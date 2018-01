Ingmar Franquinet wil muziektijdschrift Soundz naar een hoger plan tillen

Visboer en marketing manager

Wie kan er zeggen dat hij zowel visboer als marketing manager van een muziekmagazine is? Nee, dat zijn er niet veel. Ingmar Franquinet vormt een uitzondering op de regel. De import-Volendammer werkt momenteel vier dagen in een viskar en daarnaast zet hij zich één dag per week in voor Soundz. Dat muziektijdschrift werd eind vorig jaar overgenomen door uitgeverij 100%NL Magazine B.V., onder leiding van Eddy Guyt.

Het is woensdagochtend, als Franquinet op de redactie van 100%NL Magazine in Volendam vol trots vertelt over zijn nieuwe rol. De Noord-Hollander werkte zo’n 25 jaar in de muziekbranche, zijn grote liefde. Totdat zijn functie bij Universal Music sneuvelde bij een ontslagronde. Franquinet probeerde het nog even als ondernemer, maar besloot al vrij snel een ander pad te kiezen. ,,Ik hield ook erg van koken, dus ben in een restaurant gaan werken”, blikt hij terug. ,,Totdat ik vorig jaar de kans kreeg om in een viskar te gaan werken. Dat trok me wel. Ik ben ooit begonnen als verkoper in een platenwinkel en dat vond ik een geweldige functie, vooral vanwege het directe contact met de klanten. In de vis heb je dat ook. Het bevalt me prima.”

Betere verkoop

Maar muziek blijft een groot onderdeel van zijn leven. Toen Eddy Guyt eind vorig jaar bij hem aanklopte en vroeg of hij een belangrijke rol wilde vervullen binnen Soundz Magazine, was de keuze dan ook snel gemaakt. De opdracht van Franquinet is vrij simpel te omschrijven: er moeten meer bladen worden verkocht. Op dit moment heeft Soundz ‘slechts’ een paar duizend abonnees. Dat kan beter. ,,Inhoudelijk is het een zeer goed blad, met Jean-Paul Heck als gerenommeerde hoofdredacteur”, vertelt Franquinet. ,,Jean-Paul is heel integere, goede journalist die zo’n beetje alle grote muzikanten krijgt te spreken. Hij ligt goed bij artiesten en heeft bovendien een sterk team van redacteuren om zich heen, met onder anderen Menno Pot.”

Veranderingen

Toch wordt er wel een en ander veranderd onder leiding van de Volendamse uitgeverij. Soundz wordt onder meer toegankelijker gemaakt voor een breder publiek. En muziekkenner Leo Blokhuis is een van de ambassadeurs van het vernieuwde blad. Hij krijgt een eigen rubriek. ,,Ed Guyt heeft natuurlijk al een en ander bewezen met 100%NL Magazine, dat op dit moment een florerende uitgeverij is”, aldus Franquinet. ,,Qua vormgeving en inhoud moeten we ervoor zorgen dat de lezers van Soundz meteen worden gepakt. De teksten kunnen hier en daar wat korter en bondiger, met leuke rubriekjes en spraakmakende foto’s. Gelukkig kunnen de medewerkers van Soundz zich daar helemaal in vinden.”

Waffel

Soundz komt zes keer per jaar uit en is onder meer verkrijgbaar bij boekhandels, supermarkten en tankstations. Het magazine richt zich in eerste instantie op mannen van veertig plus. Geen toeval dus dat Franquinet en consorten zich eveneens hebben laten adviseren door een groep muzikale leeftijdsgenoten uit eigen dorp. ,,Eind vorig jaar hebben we samen met Nico Sier (waffel), Jacob Schilder, Dick Kwakman en Ed Tuyp in Lotje gezeten om wat dingen door te nemen. Wat kan er beter? Wat missen ze? Noem maar op. Daar hebben we veel inspiratie uit gehaald. Artiesten als The Beatles, Pink Floyd, de Rolling Stones, Queen en Van Morrison krijgen bij ons veel aandacht.”

‘Het zou mooi zijn als we straks

ook in een muzikaal dorp

als Volendam goed gelezen worden’

Franquinet trekt de vergelijking met de Top 2000 van Radio 2. ,,Dat is zo’n groot ding geworden in de loop der jaren. Rond de kerstdagen staan mensen uren in de rij om even in het Top 2000-café te mogen rondlopen. Dat zegt wel wat over de populariteit en toegankelijkheid van dat concept. Wij willen dat Soundz net zo toegankelijk wordt, óók voor vrouwen. Tegelijkertijd moeten we onze bestaande abonnees tevreden houden. Vandaar dat we stap voor stap te werk gaan en veel feedback vragen via social media.”

Kans

Soundz is sinds kort ook onderdeel van de leesmap, waardoor het bereik van het magazine opeens veel groter is geworden en het voor bedrijven interessanter is om te adverteren in het blad. ,,Aan ons de taak om ook de abonnementen- en losse verkoop te laten stijgen, met behulp van online kanalen als YouTube, Facebook en de website.”

Het eerste vernieuwde nummer kwam medio december uit en werd groots onthuld in de Ziggodome, met Roel van Velzen en Leo Blokhuis op de cover. De volgende editie komt uit in februari. Het uiteindelijke doel van Franquinet is om Soundz dusdanig te laten renderen dat hij er meer tijd in kan steken. ,,Maar laten we vooral niet te hard van stapel lopen. Ik vind het al fantastisch dat ik deze kans heb gekregen en nu met een ontzettend gemotiveerd team mag werken aan de ontwikkeling van dit vernieuwde muziekmagazine. Het zou mooi zijn als we straks ook in een muzikaal dorp als Volendam goed gelezen worden. We zijn in ieder geval al verkrijgbaar.”