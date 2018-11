Topmodel Diana Zwarthoed keert terug in Volendam en opent make-up studio in Marinapark

De cirkel is rond

Na een meer dan interessante periode buiten haar geboortedorp is Diana Zwarthoed sinds twee jaar terug op de plaats waar het voor haar allemaal begon: Volendam. Met twintig jaar internationale ervaring als allround make-up artist in haar rugzak, is het 46-jarige model onlangs gestart met een eigen make-up studio in het sfeervolle Marinapark. Daar geeft ze onder meer workshops en masterclasses en verzorgt ze haarstyling en make-up voor bruiden. Dat alles doet ze naast haar werkzaamheden op locatie, voor bijvoorbeeld fotoshoots. Haar belangrijkste doel? ,,Mensen de mooiste versie van zichzelf laten zijn.”

Ze reist nog steeds het hele land door en is af en toe in het buitenland voor bijzondere klussen, zoals eind vorige maand in Parijs en Gent. De ene dag wordt ze geboekt als fotomodel. De andere dag verzorgt ze de make-up en haarstyling voor een fotoshoot, modeshow of televisieprogramma.

‘Op sociale media wordt vaak een

perfecte wereld

geschept, terwijl

niemand perfect is’

Diana werkte als make-up artist reeds voor onder andere Levi’s, Diesel, De Bijenkorf, Hitkrant en SBS. ,,De afgelopen tijd heb ik vooral veel met fotoshoots en televisie gedaan”, vertelt ze onder het genot van een kopje thee in het Damhotel. ,,Totdat ik vorig jaar de dochter van mijn vriend opmaakte tijdens een workshop die ik haar gaf. Ik merkte dat ik dat echt had gemist. Het blijft namelijk onbeschrijflijk mooi om mensen dat ‘wauw-gevoel’ te geven als ze na een styling in de spiegel kijken.”

Het opmaken van acteurs, artiesten en modellen vindt ze naar eigen zeggen ook nog steeds fantastisch en daar blijft ze voor te boeken. ,,Het is een goede manier om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De collega’s met wie ik samenwerk, zien elkaar niet als concurrenten en we wisselen regelmatig kennis uit op het gebied van make-up producten of trends.”

Kleuren

Voor Diana is het runnen van een make-up studio niet nieuw. Tot 2016 woonde ze ruim zes jaar in Beieren. Daar was ze een gevestigde naam voor aansprekende partijen. In Duitsland deed ze in feite alles wat met make-up te maken heeft. Van workshops voor kleine en grote groepen tot make-up voor speciale gelegenheden als gala’s, sollicitaties, trouwerijen en fotosessies. ,,De studio in Volendam is voor mij het vervolg op wat ik in Beieren heb gedaan”, zegt Diana. ,,Ik wil hier mijn kennis en ervaring delen. Onafhankelijk advies geven, om mensen te helpen zichzelf mooier, zelfverzekerder en dus beter te voelen. Dat ze de rest van hun leven profijt hebben van de lessen die ik ze heb mogen geven. Los daarvan is zo’n workshop of masterclass ook gewoon heel leuk en gezellig om samen met vriendinnen, zussen of collega’s te doen.”

Het aanbrengen van make-up is niet voor niets een vak. Een aantal zaken moet je weten voordat je aan de slag gaat. Diana: ,,Een van de belangrijkste vragen is: welke kleuren passen het beste bij jou? Iedereen heeft een verschillende ondertoon en kleur huid en het is de eerste stap om daar de juiste kleuren, zoals bijvoorbeeld van een foundation, bij te zoeken. Anders kan het er al snel uitzien alsof je héél veel make-up draagt, terwijl dat misschien niet eens zo is. De kunst is om het zo aan te brengen dat het er natuurlijk uitziet. Tenzij je van een heel uitgesproken make-up houdt natuurlijk. Dan speel ik daarop in.”

Onzekerheid

Verder spelen ook de techniek en productkeuze een sleutelrol. Diana, die zelf al jarenlang het merk ‘Make-up Studio Professional’ gebruikt, kan daarbij per individu het beste advies geven. Ze werkte in de afgelopen twintig jaar samen met vrouwen van alle leeftijden en etnische groepen, allemaal met persoonlijke wensen. ,,Wat ik zelf het mooiste vind, is als klanten na de sessie zijn gegroeid qua zelfvertrouwen en meer de focus leggen op hun sterke en mooie kanten. Maar ook dat ze de angst, die vaak bestaat voor make-up, hebben losgelaten”, vertelt ze. ,,Het lijkt misschien niet zo, maar veel vrouwen zijn vrij onzeker. Vooral jonge vrouwen. De sociale media van tegenwoordig dragen daar zeker aan bij. Daarin wordt vaak een perfecte wereld geschept, terwijl niemand perfect is.”

