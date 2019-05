Waar kun je een Fanny Pack kopen?

Festivalseizoen komt eraan, wat betekent dat je jouw festivaloutfit gereed maakt. Kleding zul je moeten aanschaffen, maar ook accessoires. Onderdeel hiervan is een tas. Op een festival zul je een tas nodig hebben, zo simpel is het.

Natuurlijk is het tevens handig om een kleine tas te kopen, maar het is nog beter om een tas mee te nemen die je niet hoeft vast te houden. Hierdoor is een Fanny Pack een perfecte keuze.



Wat is een Fanny Pack?

Een Fanny Pack wordt al eeuwen gebruikt over de gehele wereld. De oorsprong is te vinden in Ierland, maar ook andere culturen hebben varianten van de Fanny Pack gebruikt. De indianen in de Verenigde Staten hadden bijvoorbeeld ook een kleine zak om hun middel, wat inmiddels bekend staat als de Fanny Pack. Dit soort tas is herkenbaar aan een riem waaraan een klein tasje is vastgemaakt. Deze riem wordt gesloten met een gesp. Fanny Pack heeft tevens verscheidene andere benamingen, in het Verenigd Koninkrijk wordt het bijvoorbeeld bum bag genoemd. Zij gebruiken de term Fanny Pack amper, doordat fanny in het Britse dialect staat voor labia.

Hoe draag je een Fanny Pack?

Fanny Packs worden vaak om het lage gedeelte van de torso wordt gedragen, waarbij het tasje op de onderbuik komt. Het wordt op deze manier gedragen zodat de Fanny Pack beschermd is tegen zakkenrollers, maar kun jij ook makkelijk iets uit de tas pakken. Tevens kun je een Fanny Pack als cross-body dragen. Hierbij wordt de riem dus van de schouder tot de heup gedragen, wat een moderne manier is om de tas te dragen. Beroemdheden als Kim Kardashian worden zo nu en dan gefotografeerd met een Fanny Pack om als cross-body tas, die vaak ontworpen zijn door bekende mode designers. Onder andere Gucci en Louis Vuitton hebben ervoor gezorgd dat de Fanny Pack weer helemaal terug is in de mode, al kosten hun geproduceerde tassen extreem veel. Desondanks zijn er nog veel meer merken die Fanny Packs verkopen. Bedrijven die goedkopere Fanny Packs produceren zijn bijvoorbeeld Herschel, Eastpak en RAINS. Herschel staat bekend om een stijlvolle uitstraling, wat vintage overkomt. Het Amerikaanse Eastpak is nog altijd een populair merk door de stevigheid en de kwaliteit van de tassen. De tassen van RAINS uit Denemarken hebben een minimalistisch ontwerp, waarbij de focus wordt gelegd op waterdichtheid.