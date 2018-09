Janine Kroon wil Liza Veerman middels inzamelingsactie aan aangepaste auto helpen

‘Ik vind het zó mooi dat ze dit voor me doet’

Een jaar nadat het leven van Liza Veerman (24) werd geruïneerd door een meningokokkenbacterie, start Janine Kroon een bijzondere geldinzamelingsactie. De 21-jarige Volendamse wil haar dorpsgenootje aan een auto helpen die met de hand bestuurbaar is, zodat zij weer zelfstandig naar school en werk kan reizen. Ze hoopt op zo veel mogelijk steun van mensen uit haar omgeving. ,,Liza is ontzettend positief, maar achter haar lach schuilt wel een heel ingrijpend verhaal.”

De afgelopen weken was meningokokken meer dan ooit in het nieuws. In 2017 werden tachtig Nederlanders ernstig ziek door een infectie met de meningokokken W-bacterie, onder wie de Volendamse Liza Veerman. Erger nog: tot en met augustus dit jaar telde het RIVM al bijna evenveel zieken en wel achttien doden. Om een akelige epidemie in de kiem te smoren, wordt nu gestart met een vaccinatiecampagne.

Leed besparen

Voor Liza komt die enerzijds te laat, omdat ze vorig jaar al zwaar werd getroffen door meningokokken. Om de sluipmoordenaar een halt toe te roepen, moesten haar beide onderbenen worden geamputeerd. En in het brandwondencentrum van Beverwijk moest ze maandenlang worden verzorgd voor tweede- en zelfs derdegraadsbrandwonden. Ze leefde tussen hoop en vrees en ging door een vreselijke tijd.

,,Het blijft onvoorstelbaar dat zo’n bacterie gewoon in je lichaam woont en binnen een paar uur je hele leven op zijn kop kan zetten”, verzucht Liza, terwijl Janine haar verhaal aanhoort. ,,En het ergste is: dit kan iedereen overkomen. Ik vind het daarom goed dat er een vaccinatiecampagne komt. Hopelijk kan dat in de toekomst veel leed gaan besparen.”

Kostenplaatje

Inmiddels prijst Liza zich vooral gelukkig dat ze nét op tijd aan de bel trok en nu nog in leven is. Dankzij aangemeten protheses heeft ze een stukje onafhankelijkheid terug. Hiermee kan ze namelijk weer stukjes lopen en fietsen. Ze heeft zelfs een beetje kermis kunnen vieren en gedraagt zich naar buiten toe uitzonderlijk positief. ,,Maar Liza wil uiteraard ook dolgraag weer zelfstandig naar school en werk kunnen reizen”, vertelt Janine, een vriendin van Liza’s zus Caroline. ,,Op dit moment is ze grotendeels afhankelijk van haar moeder.”

Liza gaat één dag per week naar school en werkt weer twee ochtenden per week als verzorgster bij Novawhere in Purmerend. Daarnaast wordt ze af en toe nog verwacht bij haar prothesemaker, moet ze naar de fysiotherapeut en zo zijn er nog wel meer dingen. ,,Dat heeft dus een behoorlijke impact op het leven van haar moeder. Een aangepaste auto, waarbij het gaspedaal en de rem aan het stuur zijn gekoppeld, zou Liza weer een groot stuk van haar normale leven teruggeven. Maar ja, daar zit wel een behoorlijk kostenplaatje aan vast. En dat komt bovenop de vele investeringen die haar familie al heeft gedaan.”

Protheses

En dus besloot Janine in actie te komen. In het bijzijn van Liza opende ze een aparte bankrekening om geld in te zamelen voor haar dorpsgenootje. Janine heeft een streefbedrag in haar hoofd, maar dat houdt ze liever nog even voor zichzelf. ,,Laten we eerst maar even afwachten of het aanslaat”, zegt ze. ,,Het zou geweldig zijn als we Liza uiteindelijk echt kunnen helpen. En stiekem hoop ik dat er nog wat extra geld overblijft, zodat ze misschien protheses kan aanschaffen die waterproof zijn. Daarmee kan ze dan weer normaal douchen en op vakantie, want dat zijn op dit moment ook nog grote en moeilijke opgaven.”

De familie Veerman is de afgelopen periode behoorlijk geschrokken van de vele investeringen die ze moeten doen om Liza te ondersteunen. Alleen al de benzinekosten die haar moeder maakte toen haar dochter drie maanden in het brandwondencentrum Beverwijk moest verblijven, waren torenhoog. Om maar te zwijgen over alle aanpassingen die thuis moeten worden gedaan. En dat is slechts het topje van de ijsberg.

De protheses die waterproof zijn, kosten bijvoorbeeld 10.000 euro. En de aangepaste rijlessen die Liza momenteel volgt in Amsterdam, moeten óók worden betaald. ,,We hebben gelukkig donaties gehad van een aantal fantastische mensen”, vertelt Liza’s moeder Hennie. ,,Ik vraag me weleens af wat er gebeurt als mensen met een uitkering worden getroffen door zo’n ziekte. Hoe moet je dan in hemelsnaam rondkomen?”

Schrikken

Gelukkig zijn er mensen als Janine, die slachtoffers als Liza een hart onder de riem steken. Liza wist niet wat ze hoorde toen Janine haar vertelde over de inzamelingsactie. ,,Voor mij was het best wel even schrikken”, bekent ze. ,,Dit verwacht je niet. Ik vind het zó mooi dat ze dit voor me doet. Eind oktober doe ik examen voor het rijden in een aangepaste auto. Het zou echt geweldig zijn als ik dan in een later stadium weer zelf naar school en werk kan rijden. Ik ben mijn moeder ongelooflijk dankbaar, maar wil haar niet blijven belasten.”

Janine houdt alle donateurs via Facebook en deze krant regelmatig op de hoogte van de tussenstand van de inzamelingsactie: Ze besluit: ,,Laten we hier met z’n allen de schouders onder zetten om uiteindelijk een fantastisch eindbedrag te halen.”

Wilt u Liza steunen? Dan kunt u een bijdrage storten via bankrekeningnummer NL06 RBRB 8818 5905 10 t.n.v. Liza Veerman.