Danny van Noorden en Roos Koning ‘megatrots’ op hun team

De Dijk heeft mooi nieuws te melden

Café-Restaurant De Dijk heeft heel wat te vieren, nog los van alle feestdagen die de maand december rijk is. Het populaire eet- en drinkhuis in Volendam is toegevoegd aan de Nederlandse Café Top-100 van Misset Horeca, genomineerd voor de beste culinaire hotspot van het land én er is recentelijk een nieuwe lunchkaart vol met smakelijke gerechten gepresenteerd. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.

Danny van Noorden en Roos Koning hebben namelijk nog veel meer positief nieuws te melden. ,,Vanwege de aanhoudende groei hebben we onlangs twee fulltime krachten aan ons team mogen toevoegen”, vertelt een trotse Van Noorden. ,,Daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee. Dit zijn allemaal dingen die bevestigen dat we op de goede weg zijn. Wij zijn megatrots op ons hele team, dat elke dag weer alles op alles zet om onze gasten van de beste zorg te voorzien.”

Culinaire quiz

Verder wordt op donderdag 20 december de speciale kersteditie van het zogeheten Open Podium gehouden. En voor woensdag 23 januari staat de eerste versie van de zogeheten ‘Culinaire Quiz’ op het programma. De Molen en De Dijk zijn al jaren al bekend van de Pubquiz en dit nieuwe vragenspel is daar een variant op. ,,Hierbij willen we alle zintuigen van de deelnemers gaan prikkelen, onder meer met heerlijke gerechten, wijnen en mooie combinaties”, aldus Van Noorden. ,,Elk team bestaat uit vier personen. Dat gaat echt leuk worden. Het gaat al hard met inschrijvingen. Aanmelden kan telefonisch of via Facebook.”

Biologisch

Naast de kersverse lunchkaart komt in januari ook een nieuw dinermenu uit. Deze kaart gaat vier keer per jaar op de schop, onder leiding van de nieuwe chefs. Al blijven de kenmerkende Volendamse gerechten uiteraard wel behouden voor de fijnproevers. ,,We gaan ook veel meer met krijtborden werken”, zegt Van Noorden, die regelmatig op bezoek gaat en gesprekken voert met andere restauranteigenaars. ,,De lat ligt voor ons heel hoog. Daarom zijn we ook met vrijwel alleen verse producten gaan werken, veelal biologisch en uit de regio. Onze tomaten worden bijvoorbeeld niet gekweekt, maar komen uit een kas in Amsterdam. Dat is dan weliswaar duurder, maar we hechten nu eenmaal veel waarde aan kwaliteit en duurzaamheid.”

Eerste tekeningen

van nieuw terras

liggen bij gemeente

Dat is ook een van de redenen waarom De Dijk nu door een onafhankelijke organisatie is opgenomen in de Nederlandse Café Top-100 en door het tv-programma ‘De Beste van Nederland’ is genomineerd voor de beste culinaire hotspot van Nederland. De winnaars van die wedstrijd worden in het voorjaar bekendgemaakt. ,,Deze uitverkiezingen zijn al mooi, maar het zou helemaal geweldig zijn als we winnen. Zo niet, dan proberen we het volgend jaar weer.”

Nieuw terras

Alsof dat nog niet genoeg is, kwam er onlangs ander spectaculair nieuws naar buiten. De Dijk wil namelijk serieus werk gaan maken van een nieuw terras aan de waterkant, zoals ook Café De Boer dat heeft. De eerste tekeningen daarvan liggen inmiddels bij de gemeente. In de ideale wereld van Van Noorden kan er komende zomer al gebruik worden gemaakt van de fonkelnieuwe buitenplek. ,,Allereerst is er in de zomer natuurlijk een groot gebrek aan terrassen op de dijk”, vertelt de eigenaar. ,,Zo’n terras zorgt voor meer nering, we kunnen onze gasten beter bedienen en er komt nog meer interactie met het water. De gemeente is nu bezig met een upgrading van het dorp en als het aan ons ligt, past zo’n terras perfect in dat plaatje. Daar kunnen we iets geweldigs van maken.”

Van Noorden sluit af met een boodschap namens het hele team. ,,We wensen iedereen gezellige en smakelijke feestdagen toe. En vergeet niet, onze deur staat altijd open.”