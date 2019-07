Alles ademt voetbal uit in de eerste dagen van Wim Jonk als trainer van FC

Eindelijk trainen zoals hij zelf getraind had willen worden

FC Volendam 2.0 Mogelijke investeerders en - afgelopen vrijdag - de trouwe supporters maakten inmiddels kennis met de geloofsbrieven van Wim Jonk. De spelers ervaarden zaterdag bij de aftrap van de voorbereiding op het nieuwe seizoen wat zijn intenties zijn. Voordat ze het veld opgingen, werden beelden getoond van onder meer Manchester City. Niet om de boodschap af te geven dat de lat zó hoog wordt gelegd. Maar vanuit realisme te tonen wat er mogelijk is wanneer spelers in hun kracht worden gezet en de gedetailleerde maar soms simpele voetbalprincipes gaan ‘leven’, zoals Jonk dat steeds benoemt. Eenmaal op het veld voelden ze ook het verschil: alles was mét de bal.

Door Eddy Veerman

‘Bal met een boodschap’, ‘meteen ruimte maken bij je aanname’, ‘lezen van de situatie’, kreten die zaterdagmorgen klonken. In de kleine ruimtes druk zetten, omschakelen, zorgen dat je continue aanspeelbaar bent. Alles ademt voetbal uit. In het tweede deel was er een partijvorm en één van de teams ging telkens bij Michel Hordijk (Team Jonk) aan de slag, één-tegen-één met kleine doeltjes.

Het is trainen (en coachen) zoals hij zelf getraind had willen worden. Dat deed Wim Jonk de afgelopen jaren volgens de Cruijff-visie in de Ajax-opleiding en daarna met Team Jonk in landen als de Verenigde Arabische Emiraten (Al-Ain), China, Amerika. En op de RKAV-velden trainde hij de afgelopen jaren spelers individueel, waarbij de oud-speler van Ajax, PSV, Inter Milaan en Oranje zelf ook liet zien dat de bal over tientallen meters op maat arriveert.

Hij is bijna nog zo fit als op de beelden die vrijdagavond in De Jozef werden getoond, toen de presentatie begon. Met goals voor de clubs waar hij speelde. Applaus volgde vanuit het publiek.

Drive

,,Jullie zijn mijn drive”, richtte hij zich tot de volle zaal. ,,Als jongetje kreeg ik een piek van m’n vader en stond langs het hek te kijken naar de spelers van het eerste. Dit seizoen ben ik ook een paar keer wezen kijken, maar ik miste die sfeer die er toen kon heersen. Daar moeten we wel weer proberen naar toe te gaan. Het oude en nieuwe bestuur hebben de nek uitgestoken en wij doen dat ook en we hopen dat jullie aan het eind van het seizoen ook nog datzelfde applaus als daarnet geven”, zei Jonk met een knipoog.

Jonk nam de mensen mee in zijn voetbalverhaal, met humor, kwam met quotes van Johan Cruijff op z’n Cruijffiaans, haalde anekdotes van de meester aan die inspireerden en – hoe simpel ook – altijd ergens over gingen. Sprak met passie over de spelopvatting van het Spaanse Eibar tegen de grote clubs als Barcelona.

,,Als ik in Volendam kwam met PSV of Ajax, wisten we ook dat we hier niet zomaar wonnen. Dat gevoel moet weer terugkomen bij tegenstanders. Dat respect moeten wij weer afdwingen.”

‘We moeten meer zevens,

achten en negens opleiden;

belangrijk daarvoor is

onder meer een maximale

samenwerking met de RKAV’

Afkomstig uit Team Jonk, stelde Jasper van Leeuwen zich voor als de nieuwe technisch directeur. ,,Ik kan als ‘jas’ met iets meer afstand en minder emotie naar het geheel kijken. De plannen geven aan dat het niet alleen om komend seizoen gaat, maar om de lange termijn.” Jonk en Van Leeuwen kregen in de afgelopen maanden een beeld van de selectie en opleidingsteams van de FC. ,,De kwantiteit is goed, maar we willen naar een hogere kwaliteit van de opgeleide spelers. We moeten meer zevens, achten en negens opleiden. Belangrijk daarvoor is onder meer een maximale samenwerking met de RKAV. Een revitalisatie van het straatvoetbal. Zoals we bij Ajax ook de jongens op het parkeerterrein lieten voetballen en het zaalvoetbal ook een onderdeel werd.”

