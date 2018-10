Cliënten van Odion hopen op voldoende animo voor wekelijkse kaartmiddag in Jozef

‘We willen mensen vermaken’

In een tijd waarin vereenzaming een veelbesproken onderwerp is, steken de cliënten van Odion de handen uit de mouwen. Op dinsdag 20 november organiseren ze een activiteitenmiddag in het St. Jozefgebouw. ,,En als er genoeg belangstelling is, kunnen we dat verder gaan uitbouwen met wekelijkse activiteiten. Kookmiddagen, spelletjes, kerststukjes maken en noem het maar op.”

Een woensdagmorgen in het St. Jozefgebouw. Een zestal cliënten van Odion is druk in de weer om manager Johan Bond (Boetie) te helpen met de meest uiteenlopende klusjes. Er wordt hard gewerkt en tussendoor is er voldoende ruimte voor een dolletje. Boetie geniet opzichtig. Sinds vorig jaar is zijn tweede huis, het St. Jozefgebouw, de vaste uitvalsbasis van Odion voor de wintermaanden. De cliënten zijn er drie ochtenden per week, plus de dinsdagmiddag. Aangezien ze op die dinsdagmiddag vooralsnog niet veel te doen hebben, besluiten ze nu het heft in eigen handen te nemen.

,,Samen met mijn collega Nathalie en Johan Boetie zijn we al een tijdje aan het brainstormen over ideeën”, vertelt begeleidster Rilana Blom van Odion, een zorginstelling voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. ,,We hebben nu een lijst vol met dingen die we samen kunnen gaan ondernemen, te beginnen met een kaartmiddag op dinsdag 20 november. Zowel ouderen als jongeren zijn daarvoor uitgenodigd. We hopen zo veel mogelijk mensen te kunnen vermaken, gezellig met een hapje en een drankje erbij.”

Voorbeeld

Op woensdagmiddag gaan de cliënten van Odion wekelijks naar de PX, om te helpen bij Club ’89 voor de ouderen of Club Soda voor de kinderen. ,,Op donderdagmiddag zijn we met z’n allen bij Roompot”, vult Blom aan. ,,Daar worden we dan in teams onderverdeeld en verrichten we tal van werkzaamheden. Een van onze cliënten, Ilona, is zelfs uitgestroomd. Zij werkt nu drie middagen per week bij Roompot en heeft haar draai helemaal gevonden. Er wordt enthousiast op gereageerd.”

Patrick, die door omstandigheden niet op de foto wilde, werkt op woensdagmiddag bij Experience Volendam. Hij is 28 jaar, komt uit Lelystad, woont sinds twee jaar in Volendam en houdt van een praatje. ,,Ik vind het mooi dat we worden opgenomen in het team en dat in Volendam niet het vooroordeel heerst dat de meeste mensen hebben”, vertelt Patrick. ,,In december werk ik 12,5 jaar in de horeca en nog steeds hoor ik verhalen dat mensen denken dat wij niks kunnen. Dat we maar wasknijpertjes moeten gaan ophangen achter gesloten deuren. Dat vind ik zulke onzin. Gelukkig hebben we daar in deze omgeving geen last van. Volendam is een voorbeeld van hoe het ook kan.”

Bloedfanatiek

Als de cliënten klaar zijn met hun werkzaamheden, gaan ze allemaal naar hun eigen woonplek. Sommigen wonen nog thuis, anderen wonen op zichzelf met begeleiding wanneer nodig. Ook tijdens hun werkzaamheden worden ze persoonlijk begeleid door medewerkers van Odion. En daar zijn voor de geïnteresseerde partijen geen kosten aan verbonden. ,,In het begin loopt er permanent iemand rond”, zei vrijwilliger Herman Sier al in een eerder interview met deze krant. ,,Maar de praktijk leert dat er op een gegeven moment een vertrouwensband ontstaat tussen de werkgever en cliënt. Je raakt aan elkaar gewend en er komt routine in de werkzaamheden. Als dat eenmaal zover is, hoeven ze natuurlijk ook niet meer permanent te worden begeleid.”

Blom: ,,Het voordeel is ook dat wij deze cliënten heel goed kennen. De één heeft genoeg aan een simpele instructie, de ander vindt het fijn om het op papier te hebben en weer een ander wil bepaalde handelingen op foto’s zien. Zo kunnen wij voor iedereen goed duidelijk maken wat de werkzaamheden zijn, ieder op zijn of haar eigen niveau. We weten precies waar hun kwaliteiten liggen en laten mensen graag in hun kracht werken.”

Cliënt Patrick onderbreekt het gesprek en toont daarmee gelijk zijn motivatie: ,,Stel bijvoorbeeld dat je een klusje achter de bar krijgt en je hebt even niks te doen, dan maak je een sopje en ga je dingen schoonmaken. Daarmee wil ik zeggen: er is altijd wel wat te doen. En als ik even namens de hele groep mag spreken: we houden niet van stilzitten en zijn bloedfanatiek.”

‘Odion zoekt nieuwe cliënten voor hechte werkgroep’

Odion is een zorginstelling voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. ,,Bij Odion vinden we dat iedereen met een beperking zijn leven op zijn eigen manier moet kunnen invullen. Op school, thuis, op zijn werk of in zijn vrije tijd”, vertelt begeleidster Rilana Blom. ,,Daarom biedt Odion gehandicaptenzorg waar nodig en op alle vlakken.”

Odion is een stichting en werkt op basis van zogeheten indicaties. Een indicatie is een beoordeling of iemand hulp nodig heeft en, zo ja, welke hulp dat is. In deze indicatie staat welke hulp iemand krijgt, voor hoeveel uren of dagdelen, wanneer de indicatie afloopt en of er een persoonsgebonden budget is. Zo’n indicatie wordt toegekend door de gemeente en zorgt ervoor dat een zorginstelling als Odion bestaansrecht heeft en dat bedrijven niet hoeven te betalen voor de diensten die Odion-cliënten leveren. Odion is actief in de regio’s Waterland, Zaanstreek en Kennemerland. ,,Voor onze hechte werkgroep in Volendam zijn we op zoek naar nieuwe mensen met een indicatie die ook begeleid willen worden met individuele leer-/werktrajecten”, vertelt Blom. ,,We zijn nu met z’n zessen en hopen ons gezellige team te kunnen versterken.”

Foto: Een deel van de Odion-cliënten met links achterin begeleidster Rilana Blom.