De studio van Diana is gevestigd in kapsalon GLAM en is van dinsdag tot en met zaterdag geopend. Workshops, proefsessies met bruiden en persoonlijk make-up advies zijn in de regel op afspraak. Dat kan ook weleens in de avonduren of in het weekend zijn. ,,Mijn ruimte is altijd open tijdens de openingstijden van GLAM. Dus als mensen willen langskomen voor een bepaald product en ik ben toevallig op locatie aan het werk, kunnen ze dat gewoon kopen”, verzekert Diana.

Kaapstad

Haar interesse voor make-up en haarstyling is ontstaan tijdens haar werk als internationaal fotomodel. Als jong meisje droomde Diana al van een baan waarin ze haar creativiteit kon uiten, veel zou reizen en steeds met andere personen zou samenwerken. ,,Ik had nooit kunnen bedenken dat ik al deze dromen ooit zou waarmaken binnen één beroep. Daarom durf ik gerust te zeggen dat mijn werk mijn grootste passie is.”

Ze was al op jonge leeftijd een populair fotomodel en woonde voor haar werk onder meer in Parijs. Tien jaar geleden speelde ze de hoofdrol in het tv-programma Het Mooiste Meisje van de Klas, waarin ze terugblikte op die tijd. Acht jaar terug bracht de liefde haar naar Beieren. De relatie met haar toenmalige vriend is uiteindelijk gestrand, maar Diana bleef desondanks nog een paar jaar in de Duitse deelstaat wonen. ,,Ik had daar mijn leven, vrienden en werk. En ik ben wel iemand die er alles aan doet om te slagen als ik ergens voor ga. Ik had in Duitsland een goede klantenkring opgebouwd. Dat laat je niet zomaar achter.”

Totdat ze een paar jaar geleden voor enkele maanden naar Zuid-Afrika reisde, nadat ze was benaderd door een modellenbureau in Kaapstad. Daar ging een wereld voor haar open. ,,Nadat ik twintig jaar niet meer alleen op reis was geweest, waagde ik een sprong in het diepe. In Duitsland deed ik op dat moment veel bruidsmake-up en dat seizoen loopt van midden april tot oktober. In Kaapstad loopt het modellenseizoen van begin oktober tot eind maart, dus dat liep precies in elkaar over. Ik kon het mooi combineren.”

Volendam

In Kaapstad werd ze veelvuldig met zichzelf geconfronteerd. ,,Ik was altijd erg bezig met mensen om mij heen. Als het met hen maar goed zou gaan. Nu moest ik echt voor mezelf kiezen. Dan kom je jezelf wel af en toe tegen. Los daarvan ontmoette ik een aantal prachtige mensen. Toen ik terugkwam in Duitsland, begon ik steeds meer te voelen dat Beieren eigenlijk helemaal niet meer bij mij paste. Alles is daar heel gestructureerd en serieus, terwijl ik juist hou van flexibiliteit, gezelligheid en humor. Als ik mijn toenmalige vriend niet was tegengekomen, zou Beieren ook nooit in me zijn opgekomen als plek om naartoe te verhuizen. De liefde heeft mij er toentertijd heengebracht.”

Het betreffende gevoel werd sterker naarmate ze nog twee keer terugging naar Kaapstad. Alles bij elkaar heeft ze een jaar doorgebracht in Zuid-Afrika. ,,Ik heb er ook heftige dingen meegemaakt, waaronder het ernstig ziek worden en, kort na terugkeer in Duitsland, overlijden van een zeer inspirerende vrouw bij wie ik maandenlang heb gewoond. Tussen ons is een heel bijzondere vriendschap ontstaan. De gesprekken met haar hebben mij er mede toe bewogen om terug te gaan naar Nederland. Zo’n beslissing maak je niet van de ene op andere dag, omdat ik toch een heleboel moest achterlaten in Duitsland. Maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad.”

‘Al die oude bekenden

die ik weer tegenkom,

lekker wat drinken

met vrienden

op de dijk’

Ze woont nu alweer twee jaar in Volendam. ,,Het was mijn aanvankelijke bedoeling om weer in Amsterdam te gaan wonen, maar ik vind het nu zo gezellig hier. Al die oude bekenden die ik weer tegenkom, lekker wat drinken met vrienden op de dijk. Als je jarenlang erg veel alleen op pad bent geweest, waardeer je dat soort dingen des te meer. Ik ben hier voorlopig op mijn plek.”

Qua werk heeft ze ook weinig reden tot klagen. De klussen stromen weer binnen. ,,En het zijn vooral mooie opdrachten. Daar ben ik erg dankbaar voor. De mensen die ik mag ontmoeten en blij mag maken, het reizen door Europa... Ik voel me bevoorrecht dat ik datgene heb gevonden waar ik blij van word. Natuurlijk is het ook in dit vak lang niet altijd rozengeur en maneschijn, begrijp me niet verkeerd. Maar in grote lijnen vind ik het geweldig. Wat mij betreft is de cirkel rond.”

Kijk voor meer informatie over tarieven en contactgegevens op www.dianazwarthoed.studio

Foto: Diana Zwarthoed in haar make-up studio in het Marinapark Foto Tess Evenboer Photography