Er komt een talentontwikkelingsplan – over drie jaar uitgerold – zoals dat ook bij Ajax werd neergezet. Ruben Jongkind – hij stond zaterdag op het veld maar was vrijdagavond nog niet present – is de man waarmee Jonk en Cruijf ‘Plan Cruijff’ schreven. ,,Hij is één van de beste ter wereld als het gaat om talentontwikkeling”, zei Van Leeuwen. ,,We willen de speelwijze doortrekken van het eerste elftal tot aan de F-jes. Ook de trainers moeten die speelwijze gaan leven. Door de club heen moet dezelfde taal worden gesproken. We gaan beginnen met een audit bij de FC en AV, het doorlichten van de opleidingen en zo kijken waar het beter kan. We gaan dan ook helpen bij de uitvoering daarvan. Dit is het moment om FC en AV nóg dichter bij elkaar te krijgen.”

,,We moeten het vliegwiel samen weer aan de gang krijgen en dat zal dan op alle manieren weer leiden tot aantrekkingskracht. Zodat Volendam een magneet wordt voor sponsoren, publiek maar óók voor spelers die graag hier willen komen spelen.”

Waarbij Jonk – die met zijn team een groot aandeel had in de ontwikkeling van spelers als Matthijs de Ligt, Donny van den Beek, Noussair Mazroui, Carel Eiting en – van kortere duur – Frenkie de Jong – niet zal schromen jong eigen talent een kans te geven.

‘We willen ook de

invloeden van andere

takken van sporten

en sporters binnenhalen,

zoals we bij Ajax deden’

Vanuit de zaal kwam ook de vraag wat er gebeurt als Wim na twee of drie jaar weggaat. ,,Het kan niet zo zijn dat het in elkaar klapt als wij zouden vertrekken, we willen iets neerzetten wat duurzaam is. Wij leiden onze eigen opvolgers op en werken ze in”, antwoordde Van Leeuwen daar op. ,,Opvolgers met een hoog Volendam-gehalte. Dat is de formule die moet leiden tot lange termijn-succes. Als wij er niet meer zijn, moet het oranje-dna voortleven. Zo helpen we ook de bonden en clubs in het buitenland. Daar leiden we de lokale mensen op.”

Voormalig FC-speler Jan ‘Barre’ Molenaar vroeg wat de rode draad in de jeugdopleiding zal worden. ,,We willen een meer individuele aanpak, niet alleen bij de (jeugd)teams van de FC, maar ook bij de RKAV. Dat kost tijd, want daarvoor heb je meer mensen nodig, niet alleen professionals maar ook vrijwilligers. En die laatste groep moet worden gecoacht door professionals. Iedereen moet met dezelfde principes aan het werk gaan, door de gehele opleiding heen.”

,,We willen ook de invloeden van andere takken van sporten en sporters binnenhalen, zoals we bij Ajax atletiektrainer Bram Som hadden, maar bijvoorbeeld ook een polsstokhoogspringer langs lieten komen.”

,,Zoals we ook met het herstel en de voeding van de spelers bezig gaan. Dat ze leren hoe ze hun lichamen goed kunnen verzorgen. Dat vergt een verandering in het denken van de spelers. We moeten een topsportomgeving creëren.”

‘Ze zullen gek

van me worden’

,,Ze zullen gek van me worden”, brak Wim Jonk in. ,,Tuurlijk is het gemakkelijk om te roepen dat we aanvallend voetbal gaan spelen – en dan moet je de bal hebben – en druk vooruit gaan zetten. Maar wat is dat en hoe doe je dat? Ik zal woorden staven met het laten zien van beelden En geloof in dat we met individuele benadering meer bereiken. De vraag is hoe de spelers op onze werkwijze reageren. Misschien ligt de lat te hoog en misschien word ik verrast.”

Vanuit het publiek kwam de vraag – of meer de conclusie – dat met deze groep de zestiende plaats werd bereikt en er dus meer nieuwe spelers bij moeten komen. ,,Ik krijg die vraag voortdurend. ‘Is er al wat bij?’ Ik weet ook dat het publiek niet verwend is geraakt. We zoeken nog gericht naar versterking op enkele posities, maar die spelers moeten de ploeg beter maken, we gaan niet halen om te halen. En wat de huidige selectie betreft, wordt het de komende tijd een herkenningstocht naar de kwaliteiten van deze spelers. Ik geloof dat deze groep beter kan en ik wil alles eruit halen, zodat ze gaan laten zien wat ze kúnnen laten zien.”

