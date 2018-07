Vrijdag opent Pool & Dart Centrum Volendam haar deuren

‘Een verrijking voor het dorp’

Komende vrijdag is het dan eindelijk zover. Dan openen Volendammers Steffen Klein (47) en Ronald ter Steege (47) de deuren van hun Pool & Dart Centrum op het Marinapark in Volendam. Vanaf 15.30 uur mag iedereen komen kijken naar het resultaat. Uiteraard onder het genot van een hapje en drankje. ,,We denken dat dit een verrijking voor het dorp is.”

Het Pool & Dart Centrum bevindt zich tussen de kapsalon en beautysalon op het Marinapark. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 200 vierkante meter. Daar staan zeven pooltafels en hangen drie dartborden. Verder is er een fraaie bar waar vele topbieren en dranken worden verkocht, er hangt een tv om sportwedstrijden uit te zenden en er staan acht tafeltjes waar men rustig een hapje en drankje kan nuttigen.

,,We hebben plaats voor ongeveer zestig mensen”, vertelt Steffen Klein. ,,In Volendam hebben we al veel, maar dit Pool & Dart Centrum ontbrak nog. Het is een combinatie van lekker een drankje doen en in beweging zijn. Het is ook ideaal om hier langs te komen voordat je naar de kroeg gaat, bijvoorbeeld. Met dit centrum willen we tevens de jeugd een alternatief bieden voor alleen maar zuipen in de kroeg.”

Pittige klus

Pool & Dart Centrum Volendam is elke dag geopend van 16.00 uur tot 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 1.00 uur. De pooltafels zijn te huur voor twaalf euro per uur. Ieder half uur extra kost zes euro. Darten is gratis als je eigen pijlen meeneemt. Een setje pijlen huren kost vijf euro per keer.

Steffen en Ronald gaan het bedrijf samen leiden. Dat zal een pittige klus worden, want ze hebben daarnaast allebei nog een andere onderneming. Steffen runt een steigerbouwbedrijf, Ronald verhuurt onder meer springkussens. ,,Doordeweeks staan we om en om achter de bar. Op vrijdag en zaterdag doen Steffen en ik het samen”, legt Ronald uit. ,,Mocht het straks echt goed gaan lopen, wat we uiteraard hopen, kunnen we misschien nog een extra kracht gaan inhuren.”

Diploma’s

De eerste grote stappen zijn in elk geval gezet. Binnen een paar maanden hebben de Volendamse vrienden een cascopand omgetoverd in een prachtig centrum met een industriële look. De ruimte aan de Pieterman stond sinds de start in 2007 leeg en werd de afgelopen jaren gebruikt door de technische dienst van het park. ,,We hebben alles zelf moeten aanleggen; van riolering en wc’s tot verlichting”, vertelt Steffen. ,,De meeste klusjes hebben Ronald en ik samen gedaan, met behulp van wat vrienden en een aantal specialisten. In de tussentijd hebben we alle benodigde papieren behaald, aangezien we geen ervaring hadden als horeca-ondernemers. Begin deze maand kregen we onze tapvergunning binnen. Alles is nu rond.”

Energie

Het idee voor het Pool & Dart Centrum kwam eind vorig jaar tot stand. Steffen had samen met zijn zoontje gepoold in Purmerend en zei na afloop: waarom hebben we dit in Volendam nog niet? ,,Een week later kwam Ronald bij ons kersteten en hij zei opeens: wij zouden eigenlijk een poolcentrum in Volendam moeten beginnen. Ongelooflijk toevallig, hè? Zo ging het balletje rollen. We hebben vervolgens een aantal locaties bezichtigd en dit was volgens ons de meest geschikte. We kunnen nu inzetten op toeristen én op mensen uit de gemeente.”

Vanaf vrijdag kunnen ze los, al hebben Steffen en Ronald al wel een paar keer proefgedraaid voor vrienden en familie. ,,Om de kinderziektes eruit te halen en te kijken of alles goed werkt”, verklaart Ronald. ,,De eerste reacties zijn heel enthousiast en dat geeft ons weer extra energie om een succes te maken van dit Pool & Dart Centrum. We hebben er ontzettend veel zin in.”