Jasper Smit mag aan ABN Amro-toernooi meedoen op zelfde leeftijd als tennisicoon

‘Ik ben nuchter, maar het is wel Roger Federer’

Ze zijn van hetzelfde bouwjaar (1981) en blijken als tennissers uit het goede hout gesneden. Totaal onverwachts kruisen hun paden deze week in Rotterdam, op het ABN Amro World Tennis Tournament. Op zijn 36e mocht Jasper Smit gistermiddag zijn entree maken als dubbelspeler op het centrecourt, daar waar Roger Federer vanavond zijn opwachting maakt in het enkelspel. ,,Misschien heeft hij later in de week nog een trainingspartner nodig”, hoopt de Volendammer hardop, nadat hij zondagavond zijn dochter Yara en vriendin Aletta al met de levende legende op de foto zette.

Federer meldde zich onlangs, na zijn historische titel op de Australian Open, aan om deel te nemen in Rotterdam. Iets wat voor Smit ook een optie werd, toen de toernooi-organisatie besloot een plaats in het dubbelspel beschikbaar te stellen aan twee Nederlandse clubkampioenen. In het enkele weken geleden begonnen evenement ‘Supermatch’ speelden 124 clubkampioenen voor twee halve finales, die afgelopen zaterdag op de naastgelegen banen in Ahoy plaatshadden.

Op de ene baan stond Alec Deckers tegenover Jesse Timmermans. Deckers, zoon van Wimbledon-winnaar Richard Krajicek, wordt begeleid door de Volendamse tenniscoach Eddy Bank. Het zeventienjarige talent kreeg een setpoint, maar moest de winst aan Timmermans laten (4-6, 6-7).

Op de andere baan begon Smit uitstekend tegen landgenoot en de veel jongere Thorsten Sollie (20). ,,Ik raakte alles goed, dat houd je normaal gesproken geen twee sets vol. In de tweede set waren er wat ongelukkig momenten en wint hij ‘m met 4-6.”

In de beslissende set raakte de meest ervaren van de twee de ballen weer uitstekend en kreeg Sollie geen kansen. Op matchpoint beëindigde Jasper Smit de partij gedecideerd met een ace.

Meteen daarna werd hij voor de camera’s geïnterviewd en mocht tevens de loting voor het dubbelspel verrichten. ,,Toen ze vroegen wie ik als tegenstander zou willen hebben, vroeg ik meteen of Federer ook dubbelde, maar ik wist uiteraard dat dat niet het geval zou zijn. Er zitten geen echte bekende internationale namen in het dubbelspel, dus het was misschien het leukst om tegen de twee Nederlanders uit te komen. En dat lukte me ook nog, met de loting”, aldus Smit, die zelf jarenlang op het internationale circuit toerde en vooral als dubbelspeler behoorlijk ver (121e van de wereld) reikte.

In die tijd kwam hij Mattwé Middelkoop, gisteren tegenstander aan de zijde van Robin Haase, ook tegen en Haase zelf was twee maanden geleden nog de opponent van de Volendammer tijdens het NK Indoor in Topsportcentrum Rotterdam. Haase staat momenteel 42e van de wereld en won onlangs met Middelkoop als partner een dubbeltoernooi in het Bulgaarse Sofia.

Een privilege voor Smit was niet alleen dat hij gistermiddag (na het ter perse gaan van deze krant) op centrecourt mocht aantreden.

,,Deze Supermatch is een goed initiatief, omdat het tennissers stimuleert mee te doen met de clubkampioenschappen bij hun vereniging. Alleen speelden we de eerste rondes wel op een andere ondergrond en nog zonder scheidsrechters. Hier in Ahoy zit er dan ineens een umpire op de stoel, lijnrechters langs de baan en ballenjongens erbij.”

,,Vreemd is ook wel, dat de twee spelers die de Supermatch winnen, zoals Jesse en ik nu, nog nooit met elkaar hebben gedubbeld. Maar ik ben al blij dat ik mee mag doen. Het is ook eenmalig, want als winnaar mag je het jaar daarna niet nog eens meedoen. Er komt van alles bij kijken. Persdingetjes, de loting, wereldkampioen dubbelspel Jacco Eltingh die ons op de baan tips geeft, dit is echt leuk. Je mag hier trainen, de hele week rondlopen, slaapt in een vijf sterrenhotel en zit aan de tafel te eten naast mannen als, Federer, Wawrinka en Dimitrov. Misschien mag ik nog met één van die mannen trainen, als de andere jongens uitgeschakeld zijn en er weinig sparringpartners over blijven.”

,,Ik heb zondag getraind en ’s avonds kwam Federer aan en toen hij het centrecourt op ging voor de training was het rustig. Dus ik heb gekeken. Niet normaal, zo soepel ziet dat er uit. Het is de beste tennisser ooit en ik vroeg me af: zou het normaal worden als je hem een paar keer hebt gezien? Maar dat is het niet. Ik ben erg nuchter, maar het is wel Roger Federer. Als-ie binnenkomt, is het even stil. Na de training heb ik Aletta en Yara met hem op de foto gezet. Daar neemt hij in al zijn vriendelijkheid ook even de tijd voor.”

Maandagmorgen trainde Smit nog in Ahoy, ’s middags stond hij bij Tennisvereniging Dijkzicht ‘gewoon’ les te geven. Om zich even later weer te melden in Ahoy. In een week die al onvergetelijk is en alleen maar mooier kan worden.