UBV biedt de oplossing voor bedrijven én werknemers

Een uitzendbaan kan heel aantrekkelijk zijn

Doordat de werkloosheid steeds verder afneemt, wordt het voor ondernemingen alsmaar lastiger om geschikte krachten te vinden voor openstaande functies. In zo’n geval kan een uitzendbureau als UBV een uitweg bieden, of het nu gaat om personeel voor korte of lange termijn. Het bedrijf aan de Julianaweg in Volendam heeft in de wijde omgeving een sterke naam en groot netwerk. ,,Als wij een kandidaat aanbieden, dan weet een klant meestal wel dat het goed zit.”

Aan tafel zitten Pim Ligthart, Flora Doeven en Daniëlle Veerman. De drie collega’s hebben bij elkaar al bijna 35 jaar werkervaring bij UBV in Volendam. Ze maakten de economische glorietijden mee, beleefden heftige jaren tijdens de financiële crisis en zien de werkgelegenheid sinds een paar maanden weer stijgen. Kortom, ze kennen het klappen van de zweep. ,,Iedere periode heeft zo zijn uitdagingen”, begint Ligthart, woonachtig in Volendam. ,,Een jaar of twee geleden hadden we nog heel veel uitzendkandidaten en was er weinig werk. Nu is het andersom. De kracht is om als uitzendbureau in beide gevallen rustig te blijven. Tijdens de crisis belden we wel vrijblijvend met bedrijven, maar we drongen onszelf nooit op. Ook nu laten we onszelf niet gek maken. Het wordt steeds moeilijker om de geschikte kandidaat te vinden, maar wij zullen nooit iemand sturen als we er niet zeker van zijn. We willen onze sterke naam in de wijde omgeving graag behouden.”

Vlees in kuip

UBV bekommert zich sinds 1996 over de invulling van openstaande vacatures in Noord-Holland. Het uitzendbureau heeft met Volendam en Amsterdam twee vestigingen en is gespecialiseerd in het werven van ondersteunende functies. UBV richt zich voornamelijk op de branches bouw, schoonmaak, commercieel en techniek, maar het gaat in feite geen uitdaging uit de weg. ,,Het voordeel voor bedrijven die personeel zoeken, is dat wij alle potentiële werknemers uitgebreid screenen”, vertelt Ligthart. ,,Bij ons kun je niet online inschrijven, omdat wij echt face-2-face willen zien wat voor vlees we in de kuip hebben. Komt de kandidaat op tijd? Hoe vertolkt hij of zij zich? Als dat allemaal in orde is, voeren we een intakegesprek. Als we daar óók tevreden over zijn, vragen we nog wat referenties op bij zijn of haar vorige werkgevers. Pas als we dán een goed gevoel hebben, gaan we hem of haar voorstellen bij de klant. En die mag vervolgens de knoop doorhakken.”

Payroll

Het komt ook geregeld voor dat bedrijven een geschikte kandidaat hebben, maar geen contract kunnen of willen aanbieden. Dat kan komen doordat het om een tijdelijke opdracht gaat, bijvoorbeeld door ziekte van een ander personeelslid. Of doordat het bedrijf niet het risico kan nemen om een nieuwe kracht in loondienst te nemen. In zo’n geval kan UBV bijspringen. ,,Dat kan op verschillende manieren”, zegt Doeven. ,,De zogeheten uitzendconstructie is bijvoorbeeld geschikt wanneer een bedrijf gebruik wil maken van een tijdelijke kracht. Omdat de overeenkomst op die manier altijd kan worden beëindigd, zijn er geen risico’s met betrekking tot loondoorbetaling. Wij nemen immers de salarisadministratie over. Nog een bijkomend voordeel: mocht de werknemer uiteindelijk goed bevallen, bieden wij het bedrijf de mogelijkheid om hem of haar na verloop van tijd over te nemen.”

