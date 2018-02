Gezocht: polsstok voor Nederlands kampioen

Het is een merkwaardige situatie. Marnix Kolkman hikte zaterdag tijdens het NK Indoor al aan tegen de limiet voor het Europees Kampioenschap voor junioren. Die lat ligt niet meer al te hoog (4.75 meter) voor de zestienjarige Edammer, ware het niet dat zijn materiaal niet langer toereikend is om zelf zo hoog te reiken. Kolkman heeft dringend nieuwe – zwaardere – polsstokken nodig en daar wil zijn club AV Edam hem bij helpen door een sponsoractie op te zetten.

Vorige week werd Kolkman in hetzelfde decor van Apeldoorn nationaal kampioen op de meerkamp bij de B-junioren. ,,Toen voelde ik al dat de 4.58 meter met de polsstok er in zat. Nu voelde het zelfs nog beter op het NK per onderdeel.” Zijn nieuwe pr van 4.51 meter sprong hij nog met de stokken die hij van plaatsgenote Leonie Schilder overnam. ,,Maar die stok buigt teveel, dan word ik niet genoeg omhoog geschoten, juist meer naar voren.”

Trainer Cees Beets kwam zaterdag tijdens de wedstrijd met een tijdelijke oplossing. ,,Hij had contact met een andere trainer op de tribune en van zijn pupil mocht ik stokken lenen voor de 4.68 meter-poging. Ik weet niet van wie ze waren, dat moet van een A-junior zijn geweest. Ik had er nog nooit mee gesprongen, dus zoiets moet wennen. Maar het voelde wel heel goed, ik voelde dat het mogelijk moet zijn.”

,,Ik moet vóór 10 juni, als ik naar het EK wil, 4.75 meter halen. De eerste outdoorwedstrijden zijn in maart, dan heb ik ze echt nodig.” Trainer Cees Beets heeft voorgerekend dat voor een paar stokken zo’n vijfduizend euro nodig is. AV Edam steunt zijn trainer en atleet en zet een sponsoractie op. Geïnteresseerden kunnen terecht bij Theo Kwakman, bestuurslid AV Edam: info@theokwakman.nl of 06-12356999.

Als tegenprestatie wordt voor de sponsoren een survivalclinic georganiseerd, alsmede volgt een uitnodiging voor een springwedstrijd op het veld van AV Edam.