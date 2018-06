Volendamse waaghals springt in het diepe en opent eet- en drinksalon aan boulevard van Egmond

Zon, zee, strand en ‘n smoothie bij Tuip

Als je van een droom werkelijkheid kunt maken, waarom zou je het dan niet doen? Zo dacht Tom Tuip ook. Komende zaterdag wordt zijn hippe eet- en drinksalon in Egmond aan Zee officieel geopend door zanger Simon Keizer. Tuip waagt daarmee een sprong in het diepe, maar het geloof in een goede afloop wint het van de angst voor mislukking. ,,In het ergste geval kan ik altijd nog terugvallen op de bouw. Ik wil dit gewoon proberen.”

Het is maandag, tweede Pinksterdag. De zon schijnt volop en het is gezellig druk op het strand van Egmond. Even verderop, aan de fraaie boulevard, bevindt zich de nieuwe eet- en drinksalon van Tuip. Breakbest, heet het. Vanachter de bar heeft de kersverse horecabaas een prachtig uitzicht over het water. Er zijn slechtere locaties denkbaar. ,,Dit is even wat anders dan een vloertje tegelen”, grijnst de 34-jarige Volendammer, die deze week zijn voorlopig laatste klus als tegelzetter afrondt. ,,Wat vind je ervan?”

Tja. Het is wel even wennen om Tuip opeens eten en drinken te zien verkopen. Maar eerlijk is eerlijk: hij doet het goed, zijn toko ziet er gelikt uit en de kwaliteit van zijn producten is uitstekend. Vooral de verse koffie smaakt heerlijk. ,,Dat hoor ik vaker”, straalt Tuip. ,,We hebben nu een aantal testdagen achter de rug en de reacties zijn opvallend positief. Voor ons is het nog wel een beetje zoeken. We zijn net open, dus dan weet je nog niet precies hoeveel je van welke producten nodig hebt. Maar dat komt vanzelf. Als er wat groente en fruit over zijn, gooien we het in de blender en vraag ik via Facebook wie er trek heeft in een smoothie. De laatste keer waren we er binnen een kwartier vijftig kwijt.”

Tranen

Van tegelzetter naar horecabaas, hoe komt zo’n switch in hemelsnaam tot stand? Die vraag is Tuip de afgelopen weken regelmatig gesteld. ,,Ik vond de bouwwereld steeds minder leuk en mijn lichaam holde achteruit”, verklaart de ondernemer. ,,Je kunt dan wel de rest van je leven blijven doen wat je niet leuk vindt en ondertussen je lichaam kapotmaken, maar daar word je niet gelukkig van. Waar ik wél gelukkig van word, zijn ontbijttentjes. Als ik op vakantie ben, ga ik altijd op zoek naar de leukste toko’s. Een goed ontbijt in een leuke zaak betekent voor mij een geslaagde vakantiedag. Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: het zou misschien wel leuk zijn om dat zelf te gaan doen.”

‘De dag voordat ik moest starten,

ging ik bijna met tranen

in mijn ogen naar bed’

Tuip zette zijn plan heel rustig aan in werking. Hij kocht een goede espressomachine, volgde een barista-training en raakte alsmaar enthousiaster. ,,Na onze vakantie van eind vorig jaar in Zuid-Afrika had ik zó weinig zin om weer te gaan tegelen. De dag voordat ik moest starten, ging ik bijna met tranen in mijn ogen naar bed. Toen had ik diep in mijn hart al de beslissing genomen om een eigen eet- en drinksalon te starten. Ik heb nu nog een mooie leeftijd en geen kinderen, dus wat dat betreft is het een goed moment. Bovendien staat mijn vriendin Yalou er volledig achter.”

Duizend kilometer

Hij hield Funda Business al geruime tijd in de gaten. Tuip was op zoek naar een knus pandje aan het water. ,,Vlak na die bewuste vakantie in Zuid-Afrika was ik vroeg klaar met een klusje in Heiloo en dacht ik: laat ik eens langs de stranden in de buurt gaan rijden. In Egmond kwam ik toen dit pandje tegen. Dertig vierkante meter en aan de boulevard. Perfect. Ik heb meteen de makelaar gebeld en was er vrij snel uit met de eigenaar. Daarna zijn we volle bak gaan brainstormen over de uitstraling.”

Hij kreeg daarbij hulp van de Volendamse designers Dick de Boer en Leonie Smit. ,,Ik wilde dat het een stoere tent zou worden. De ideeën die ik in mijn hoofd had, hebben Dick en Leonie perfect op papier gekregen. In maart ben ik samen met mijn vader gaan bouwen. Alles wat hier staat en hangt, hebben we met z’n tweeën gedaan. Ik denk dat ik een paar duizend kilometer heb gereden om machines op te kopen, horecamensen te spreken en zo veel mogelijk uit deze wereld te leren.”

Zo kwam hij tevens in contact met een kok die hem veel heeft geleerd over brood, marges, het serveren van producten en meer van dat soort dingen. ,,Ook over koffie en sappen ben ik veel te weten gekomen. Het is niet zo dat ik nu opeens in alles ben gespecialiseerd, maar dat komt vanzelf wel. Ik vind vooral één ding belangrijk: alles wat we verkopen, moet perfect zijn. Ik wilde mijn eigen favoriete vakantiezaak openen. Zo’n zaak waar je de dag erna weer naartoe gaat, omdat het zo goed en leuk was. Liever 100 vaste klanten dan 500 passanten.”

Plezier

De naam van het bedrijf is een kruising tussen breakfast (ontbijt) en best. Simpel en universeel. Vanaf komende zaterdag zal blijken of het ook effectief is. Het wil overigens niet zeggen dat mensen alleen voor ontbijtjes bij Tuip terechtkunnen. ,,We hebben voor ieder wat wils. Van goede smoothies en heerlijke koffie tot (vegetarische) sandwiches en dagverse appeltaart met slagroom. We openen ’s morgens om acht uur en sluiten ‘s middags rond vier uur.”

‘Ik wilde mijn eigen

favoriete vakantiezaak openen’

Tuip is in de zomermaanden zeven dagen per week open. Nu werkt zijn vriendin Yalou de Boer nog mee, maar uiteindelijk hoopt hij een lokale werknemer te strikken die hem kan ondersteunen. Iemand die affiniteit heeft met Egmond aan Zee en met eten en drinken. ,,Zaterdag openen we vanaf 12 uur ’s middags met Simon Keizer en misschien wat akoestische livemuziek. Best wel spannend. Er spoken genoeg vragen door m’n hoofd, maar voorlopig vind ik het geweldig om te doen. Het geeft een hoop voldoening en dat miste ik in de bouwwereld. Het risico is dat ik minder geld ga verdienen, maar dat is dan maar zo. Plezier in je werk is het belangrijkste.”

Voor de wintermaanden heeft hij nog geen concreet plan. Misschien een stand op overdekte eet- en drinkbeurzen. Misschien een pop-upstore. En anders kan hij altijd nog wat klussen als tegelzetter aannemen. ,,Maar voorlopig ben ik hier wel even zoet mee”, besluit Tuip met een glimlach.

Foto: Tom Tuip samen met zijn vriendin Yalou de Boer aan het werk in zijn nieuwe eet- en drinksalon in Egmond aan Zee.