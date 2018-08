‘We maken er sowieso een happening van’

Spelers RKAV willen historisch bekerduel met Vitesse op eigen complex spelen, bestuur onderzoekt de mogelijkheden

Het wordt een unicum. Na de bloedstollende overwinning van afgelopen woensdag op EVV (1-0) neemt de zaterdag-1 van RKAV Volendam het in de eerste ronde van de KNVB-beker thuis op tegen het grote Vitesse. De spelers hopen massaal dat de historische wedstrijd kan worden gespeeld op het eigen RKAV-complex. Maar dat zal een lastige klus worden, aangezien de amateurclub dan vóór 25 of 26 september aan alle eisen van de KNVB moet voldoen. ,,We gaan er sowieso een happening van maken”, verzekert voorzitter Jan Kwakman (Bami).

Gisteravond hadden Kwakman en consorten een bestuursvergadering. Daarin werden de mogelijkheden voor de prachtige bekerwedstrijd in Volendam besproken. ,,We hebben drie opties: thuis bij de amateurs, in het stadion van de FC of in geval van nood uit bij Vitesse”, vertelt de voorzitter. ,,Het mooiste is ongetwijfeld om deze wedstrijd op ons eigen complex te spelen, maar we hebben van de KNVB een waslijst aan voorwaarden ontvangen waar we dan aan moeten voldoen. Dat wordt moeilijk, zeker nu ons complex wordt verbouwd. Denk alleen maar aan het waarborgen van de veiligheid.”

En de lichtinstallatie, niet te vergeten. Die is niet al te best. Dat bleek ook wel tijdens het afgelopen bekerduel met EVV. Naarmate de avond vorderde, werd het spel steeds moeilijker te volgen. De scheidsrechter van dienst had de wedstrijd eigenlijk moeten staken, maar streek de hand over het hart. Kwakman: ,,De lichtinstallatie staat al op het programma om verbeterd te worden, maar we hebben slechts een paar weken om dat allemaal in orde te maken. En dan moet uiteindelijk de gemeente ook nog akkoord gaan. Er komt dus behoorlijk wat bij kijken, maar het is desalniettemin een heel leuke ervaring voor ons als amateurclub.”

De FC speelt zelf eveneens een belangrijke bekerwedstrijd, thuis tegen Eredivisieclub Willem II. Ook daar dient de RKAV rekening mee te houden. ,,De wedstrijd wordt op dinsdag of woensdag gespeeld. De FC heeft al aangegeven graag op dinsdag te willen spelen. Als je dan gebruik wilt maken van hun stadion, gaat ons duel dus waarschijnlijk naar woensdag. Qua planning zijn we ook nog afhankelijk van Vitesse, want die club heeft als Eredivisionist een grote stem. Zij spelen de zondag erna uit tegen Feyenoord, dus je weet niet hoe zij erin staan. Mijn gok is dat we op woensdag gaan spelen.”

Eén ding is nu al zeker: de FC en RKAV willen samen optrekken om er voor de plaatselijke voetbalfans een onvergetelijke week van te maken. ,,We spelen allebei thuis tegen een Eredivisieclub en willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken. Het wordt sowieso leuk. Alleen de locatie laat nog even op zich wachten”, aldus Kwakman.

Harry Zwarthoed zou het wel weten. De 32-jarige bekerheld, die de zaterdag-1 vanaf de penaltystip naar een historische overwinning op EVV schoot, denkt dat de kans op een volgende stunt het grootst is als zijn ploeg op het eigen complex zal spelen. ,,Ik zal Jan Bami nog even aan zijn staart trekken”, knipoogt de aanvoerder. ,,Bij de amateurs hebben we een dramatisch veld. En het kan daar natuurlijk gaan spoken, met een paar duizend Volendammers langs het hek. Vitesse komt hier dan met zware tegenzin naartoe en draagt bovendien het drama van vorig seizoen nog met zich mee, toen ze in de eerste ronde werden uitgeschakeld door amateurclub Swift. In dat geval hebben wij natuurlijk veel meer kans dan in het FC-stadion, waar het veld groter en beter is.”

Hij vervolgt: ,,Het zal best lastig worden om de boel op tijd in orde te maken, maar ik zou er als bestuur alles aan doen om het voor elkaar te krijgen. Dat is ook qua inkomsten het beste. In principe zou je zeggen: draai een paar betere lampjes in die lichtmasten en klaar is Kees. Maar het zal wel iets ingewikkelder zijn. Het is sowieso geen overbodige luxe dat die lampen worden vervangen, zeker nu het steeds vroeger donker wordt. Tegen EVV liep ik door het beperkte zicht een paar keer tegen mijn tegenstander aan. We hadden geluk dat de scheids liet doorspelen...”

Wat er ook gebeurt, Zwarthoed heeft hoe dan ook zin in de bekerwedstrijd tegen Vitesse. ,,Dit is natuurlijk een droomloting. Hier hadden we allemaal op gehoopt. We gaan er vooral van genieten. De voorpret is het leukst.”

De kans bestaat natuurlijk dat de RKAV met een nulletje of vijf verliest… Zwarthoed: ,,Maar ik heb twee jaar geleden met De Dijk ook tegen Vitesse gebekerd en toen was ik niet erg onder de indruk. Bovendien heeft Swift het vorig jaar ook geflikt. Hoe langer het 0-0 blijft, hoe spannender het wordt. Het moet een beetje mee zitten voor ons. Er zijn gekkere dingen gebeurd.”

Met de zege op EVV, dat een klasse hoger speelt dan de RKAV, is de eerste stap in elk geval gezet. Zwarthoed groeide uit tot matchwinnaar. In de 120e minuut maakte hij de winnende goal. De ontlading was gigantisch. ,,We stevenden af op een strafschoppenreeks, dat zou ook terecht zijn geweest. Totdat wij nog een laatste corner kregen en Joey werd neergemaaid in de zestienmeter. De scheids legde de bal op de stip. En toen stond ik als eerste op het blaadje…”

Hij pakte zijn verantwoordelijkheid. ,,De druk stond er vol op. Het was natuurlijk geen oefenpotje. En de kermis staat voor de deur. Als je hem dan mist, word je door het hele dorp aangesproken. Wat denk je als je hem verliest en de tegenstander loot vervolgens Vitesse? Dat zou echt een sportief dramaatje zijn geweest, want je weet hoe het dan gaat. Gelukkig nam ik hem vol overtuiging en vloog de bal strak bovenin het doel. Ik had mijn hoek vooraf bepaald en nam hem precies zoals ik hem wilde nemen. Heerlijk!”

Zaterdag wacht de eerste wedstrijd van het seizoen in de hoofdklasse, uit bij Capelle. ,,Die bekeroverwinning is voor ons wel een opsteker. We hebben een sterke voorbereiding achter de rug en kunnen met een goede selectie vol vertrouwen aan de competitie starten. Ik heb er zin in.”

