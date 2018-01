Erwin Sier en Arno Hildering een jaar na de start van eigen bedrijf: ‘Het is zaak dat we beheerst gaan groeien’

EAZZI maakt de digitale wereld voor ondernemers overzichtelijk

Ze gaven hun ‘zekerheid’ bij een werkgever op voor een leven als zelfstandig ondernemer. En van die beslissing hebben ze nog geen moment spijt gehad. Vorig jaar waagden Erwin Sier en Arno Hildering de sprong in het diepe, na respectievelijk 24 en 5 jaar in dienst bij speelgoedgigant Bart Smit. Ze startten samen het bedrijf EAZZI, waarmee ze ondernemers op een laagdrempelige manier willen helpen bij het bepalen van een digitale strategie. Na een succesvol eerste jaar wachten nu de maanden van de waarheid. ,,We hopen onze huidige klanten tevreden te houden en nieuwe klanten te verwelkomen, zodat we voor de toekomst een stabiele basis kunnen creëren.”

Het gaat tot dusver voorspoedig met EAZZI, vinden de eigenaars zelf ook. In hun eerste jaar als ondernemers hebben Erwin en Arno het vertrouwen gewonnen van toonaangevende bedrijven uit de meubelbranche, het verzekeringswezen, persoonlijke verzorging en de bloemen- en fietsenhandel. ,,We mogen niet mopperen”, vertelt Arno in het kantoor van EAZZI, met uitzicht op het IJsselmeer. ,,Toen we vorig jaar begonnen, hadden we gerekend op een aantal kortere projecten. Maar voorlopig zijn onze klanten blij met onze diensten en willen ze samen verder. Dat is een mooi compliment.”

Handvat

Erwin tovert een ingebonden document tevoorschijn. Het blijkt een digitaal verbeterplan voor een van de klanten te zijn. Hierin staat onder meer beschreven waar het betreffende bedrijf naartoe wil en de stappen die daarvoor gezet moeten worden. Het document bevat ongeveer veertig pagina’s en eerlijk is eerlijk: het ziet er gelikt uit. Ieder bedrijf dat door EAZZI geholpen wil worden bij het bepalen van een digitale strategie, krijgt zo’n document. Het is een handvat, waarin alles simpel is uitgelegd. Erwin: ,,Onze ervaring is dat een plan op papier je houvast geeft. Door op relaxte wijze het gesprek aan te gaan over wat een ondernemer wil, wat zijn toekomstverwachting is en hoe hij die denkt te bereiken, krijgen wij inzicht in zijn operatie. Middels het actieplan dat wij vervolgens ontwerpen, wordt duidelijk welke middelen ingezet moeten worden om zijn onderneming meer digitaal te maken.”

Duidelijke lijn

Het is niet altijd nodig om een compleet pakket af te nemen. EAZZI kan ook helpen bij het uitvoeren van losse taken, zoals het versturen van online nieuwsbrieven of het schrijven van productteksten om in zoekmachines beter gevonden te worden. ,,We hebben ook een klant die zijn digitale strategie zelf in de praktijk brengt”, zegt Arno. ,,Op de achtergrond helpen wij hem daarbij. We trainen zijn werknemers onder meer op het gebied van social media. Daarbij is het belangrijk dat er een duidelijke lijn wordt getrokken. Deze maand is het opruiming, dan gaan zo veel mogelijk berichten over opruiming. Volgende maand licht hij een ander product uit. Dan gaan de berichten daarover en heb je het niet meer over opruiming. Klinkt simpel, maar je moet eens weten hoe vaak het anders wordt gedaan.”

Erwin: ,,Het mooie is ook dat je achter de schermen precies kunt zien welke berichten goed en slecht scoren. Op basis daarvan kun je analyses maken en de cijfers laten zien aan de klant. Op die manier kun je continu bijsturen, op weg naar je perfecte strategie.”

