlingen doken in hun familieachtergrond door stamboomonderzoek te doen. Zo kwamen ze erachter of ze bijvoorbeeld echt uit Volendam kwamen of dat hun voorouders ergens anders vandaan kwamen.”

‘Projecten liepen uiteen

van het simuleren van het

migratieproces in de VS

tot onderzoek betreffende

overeenkomsten en verschillen

in het gedrag van dieren

die in gevangenschap leven,

ten opzichte van dieren

in het wild’

PAO- en biologiedocente Elly Karregat heeft haar eerstejaars leerlingen meegenomen naar Artis om onderzoek naar het gedrag van dieren te doen. ,,Leerlingen kozen zelf een dier uit dat ze graag wilden onderzoeken om vervolgens de verschillen en overeenkomsten met hetzelfde dier dat in het wild leeft in kaart te brengen. De olifanten en gorilla’s bleken dit jaar de favorieten. Als echte onderzoekers verdiepten de leerlingen zich eerst in de literatuur voor het theoretisch kader. In de dierentuin bestudeerden ze vervolgens aandachtig het door hen gekozen dier. Later op school verwerkten de leerlingen alle data met behulp van Excel in tabellen en grafieken om een gedegen conclusie te kunnen trekken waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag. Hartstikke leuk en leerzaam om zo nu en dan op deze manier te werk te kunnen gaan!”

Het bleek een dierrijke week te worden voor de havo/vwo leerlingen van het Don Bosco College. Niet alleen bezochten ze Artis voor het gedragsonderzoek, maar ook mochten ze een groot aantal roofvogels en pijlinktvissen op school verwelkomen. Professionals toonden de imposante dieren aan de nieuwsgierige leerlingen tijdens de Wetenschapsweek. Uilen, arenden, valken, alle soorten en maten waren te aanschouwen.

Uiteraard kwamen ook de andere disciplines binnen havo/vwo aan bod. ,,We hebben het vak natuurkunde bijvoorbeeld gecombineerd met wetenschap en technologie aan de hand van de Solar Challenge”, vertelt Kim. ,,Leerlingen uit 3 vwo werkten aan technische ontwerpen en losten complexe, theoretische vraagstukken op. Door middel van hard werken, secuur onderzoek, een goede werkhouding en fijne samenwerkingen zijn we tot een mooi resultaat gekomen. De havo/vwo leerlingen zijn vorige week allemaal weer stapje dichterbij hun opleiding tot wetenschapper gekomen.”