Sunforce: 'Met zonnepanelen kun je eigen energie opwekken, waardoor je onafhankelijk bent van energieleveranciers en prijsfluctuaties’

Verdienen aan de kracht van de zon

Zonne-energie wordt steeds populairder. Uit recent onderzoek dat werd uitgevoerd door de Verenigde Naties bleek dat er vorig jaar wereldwijd meer is geïnvesteerd in zonne-energie dan in welke andere energietechnologie dan ook. Erik de Jongh, directeur van Sunforce Duurzame Energietechniek, gevestigd in Oosthuizen, weet precies waarom.

‘Er is geen betere investering denkbaar dan de aanschaf van zonnepanelen’ stelt Erik. ‘Als je vermogen op een spaarrekening hebt, levert dat nauwelijks rente op. Investeer je dit in zonnepanelen, dan behaal je een rendement van minimaal 15 tot 20%. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik bespaart op de energierekening € 500,-- per jaar. Afhankelijk van de omstandigheden ga je na circa 5 à 7 jaar de investering terugverdienen en regelrecht besparen. Bovendien zorgt het voor waardevermeerdering van de woning. Onze zonnepanelen gaan minimaal 25 jaar mee, dus tel uit je winst.’

‘Het klopt dat bij volle zon de opbrengst het hoogst is. Maar ook bij bewolking wekken de zonnepanelen stroom op. Daglichtpanelen zou eigenlijk een betere benaming zijn’, legt Erik uit. ‘Ons planningsbord staat vol met plaatsnamen door heel Nederland waar wij projecten onder handen hebben. Op dit moment werken wij met een team van 10 medewerkers vanuit ons kantoor en plaatsen gemiddeld 100 panelen per dag. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is dat we op een andere manier met onze energie omgaan. Bovendien kun je met zonnepanelen eigen energie opwekken, waardoor je onafhankelijk bent van energieleveranciers en prijsfluctuaties’, zegt Erik.

In een markt waar het wemelt van de aanbieders is het belangrijk je te onderscheiden. ‘Wij doen dat door te beschikken over gespecialiseerde kennis en het leveren van kwaliteit. De kwaliteit van zonnepanelen heeft rechtstreeks invloed op het rendement.’ Het is voor consumenten niet altijd even gemakkelijk te beoordelen of een installateur over de benodigde expertise beschikt. Erik: ‘Daarom voeren wij het keurmerk Zonnekeur. Dit keurmerk stelt hoge eisen aan de expertise en ervaring op alle aspecten van ons vak. Van het maken van een goed ontwerp voor de installatie tot en met de montage op het dak.’

Eneregio en gemeente Purmerend

Voor de gemeente Purmerend is Sunforce betrokken bij de Eneregio actie, een collectief initiatief waarbij de consument profiteert van gezamenlijke inkoop, dus scherpe prijzen. Sunforce laat deze actie ook voor de bewoners van de gemeente Edam-Volendam gelden. Deze actie voorziet niet alleen in scherpe prijzen en kwaliteit, maar ook in gratis btw-teruggave en complete ontzorging.

Showroom

In het kantoorpand van Sunforce is een showroom ingericht. Op een dak-model kunnen klanten zien hoe de panelen worden bevestigd en zijn verschillende modellen te bezichtigen. Wij geven klanten graag een uitgebreid advies maar onze adviseurs komen hiervoor ook geheel vrijblijvend bij u langs. We adviseren en bekijken de situatie ter plekke om de meest gunstige positie van de panelen te bepalen.

Bent u ook benieuwd naar zonne-energie als bron voor schone en betaalbare energie? Bel (0299-396072) of mail (info@sunforce.nl) ons dan.

Over Sunforce:

• Met 10 jaar ervaring en 24h service is Sunforce actief op de Nederlandse markt voor net-gekoppelde zonnestroom systemen.

• Sunforce biedt totaaloplossingen voor schone energie bij zowel particulieren als bedrijven.

• Voor elke klant wordt een persoonlijk systeem samengesteld dat zowel technisch als economisch het beste rendement behaalt. Ecologisch, economisch en volledig afgestemd op uw budget en situatie.

• Sunforce is KvINL gecertificeerd en lid van Uneto-Vni. Dankzij dit keurmerk heeft u de zekerheid dat het installatiewerk veilig en deskundig wordt uitgevoerd.

• Sunforce is Zonnekeur installateur, het hoogste keurmerk in de markt

• Sunforce is Certified SolarEdge installateur en Advanced SMA installateur.