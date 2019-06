De Vooruitgang creëert recreatiecentrum voor senioren St. Gerardusstraat

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang is in afrondende fase van een gloednieuwe recreatieruimte voor bewoners van de St. Gerardusstraat. Tot voor kort stond de verbindende gang in het seniorencomplex vol met meubels en woonaccessoires van huurders, maar na meerdere waarschuwingen van de brandweer is besloten de gang leeg te ruimen. Deze actie mocht op groot ongenoegen rekenen van de bewoners. ,,Zij kwamen namelijk vaak bijeen in de gang. Vandaar dat ze er op een gegeven moment bankstellen en stoelen hebben neergezet”, aldus Bernard Eeltink, coördinator vastgoed van De Vooruitgang. ,,Om ze tegemoet te komen hebben we besloten op het bestaande fietsenhok een etage te bouwen met daarin een recreatieruimte. Zo hebben de bewoners straks weer een plekje om samen te komen.” Op verzoek van de bewoners wordt de ruimte voor kermis geopend.

Door Kevin Mooijer

De recreatieruimte zal beschikken over vijftig zitplaatsen, een keukentje, een toilet, een televisie, een balkon en een volle ijskast. ,,Op dit moment is het wachten op de beplating van de buitenzijde, daarom staat de ruimte nog in de steigers.” Van binnen is de nieuwste aanwinst van de St. Gerardusstraat zo goed als af. ,,De vloer ligt er al in, de keuken is geïnstalleerd, het toilet is betegeld. Het is alleen nog een kwestie van de puntjes op de i zetten en dan zijn de mensen welkom.”

De Vooruitgang levert de recreatieruimte op met volle ijskast en geeft dan de sleutel over. ,,Normaal gesproken runnen de mensen een dergelijke ruimte zelf, maar in dit complex wonen senioren. Het duurde niet lang voor dit probleem werd opgelost. Al gauw stonden er twaalf vrijwilligers op de stoep. Zij zijn enthousiast om de ruimte te gaan runnen en leuke dingen te gaan organiseren. Denk bijvoorbeeld aan voetbalavonden, een breiclub, een spreker, een kaarttoernooitje, een feestje met kermis.” Als de ruimte eenmaal beschikbaar is, zal die de eerste periode iedere ochtend geopend zijn voor een kop koffie. ,,De vrijwilligers willen eerst even polsen waar de behoefte precies ligt, voordat ze een definitief schema kunnen maken. Wel speelt de gedachte om tijdens de bouwvak alvast iets te organiseren. We hebben gemerkt dat de bewoners dan vaak eenzaam zijn omdat hun kinderen dan op vakantie zijn. Een vervroegde opening van de recreatieruimte zou dan de uitkomst bieden.”

Ontvangst

De afgelopen jaren hebben de bewoners van het seniorencomplex aan de St. Gerardusstraat de verbindende gang aan de achterzijde eigen gemaakt. ,,De bewoners lopen elkaar daar tegen het lijf, van het één komt het ander en een paar jaar later staat de hal vol met meubels. Het werd jarenlang gedoogd maar de brandweer hield nu voet bij stuk en de gang moest worden vrijgemaakt. Argumenten waren dat de meubels en accessoires, waaronder kunstplanten en kleedjes, vlam kunnen vatten en de weg kunnen versperren bij brand.”

Door de bewoners werd niet positief gereageerd op het nieuws dat hun dierbare ontmoetingsplaats leeggeruimd zou worden. ,,We kregen zelfs reacties op social media van familieleden van huurders die het belachelijk vonden dat de gang ontruimd moest worden. Uiteraard hebben we er begrip voor dat de bewoners waarde hechten aan een ontmoetingsplaats en dus zijn we gaan nadenken over hoe we ze tegemoet kunnen komen. Zo is de recreatieruimte ontstaan. Een veilig concept dat daadwerkelijk is bedoeld voor mensen om samen te komen.”

,,We hebben de bewoners uitgenodigd om de ruimte te komen bezichtigen en om nog eens duidelijk aan te tonen wat de argumenten van de brand weer waren. De opkomst was top en nadien was de groep gerustgesteld. Eén meneer zei: ‘ik vind alles goed, zo lang we er met kermis maar in kunnen.’ Prachtig, toch?”, lacht Bernard. De ruimte is officieel bedoels voor huurders van het St. Gerardusstraat seniorencomplex, maar andere senioren uit de omgeving die een gesprekje kunnen gebruiken zijn ook welkom.

,,De ruimte bevindt zich in het seniorencomplex en is dus niet van buitenaf bereikbaar. Het initiatief is in eerste instantie puur bedoeld voor de bewoners, maar uiteraard zijn andere eenzame ouderen ook van harte welkom om een kop koffie te komen drinken of een potje komen kaarten.”

De naam van het recreatiecentrum blijft nog even een verrassing. ,,Binnenkort hebben we een vergadering en de officiële naam zal dan ook aan bod komen. De Vooruitgang kijkt in ieder geval reikhalzend uit naar de opening van het centrum!”