Filantropisch Orkest en De Bühne slaan handen ineen voor knalfeesten in november

Tientallen muzikanten staan te trappelen

De muziekliefhebbers die er vorig jaar bij waren, tellen al wekenlang af. Over een maand gaat het dan eindelijk weer gebeuren. Dan wordt de volgende editie van het Filantropisch Orkest gehouden, met medewerking van meer dan dertig (!) muzikanten. Op 3, 4, 10 en 11 november gaat het los in De Bühne, de feestzaal boven de AMVO. Het compleet nieuwe repertoire is, net zoals vorig jaar, verrassend. ,,Het blijft bijzonder dat dit mogelijk is in een relatief klein dorp als Volendam”, straalt mede-organisator Aart Bijvoet. Foto's Filantropisch Orkest 2017

De kaartverkoop gaat goed, zelfs zo goed dat zaterdag 10 november reeds is uitverkocht. ,,Voor de andere dagen zijn er nog kaarten beschikbaar”, vertelt Kees Tol Parre namens de organisatie. ,,Om de bezoeker nog meer te kunnen laten genieten, hebben we dit keer gekozen voor alleen zitplaatsen. Voorin is er een theateropstelling, daarachter lage tafels met stoelen en achterin de zaal hebben we hoge ronde tafels met krukken. Je kunt er ook voor kiezen om een tafel te reserveren, bijvoorbeeld met vrienden, buren, familie of collega’s.”

Blokhuis

Vorig jaar was het Filantropisch Orkest een groot succes, met drie keer een vrijwel uitverkochte zaal. Ook toen stonden er door de avonden heen tientallen verschillende muzikanten op het podium; van mensen uit het korps tot solisten en rockers. Bij veel aanwezigen staat sowieso het nummer Worn Down Piano van de Mark & Clark Band nog op het netvlies. Zelfs popkenner Leo Blokhuis was onder de indruk van de Volendamse cover.

,,Hij kon amper geloven dat het Filantropisch Orkest dit kon presteren”, lacht Bijvoet, terwijl hij een video van het optreden laat zien. ,,Ook dit jaar hebben we weer twee nummers uitgekozen waarvan de grote kenners zeggen dat het schier onmogelijk is om ze live te spelen. Maar ze gaan het gewoon weer flikken. Welke nummers het zijn? Dat houden we nog even geheim.”

Nieuwe muzikanten

Wel komen er sowieso bekende platen van Paul Simon, The Doobie Brothers, Queen, The Beatles, Moody Blues, Cat Stevens, Boston en Pink Floyd aan bod. Net zoals vorig jaar zijn de band en het repertoire grotendeels samengesteld door bassist Ben Kwakman. Het licht en geluid worden verzorgd door Patrick Mühren, John Lansen en Niels Koning en KTS.

‘Ook dit jaar hebben we

weer twee nummers uitgekozen

waarvan de grote kenners zeggen

dat het schier onmogelijk is

om ze live te spelen’

,,Een aantal artiesten dat vorig jaar meedeed, is wegens andere verplichtingen afgehaakt voor de komende editie”, vertelt Kwakman. ,,Voor de huisband lag er dus een schone taak om op zoek te gaan naar nieuwe en verrassende muzikanten. Daarin zijn we volgens mij goed geslaagd. Er staan straks zeven tot acht nieuwe toppers op het podium. We zijn al maandenlang druk aan het repeteren.”

Er wordt in totaal drie uur per avond live muziek gespeeld. ,,Ook Patrick Ursem is er weer bij”, vertelt Bijvoet. ,,Vorig jaar was hij een openbaring. De meeste bezoekers kenden hem als rocker en bassist. Totdat hij opeens nummers van Queen en Boston ging zingen. Iedereen was flabbergasted. Die gast heeft een stem, dat houd je niet voor mogelijk.”

Spektakel

Op zaterdag 3 en 10 november is de aanvang 20.30 uur. Op zondag 4 en 11 november gaat de zaal om 16.00 uur open. Een kaartje kost 25 euro. Voor de bezoekers die er een complete topdag van willen maken, is het ook mogelijk om het concert te combineren met een muzikaal driegangenmenu, samengesteld door de chef-kok van de AMVO. De prijs van dit pakket bedraagt €54,50, inclusief toegangskaart.

,,Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is contact opnemen met de AMVO via 0299 363323”, vertelt Parre. ,,Het mooie van dit evenement is dat het geschikt is voor alle leeftijden. Als je maar van muziek houdt. De Bühne leent zich hier ook perfect voor. De zaal is eigentijds, trendy en veelzijdig. Verder is het geluid goed en de sfeer intiem. Wij verwachten een groot spektakel.”

Kaarten à € 25,- zijn te koop bij Grand Café Charleston en voor de mensen die van buiten de gemeente Edam-Volendam komen te bestellen via de.parre@me.com

Van Schaik wil De Bühne laten sprankelen als nooit tevoren

Jesse van Schaik, bedrijfsleider van restaurant- en partycentrum AMVO, wil De Bühne in de nabije toekomst nog beter tot zijn recht laten komen. De feestzaal werd een aantal jaren geleden omgetoverd tot een trendy onderkomen, met een verhoogd plafond, uitstekend geluid en vele lichteffecten. Van Schaik staat open voor nieuwe ideeën.

,,De zaal is te mooi om niet optimaal te benutten”, vindt Van Schaik. ,,Het is centraal gelegen, voldoet aan alle eisen van de huidige tijd en je hebt niet al te veel mensen nodig om een intieme sfeer te creëren. De zaal is geschikt voor honderd tot vijfhonderd gasten. En of het nu gaat om (bedrijfs)feesten, presentaties, optredens of bruiloften, je kunt hier voor van alles terecht.”

Het optreden van het Filantropisch Orkest is daar een mooi voorbeeld van. ,,Vorig jaar was het echt supergezellig”, weet Van Schaik nog. ,,De Bühne leent zich perfect voor dit soort evenementen. Hopelijk volgen er snel meer.”