Technische taal

De slogan van Erwin en Arno is: we make digital EAZZI. Waarbij EAZZI wordt uitgesproken als EASY. Gemakkelijk, dus. De Volendamse ondernemers hebben weinig met al die dure Engelse marketingtermen als engagement en programmatic. Ze kennen dat soort begrippen uiteraard wel, maar voor hun klanten maken ze het liever gemakkelijk en vertalen ze deze naar begrijpelijke taal. Het voordeel van Erwin en Arno is dat ze in de loop der jaren een groot netwerk van specialisten hebben opgebouwd. Daarnaast hebben ze zelf veel ervaring in de retailbranche, dankzij hun jarenlange ervaring bij Bart Smit. Ze kennen de valkuilen. ,,We hebben aan beide kanten van de tafel gezeten”, aldus Arno. ,,Wij snappen wat de ondernemer wil, maar begrijpen ook de technische taal van bijvoorbeeld programmeurs, marketingspecialisten en tekstschrijvers. Nadat wij uitgebreid met de klant hebben gesproken, kunnen we daardoor makkelijk doorschakelen naar wat er voor nodig is om dat te realiseren. Die combinatie is heel waardevol. Het digitale gebeuren bestaat namelijk uit ontzettend veel verschillende takken, die voortdurend veranderen. Wij hebben op ieder vlak contact met specialisten, die op de hoogte zijn van de laatste trends. Dat scheelt de ondernemer veel tijd én geld.”

Verouderde website

Daarmee onderscheidt EAZZI zich tevens van de concurrentie. Erwin: ,,Er zijn in onze regio genoeg goede websitebouwers. Maar wat uit ons marktonderzoek positief naar voren kwam, is het gedeelte dat daarna komt. Op de eerste plaats heeft een ondernemer er vaak geen tijd voor of verstand van om zijn platform te onderhouden. Bovendien is een website vrij snel na oplevering alweer verouderd. Als je bijvoorbeeld ziet wat mensen nu doen op hun smartphone ten opzichte van vijf jaar geleden, dan is dat al een wereld van verschil. Dan kun je wel vijf jaar lang dezelfde website hanteren, maar die voldoet al lang niet meer.”

Arno haakt in: ,,Klanten worden steeds digitaler. Met andere woorden: je moet je website onderhouden en zeer regelmatig verbeteren. Zeker voor een kleine ondernemer is dat moeilijk vol te houden. Want wie zorgt ervoor dat de webshop actueel blijft? En dat de winkel en de webshop hetzelfde verhaal blijven vertellen? Dat zowel offline als online dezelfde verwachtingen gewekt worden? Dat zijn dingen waar wij bij kunnen helpen.”

Beheerst groeien

Inmiddels is EAZZI de opstartfase voorbij. Ze hebben al een aantal waardevolle klanten, maar dat is wel een relatief kleine groep. ,,Het is zaak dat we beheerst gaan groeien”, weet Erwin. ,,Daarbij vinden we het wel belangrijk om altijd de persoonlijke aandacht voor onze klanten in ere te houden. Ze moeten ons altijd kunnen bellen of mailen en snel reactie krijgen.”

Arno: ,,En daarbij willen we graag transparant blijven. Onze klanten krijgen elke week een lijst aangeleverd waarop staat wat wij voor ze hebben gedaan in welke uren. Zo weten ze precies wat er gebeurt met hun geld.”

Voldoening

Als ze deze lijn doortrekken, dan komt het hoogstwaarschijnlijk wel goed met de kersverse ondernemers. Erwin: ,,De zogenoemde zekerheid van een vaste baan is weggevallen. Dat was in het begin even spannend. Aan de andere kant maakt dat het ook heel uitdagend. Arno en ik dragen flink wat bagage mee op het gebied van e-commerce, digital marketing, online marketing, content, social media, klantcommunicatie, planning en ga zo maar door. Dat we die kennis nu kunnen delen met andere ondernemers, geeft veel voldoening.”

Arno: ,,Ik hoop dat we dat we het vertrouwen van de bedrijven in de regio blijven krijgen. Dan zorgen wij ervoor dat ze er te allen tijde iets moois voor terugkrijgen.”

EAZZI is groot voorstander van het Lightspeed platform

EAZZI is de enige onderneming in de regio die Lightspeed-gecertificeerd is. Om het simpel te omschrijven: Lightspeed is een bedrijf dat gemakkelijk te gebruiken kassasystemen en webwinkel-software ontwikkelt voor ondernemers over de hele wereld. Werk je met de systemen van Lightspeed, dan is je kassasysteem of webwinkel-software continu up-to-date.

,,Vooral voor de kleine ondernemer is dit een prachtige oplossing", verzekert Arno Hildering van EAZZI. ,,De motor onder Lightspeed wordt voortdurend vernieuwd voor meer dan 50.000 klanten wereldwijd. Daardoor hoeft een ondernemer niet alsmaar zelf te investeren in nieuwe technologie. Als er een nieuwe functie is, dan is die meteen beschikbaar voor alle klanten. Wij zijn er, net zoals veel andere grote bedrijven die ermee werken, groot voorstanders van."