Een andere steeds populairder wordende optie is payroll. Hierbij geeft een uitzendbureau een contract aan een werknemer, waarna het betreffende bedrijf hem of haar alleen maar hoeft in te huren als het nodig is. ,,Omdat een onderneming in het geval van payroll zelf de werving verricht, betaalt het per uur beduidend minder aan ons”, weet Veerman. ,,Alle overige voordelen van uitzenden blijven verder vergelijkbaar. En de kandidaat kan op ieder moment kosteloos worden overgenomen. Het is dus een ideale manier om werknemers uit te proberen, zonder een contract van minimaal zeven maanden aan te hoeven bieden.”

Bij payroll neemt UBV het personeel op papier in dienst. Daarmee wordt het uitzendbureau de juridische werkgever. ,,Dat is meteen het grootste verschil tussen payrolling en het uitbesteden van salarisadministratie. Bij laatstgenoemde blijft het bedrijf namelijk wel juridisch werkgever. Bij payroll heb je als bedrijf dus niet de risico’s en wel de voordelen. Zo zou je het kunnen zien.”

Smoesjes

Ligthart, Doeven en Veerman maken het regelmatig mee dat hun kandidaten na verloop van tijd definitief worden overgenomen door een bedrijf. ,,En dat vinden wij prachtig om te zien”, glimlacht Ligthart. ,,Het geeft veel voldoening om de juiste werknemer op de juiste plek te krijgen en beide partijen de kans te geven om samen iets op te bouwen. Dat kan gaan om een persoon die al lange tijd werkloos is, maar bijvoorbeeld ook om asielzoekers. We hebben het al een paar keer meegemaakt dat zij van een bedrijf in de omgeving de kans krijgen om zich te bewijzen, ondanks het feit dat ze geen Nederlandse opleiding hebben. En voorlopig heeft dat altijd nog goed uitgepakt. Ze zijn nooit ziek, werken keihard en zijn heel leergierig. Mooi, toch?”

Ligthart is de eerste om te zeggen dat het echt niet altijd goed gaat. Soms zijn de gesprekken met een uitzendkracht goed en lijkt niets een goede samenwerking met een geschikt bedrijf in de weg te staan. Maar na een paar maanden blijken beide partijen dan toch niet bij elkaar te passen. Ligthart: ,,Na al die jaren kennen we vrijwel alle smoesjes van een uitzendkracht, maar soms zit het er gewoon niet in. Dan blijkt na vier of vijf maanden dat de werknemer een bepaald vak écht niet onder de knie krijgt. Dat kan gebeuren, dan nemen beide partijen afscheid van elkaar en ligt het risico bij ons. Maar gelukkig maken we dat niet heel vaak mee.”

Misverstand

Wat vooral voor uitzendkrachten belangrijk is om te weten, is dat UBV nooit een deel van het salaris inhoudt. Terwijl Ligthart en consorten dat wel vaak horen. ,,Dat is dus pure onzin”, verzekert Doeven. ,,Wij zijn lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en dat wil zeggen dat we onszelf strikt moeten houden aan een bepaalde cao. Denk daarbij aan het tijdig uitbetalen van loon en opgebouwde reserveringen. Maar als ABU-uitzendbureau moeten wij ook de salarisschalen van de opdrachtgever aanhouden. Daarnaast bouw je als uitzendkracht vakantiedagen én acht procent vakantiegeld op. Je krijgt dus een normaal salaris.”

Het bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt, betaalt een bepaald tarief aan het uitzendbureau. Daarin zit dan de winstmarge van UBV. Doeven: ,,Maar aan het salaris van de uitzendkracht wordt nooit gezeten. Dat misverstand willen we graag de wereld uit helpen.”

Met andere woorden: een uitzendbaan kan dus heel aantrekkelijk zijn. ,,Het is een baan waarbij flexibiliteit de gemene deler is”, aldus Ligthart. ,,Waar er een tekort is, daar wordt een uitzendkracht ingezet. Voor korte óf lange tijd. En totdat een werknemer is overgenomen, liggen alle risico’s bij ons. Ik zou zeggen: kom als werknemer of bedrijf een keer langs voor een goede kop koffie en meer informatie over onze diensten en scherpe tarieven.”

Foto: Pim Ligthart (l), Flora Doeven en Daniëlle Veerman (r) hebben bij elkaar al bijna 35 jaar werkervaring bij UBV in Volendam.