Jasper van Leeuwen vulde hem aan: ,,We hebben gemerkt dat er tot dusver niet echt een scoutingsapparaat aanwezig was bij de club. En een scoutingsproces van een speler duurt in onze ogen negen maanden. Vandaar dat wij, gezien de beperkte tijd, nog geen lijstje van spelers klaar hadden die we al hadden gescout. Maar we boren wel ons netwerk aan, zoals we dat ook in de toekomst gaan doen. Dat biedt kansen om spelers en trainers uit te wisselen, om nieuwe business-modellen op te zetten.”

Spelprincipes

Terug naar het voetbal: Jonk: ,,Er moet een voetbalstijl komen, waarvan mensen zeggen: daarvoor kom ik naar het stadion. Met lef, durf en aanvallend voetbal. Ze moeten durven aan de bal te komen, moeten onze spelprincipes gaan begrijpen en gaan léven. Zodat het straks geen toeval is wanneer er een derde man onder komt in de aanval. Ík leef dat en wil die spelers daarin ook verder brengen. Daar zit een wereld aan werk achter. We kunnen roepen dat we een kwaliteitsinjectie nodig hebben, maar ik ben ook nieuwsgierig naar het werkelijke niveau van deze groep.”

Inmiddels is de dorpsgenoot begonnen met het overbrengen van zijn voetbalgedachten. ,,En ik merk in de eerste dagen dat er veel energie wordt gebracht door de groep. Ze zijn gretig. En dan moeten we niet alleen nu zien, maar ook over een half jaar, als de weersomstandigheden minder uitnodigen. Élke dag moeten ze weer een beetje beter willen worden.”

Jaap Schilder (RKAV): ‘Nieuw elan met veel energie’

,,De FC is volop in beweging”, zegt Jaap Schilder. ,,We hebben overleg gehad met de mannen van Team Jonk. Er gaat veel energie van uit en zij hebben enkele pijlers opgesteld, waaronder de samenwerking met de RKAV-organisatie. Daarmee proberen ze draagvlak te creëren, het moet leiden tot iets waar de hele gemeenschap voordeel van heeft.”

,,De samenwerking in de onderbouw van de jeugdopleiding is georganiseerd in de Volendam VoetbalAcademie. Dat is zicht- en voelbaar. Ze zijn bezig met de invulling van de uitvoering. Michel Hordijk gaat zich bemoeien met het veldwerk van de FC-jeugdteams, maar zich ook inzetten in de academie. Zijn kennis en kunde van het werken met onderbouw is groot, alsmede het begeleiden van de coaches die op die teams staan. Dat is een sterk signaal van de FC. En we hopen dat als mensen straks de bij de Academie aangesloten teams aan het werk zien, dat ze denken: dit zijn activiteiten om van te smullen.”

Knowhow

,,Er worden dus spijkers met koppen geslagen. De knowhow van Michel kunnen we meteen plaatsen. En meer dan dat. Die mannen kunnen hier aan onze trainers workshops geven, zoals Wim dat in het recente verleden hier gedaan heeft met Team Jonk en de Cruyff-visie. Team Jonk is al gespecialiseerd in het ontplooien van dergelijke activiteiten, dan zorgen wij dat de mensen daarbij zijn die daar iets van kunnen leren en die brengen dat weer over aan de kinderen zodat zij er weer van leren. Dat zijn de eerste stappen die we zetten met die vernieuwde energie.”

Tijdens het onderhoud werd ook gesproken over het verbreden van de horizon. ,,Wij hebben een lokale status. Maar het is een illusie om te denken dat je er jaarlijks een elftal uit trekt dat eredivisiewaardig is. Uiteindelijk ga je dan de discussie voeren over hoe je dan een andere instroom gaat realiseren?”

Voetbalschool

,,Belangrijk is dat je dan kijkt of je spelers uit de regio gaat aantrekken. En daar misschien een voetbalschool voor opzet. Dat zijn nieuwe noten op de zang, die allemaal nog uitgewerkt dienen te worden”, aldus Schilder, die blij is met de aanstelling van Berry Smit voor de middenbouw van de RKAV-opleiding.

,,Het is de bedoeling dat spelers na de Onder 11 een doorstart kunnen maken onder leiding van Berry en zijn enthousiaste aanpak. Hij zal ook in een begeleidende rol gaan spelen, het coach de coach-element er in brengen. Ber is een kind van eigen bodem en neemt altijd energie mee. Als hij dit voor de midden- en bovenbouw vorm gaat geven, dat zou fantastisch zijn. Als je dat kunt realiseren, maken wij een enorme stap voorwaarts en kunnen we stellen dat wij in ieder geval voor het seizoen 19/20 een mooi pakket in ontwikkeling hebben.”